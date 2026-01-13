CodeRabbit vs Code Reviews in Kilo: Which One Is Best for You in 2026

CodeRabbitKiloTypeStandalone コードレビューツールEnd-to-end エージェント エンジニアリング プラットフォームモデル選択Vendor-selected500+ AI モデルから自由に選択価格$24/seat/month (Pro)Per-token pricing with no markup on provider ratesPlatform featuresCode review onlyReviews + Coding Agents + Cloud Agents + App Builder + Deploy + MoreIDENoVS Code, JetBrains, CLICodebase indexingYesYesCustom instructionsYesYesDefault Review StylesNoYes CodeRabbit ProKilo Teams Monthly cost$24/seat$15/seatCode reviewsYesYesAI coding agentsNoYesCloud AgentsNoYesApp BuilderNoYesOne-click deployNoYesUsage analyticsBasicAdvanced + AI ROI AIコードレビューツールは、あらゆるPRについてより速く、より一貫したフィードバックを約束しますが、それらはすべてあなたのワークフローに同じ方法で統合されず、差異はあなたが考えるよりも多くの摩擦を加えます。 2023年以来存在している人気のある独立オプションです。 イン 別のアプローチをとる:それは、何年も開発者を悩ませてきたギャップを満たすために構築された、より広範な代理エンジニアリングプラットフォームの一部です。 コードラビット コードレビュー キロ The Problem that AI Code Reviews Solves AI Code Reviewsが解決する問題 私たちは皆、コードレビューのボトルネックの両側にいました。 ジュニアエンジニアとして、あなたはPRを押し、それを数日間見ています。あなたのレビュー者はミーティングにいます。または消防プロダクションです。または自分の仕事の下に埋もれています。 フィードバックが戻ってくる時点で、あなたはすでに文脈を2回変えており、あなたが何を考えていたかを覚えるために自分のコードを再読する必要があります。 シニアエンジニアとして、あなたは反対側を見る。あなたはあなたの注意を待つ15のPRを持っており、あなたは列を通り抜くために小さなものをスケッチします。あなたはあなたが物事を欠いていることを知っています。 レビューを処理するには長い時間がかかる可能性があるため、エンジニアはすべてのPRにより多くのコンテンツを追加し、一つのクリーンショットで複数のものをレビューすることを望んでいます。 コードレビューは、学習の瞬間、品質のゲート、チーム全体で知識を転送する場所であると考えられています。 The Agentic Engineering Disconnect エージェント・エンジニアリング Disconnect ほとんどのエンジニアは現在、ワークフローの中でAIを使用しています。 AIコーディングツールを試した人々は毎日それらを使用し、約41%のコミットは現在AIによってサポートされています。 72%の開発者 しかし、伝統的なワークフローの問題はここにあります: AI コーディング エージェントで IDE を構築し、あなたは押し、突然、あなたは全く異なるプラットフォームにいます。 この分断には実際のコストがあります。 AIツールを使用するエンジニアは、実際には20%速いと信じているにもかかわらず、タスクを完了するのに19%遅くなっていることが判明しました。 2025年 研究 AIコーディングツールは開発を加速させ、遅らせるのではなく、完全なワークフローにアクセスするためにプラットフォームを切り替え、管理上のオーバーヘッドを管理しなければならない場合、AIは本当に役立ちますか? それとも単により多くのトラックを作成するだけですか? それは、Code Reviewsが答えるために作られた質問です。 Quick Comparison 早い比較 CodeRabbitKiloTypeStandalone コードレビューツールEnd-to-end エージェント エンジニアリング プラットフォームモデル選択Vendor-selected500+ AI モデルから自由に選択価格$24/seat/month (Pro)Per-token pricing with no markup on provider ratesPlatform featuresCode review onlyReviews + Coding Agents + Cloud Agents + App Builder + Deploy + MoreIDENoVS Code, JetBrains, CLICodebase indexingYesYesCustom instructionsYesYesDefault Review StylesNoYes コードラビット コードラビット キロ キロ タイプ タイプ 標準コードレビューツール(Standalone Code Review Tool) End-to-endエンジニアリング・プラットフォーム モデル選択 モデル選択 売り手選び 500+ AI モデルから自由に選択 価格 価格 $24 / 座席 / 月 (プロ) Per-token pricing with no markup on provider rates プロバイダー料金 プラットフォームの特徴 プラットフォームの特徴 コードレビュー Only レビュー + コーディングエージェント + クラウドエージェント + App Builder + デプロイ + もっと アイデア アイデア ノー VSコード、JetBrains、CLI コードベースインデックス コードベースインデックス はい はい Custom 指示 Custom 指示 はい はい Default Review スタイル Default Review スタイル ノー はい The Core Difference コアの違い CodeRabbitは専用のAIコードレビュー製品です. それはあなたのレポに接続し、サブスクリプション価格モデルであなたのPRをレビューします。 Kilo エージェント エンジニアリング プラットフォームの一部です. レビューは、AI サポートの開発ワークフローの残りの部分と同じ場所で、同じモデルを使用して、同じ価格設定で行われます. 別々のツール、別々のアカウント、別々のサブスクリプションはありません. コードレビュー in Kilo Model Flexibility 柔軟性モデル CodeRabbitはあなたのためにモデルを選択します。彼らは何が「十分に良い」かを決め、いつアップグレードするかを決め、あなたは彼らが設定したものと共に作業します。 もしかしたら、彼らのデフォルトモデルはあなたのバックと戦っているかもしれません。もしかしたら、あなたは通常のPRについてより速いフィードバックが必要ですが、セキュリティに重要な変更のためのより深い推論が必要かもしれません。 Kiloでは、500以上のモデルから選択し、仕事に基づいてそれらの間を切り替えることができます。 通常のPRについての迅速なフィードバック? MiniMax M2.1 のような軽量なモデルを使用します。 セキュリティに不可欠なインフラストラクチャ? Claude Opus 4.5 または Gemini 3 でより深い考え方に切り替えましょう。 コスト意識の高いボリュームレポのレビュー? あなたの予算に合った効率的なモデルを選択してください。 React コンポーネントをレビューするのに最適なモデルは、古い Rust システムには最適ではありません。 Pricing 価格 CodeRabbit では、従来の SaaS シートベースの価格設定を使用しています。 フリー・レイヤー: 公共のリポに限定、基本機能 Pro: $24/seat/month (or $19/month billed annually) タグ: Custom Pricing あなたは開発者ごとに支払いますが、実際に実行しているレビューの数に関係なく、重いユーザーと軽いユーザーは同じ費用がかかります。 Kilo はモデル プロバイダーによって設定された料金でトークンごとの価格設定を使用します. You pay for the reviews you actually run, with no invisible rate limits or throttling. Kilo for Teams は 1 か月あたり 15 ドルで、プラットフォーム全体へのアクセスを含みます。 IDE または CLI の完全なエージェント エンジニアリング プラットフォーム(専門の Code、Ask、Debug、Architect、Orchestrator モード) コードレビュー クラウドエージェント App ビルダー キロデプロイ 利用分析とAI ROIスコア 共有エージェントモードと集中的な請求 チーム管理 優先支援 すべてのユーザーベースの機能は、モデルプロバイダーのコストで、トークンごとに請求されます。 エージェントエンジニアリングプラットフォーム コードレビュー クラウドエージェント App ビルダー キロデプロイ 利用分析 イ・キング エージェントモード 集中会計 チーム管理 CodeRabbit ProKilo Teams Monthly cost$24/seat$15/seatCode reviewsYesYesAI coding agentsNoYesCloud AgentsNoYesApp BuilderNoYesOne-click deployNoYesUsage analyticsBasicAdvanced + AI ROI コードラビット Pro コードラビット Pro キロチーム キロチーム 月額コスト 月額コスト 24位 / 座席 15 / 座席 コードレビュー コードレビュー はい はい AIコーディングエージェント AIコーディングエージェント ノー はい クラウドエージェント クラウドエージェント ノー はい App ビルダー App ビルダー ノー はい One-Click デプロイ One-Click デプロイ ノー はい 利用分析 利用分析 基本 Advanced + AI ROI 10人組のチームはCodeRabbit Proで月240ドルを支払い、同じチームはKiloで月150ドルを支払い、モデルプロバイダーのコストでAIの使用を加え、大幅に機能性を高めます。 Platform Cohesion コミュニケーションプラットフォーム CodeRabbit は独立したツールです. それは一つのことをうまく行い、あなたのワークフローの他のすべては別の場所に生きています。 Kiloのコードレビューは、あなたがすでにAIでコードを書いている同じプラットフォーム内で生活しています。 No Tool Switching: レビュー、コード、デバッグ、および展開はすべて1つの場所で行われます。 Sessions Sync Everywhere: Kilo Sessions は、VS Code、JetBrains、CLI、Cloud Agents で継続します。 ノートパソコンでタスクを開始し、モバイルでレビューの状態を確認し、別の IDE で終了します。 Ship When It Passes: Kilo Deploy では、承認された PR から 1 クリックでライブデプロイに移行できます。 完全なプラットフォーム:あなたのレビューは、専門モード、クラウドエージェント、パラレルエージェント、App Builder、およびAutocompleteを使用したエージェントコードと共に起こります。 Review Customization Customization レビュー CodeRabbit では、A を介してレビューを構成できます。 file or their dashboard: review instructions and focus areas, path-based filtration, language-specific settings, and team-level configurations. ファイルまたはそのダッシュボード:指示やフォーカス領域、パスベースのフィルタリング、言語特定の設定、およびチームレベルの構成をレビューします。 .coderabbit.yaml Kiloは、ダッシュボードとカスタマイズされた指示を通じてコントロールを提供します。 Review Styles: Strict flags everything for production services and security-critical code. Balanced is the sweet spot for most teams, catching what matters without drowning you in noise. Lenient is a light touch for prototypes, WIP branches, and exploratory work. バランスは、ほとんどのチームのための甘い場所であり、あなたを騒音に溺れさせることなく、重要なものを捕まえます。 フォーカス エリア:セキュリティの脆弱性、パフォーマンスの問題、バグ検出、コードのスタイル、テストのカバー、またはドキュメントのギャップなどの優先順位を選択します。 Custom Instructions: Add your own rules. Your team's conventions, domain-specific patterns, edge cases the reviewer should catch. 自分のルールを追加してください。 When to Choose CodeRabbit CodeRabbit を選ぶとき : CodeRabbit makes sense if あなたは独立したツールを望み、現在のAIコーディング設定に満足しています(または使用しない)。 あなたはあなたのAIツールを別々に保つことを好みます。 固定価格を好みます。 柔軟なモデルは必要ありません。 When to Choose Code Reviews in Kilo キロでコードレビューを選ぶとき : Kilo's Code Reviews makes sense if あなたはさまざまなAIコーディングツールを使用しており、それらを1つのプラットフォームで望んでいます。 あなたは、それぞれの仕事に適したモデルを選択するためのモデルの柔軟性を望んでいます。 あなたは、実際の使用とスケールする使用に基づく価格を好む。 あなたはオープンソースを大切にします(あなたがオープンソースのメンバーである場合は、当社のOSSスポンサーシッププログラムをご覧ください!) アカウント、請求書、クレジット・プルーリングを統合したい。 The Bigger Picture より大きな画像 CodeRabbitとKilo's Code Reviewsの間の選択は、コードレビュー機能だけでなく、AI開発ステックについてどのように考えるかです。 CodeRabbit は従来のモデルに適しています: 専門ツールは、それぞれ一つのことをうまく行い、ワークフローに組み込まれています。 Kilo は、AI ツール間のコンテキスト スイッチングの摩擦が、混合およびマッチングの認識される柔軟性よりも高くかかるという新しい認識を表しています。 Getting Started with Code Reviews in Kilo Getting Started with Code Reviews in キロ Code Reviews is now available in the 無料のアカウントで登録して、今日試してみてください。 Kilo ダッシュボード Kilo ダッシュボード Sign up/Login in to キロ Integrations タブを通じて repo を接続する Code Reviews タブで AI Code Review を有効にする モデルを選択し、スタイルをレビューし、焦点の領域を選択します。 自動レビューを受け取るリポジトリを選択する Sign up/Login 統合タブ コードレビュー tab まあ、あれ? 担当者は、残りを担当します。 Kilo は、OpenRouter で 1 億以上のアクティブなユーザーと 25.1 T のトークンが処理されている 1 番目のアプリです。 エージェントエンジニアリングプラットフォームの最新の追加の1つです 構築、レビュー、船舶、すべての1つの場所で、すべて同じモデル自由とオープン価格。 コードレビュー , and let us know what you think in our ! 今日はキロを試してみる。 Discord コミュニティ