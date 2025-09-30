BYDFi Highlights 'BUIDL' Ethos During Newcastle United vs Arsenal

VICTORIA, Seychelles, 2025年9月30日/Chainwire/--As オフィシャルパートナーとして、 クラブのプレミアリーグのホームマッチで9月28日にセントジェームズ・パークでアルゼンチンと対戦する際、ピッチサイドLEDボードに「BUIDL YOUR DREAM FINANCE」というスローガンが表示された。 ニューカッスル・ユナイテッド ビデオ ニューカッスル・ユナイテッド ビデオ まもなく後、 彼らはそれらのノートの背後にあるケアを評価し、BUIDLのストーリーと、それがブランドにとって重要な理由を共有したいと考えています。 彼らはソーシャルメディアで「BUIDL」が台詞である可能性があることを示唆する親切なメッセージを受けました。 彼らはソーシャルメディアで「BUIDL」が台詞である可能性があることを示唆する親切なメッセージを受けました。 BUIDL: From Meme to Mindset(ビッドル) 仮想通貨文化では、BUIDLは、以前のコミュニティメーム「HODL(hold)」に反響する「build」の意図的な演奏です。もし、HODLが波動を通じてコースを維持することを言っているなら、BUIDLは仕事をすることに重点を置きます:製品を配送し、インフラを改善し、生態系に貢献します。 BYDFiにとって、BUIDLは意図的なものであり、タイポではありません。彼らはビルダーの倫理と長期的な価値観を尊重するためにそれを使用しています。ニューカッスル・ユナイテッドの公式パートナーとして、彼らはクラブと隣接するコミュニケーションを真剣に扱い、支持者とのオープンな対話を大切にしています。 なぜBYDFiと共鳴するのか BYDFiでは、BUIDL は matchday スローガンではなく、それがどのように機能するかです:ハイプではなく明確さ、配信された改善で測定された進歩、透明なコミュニケーション、ユーザー教育、応答性のあるサポートで示される責任。 BYDFiはアクセシビリティと責任を結びつけるので、参加は軽蔑することなくシンプルに感じ、大いなる約束よりも安定した、検証可能なステップを好む。 ニューカッスル・ユナイテッドの公式の暗号交換パートナーとしてのBYDFiの役割は、この哲学に試合の日には目に見える瞬間を与えますが、仕事は毎日です:ユーザーに耳を傾け、混乱を改善し、セーフガードを強化し、繰り返し続ける。 それが彼らにとって「あなたの夢の財務を構築する」という意味です:アイデアをページから取り出して実践に移し、一貫した努力がそれらを現実に変えます。 \n \n 「BUIDLは、意図を意図的な行動を通じて持続可能な結果に変えることを目指しています」とBYDFiの共同創設者兼CEOであるMichael氏は述べています。 「BUIDLは、意図を意図的な行動を通じて持続可能な結果に変えることを目指しています」とBYDFiの共同創設者兼CEOであるMichael氏は述べています。 スローガンから実践へ この哲学は、ユーザーを最前線に置き、透明性を持って行動し、長期にわたって建設するという明確な業務習慣に転換します。 実践では、それは安定した実行を意味する:スタート , a onchain trading tool for Web3 discovery; extending ;および 限られたハードウェアの財布 ムーンX Smart Copy Trading Ledgerとの提携 ムーンX スマートコピー取引 Ledgerとの提携 同時に、私たちは公共の保護を強化します。 明確なガードライルを維持し、参加は責任あるままである。 予約証明書と800BTCガーディアンファンド 予約証明書と800BTCガーディアンファンド BYDFIについて 2020年に設立されたBYDFiは、現在190カ国と地域で100万人を超えるユーザーにサービスを提供しています。BYDFiはニューカッスル・ユナイテッドの独占的公式暗号交換パートナーです。 フォーブスが認めた「One of the BYDFi は、取引サービスの完全な範囲を提供します。 そして 2位 で、 そして、 初心者と経験豊富なトレーダーが、デジタル資産市場を自信を持ってナビゲートできるようにする。 2025年のカナダで最高の暗号取引所 SPOT 永久契約 コピー取引 自動ボット Onchain Tool(ムーンX) 2025年のカナダで最高の暗号取引所 SPOT 永久契約 コピー取引 自動ボット Onchain Tool(ムーンX) BYDFiは、すべてのユーザーに世界クラスの暗号取引体験を提供することに専念しています。 夢の財政を築く \n \n \n \n \n ウェブサイト: https://www.bydfi.com サポートメール: cs@bydfi.com ビジネスパートナーシップ: bd@bydfi.com メディア情報: media@bydfi.com https://www.bydfi.com ツイッター(X) リンク Telegram YouTubeについて タグ BYDFiで購入する方法 ツイッター(X) リンク 電報 YouTubeについて タグ BYDFiで購入する方法 コンタクト 高級マーケティングディレクター クロエ BYDFi Fintech LTD クロアチア@bydfi.com \n \n この記事は、HackerNoonのビジネスブログプログラムの下、Chainwireのプレスリリースとして掲載されました。 この記事は、HackerNoonのビジネスブログプログラムの下、Chainwireのプレスリリースとして掲載されました。 プログラム プログラム