BingXがChainSpotを発表:シンプルで安全なオンチェーン取引のためのCeDeFiイノベーション

パナマシティ、2025年5月8日BingX世界をリードする仮想通貨取引所、誇りを持って披露ChainSpotCeDeFi (Centralized-Decentralized Finance) 機能は、ユーザーが外部の財布や複雑なチェーンプロセスを必要とせずに、BingX アカウントから直接分散されたトークンにアクセスすることを可能にします。

BingXは7周年を祝う一環として、このようなハイブリッド製品を発売する最初の主要な取引所の1つとなり、製品の進化における大胆な飛躍を示しています。

「One Tap, All Chains」の約束で、ChainSpotは、BingXの集中的なインフラストラクチャによって完全に保護されながら、チェーン上の資産を探索し、取引するための簡単な方法を導入します。

CeDeFiのイノベーションとして、中央集権化と分散化の両方の世界のベストを組み合わせ、中央集権化交換の容易さと信頼性とDeFiプロトコルのオープンさと革新性を提供します。

チェーン取引をよりシンプルで安全にするように設計されたChainSpotは、ユーザー体験を向上させる多くの機能を提供しています。

Enhanced Security: Users enjoy trusted safeguards like two-factor authentication and cold wallet storage while interacting with decentralized markets.

Broader Asset Access: Seamlessly explore trending DeFi tokens and new on-chain projects — no bridges, no external wallet setup required.

Smarter Discovery: AI-driven filters surface high-quality DeFi projects quickly, reducing research time and noise.