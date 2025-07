無制限に400万ドルの戦略的資金調達、TGEの先駆け

**ニューヨーク、ニューヨーク、アメリカ、2025年7月1日/Chainwire/--**ベースの最大の予測市場、 タグ : exchange 今日は、戦略的なラウンドで4百万ドルの新規資金調達の閉鎖を発表し、アーサー・ヘイズを家族のオフィスの投資とともにアドバイザーとして歓迎します。

この資金調達は、1の確認によって主導された3百万ドルの前種のラウンドに続いており、チームはBTCのような資産の短期価格市場に対する需要の破綻を発見した後に来ています、これは性質的には0DTEオプションに類似していますが、貿易するより簡単な方法であり、開始後すぐに250万ドルを超える量を増加させます。

これにより、Coinbase Ventures、1confirmation、Maelstrom、Collider、Node Capital、Paper Ventures、Public Works、Punk DAO、WAGMI Ventures、およびEchoのBase Ecosystem Fundグループを通じて個々の投資家が支援する総資金調達額が700万ドルに達しました。

来るTGEの準備のために、チームは今日、製品を使用して流動性を提供し、友人たちをプラットフォームに参加させることでゲームに皮を加えることができる予測市場の愛好家をターゲットとしたポイントプログラムを開始しました。

Limitlessは、トークンを発売し、初期顧客にエアドロップを配布する最初の主要な予測市場プラットフォームになる可能性があるようで、小売業者にとって顕著な機会となっている。

チームはまた、世界中の人々が次の1時間または1日で好きな資産のパフォーマンスにシームレスに賭けることを可能にする新しいモバイルファースト取引体験を導入しました。

「トレーディングの未来は簡単で、速く、トークン所有者の軍隊によって動かされています。我々はこのビジョンを現実に導くことに興奮しています」とLimitless LabsのCJ HetheringtonCEOは述べています。

無制限について

無限 ベースの最大の予測市場で、ユーザーが次の数分、時間、または1日で好きな資産のパフォーマンスに賭けることを可能にするユニークな契約に2億5000万ドル以上を賭ける - 偶然のユーザーのために取引する簡単な新しい方法。

CEO

CJ ヘザーリングトン

無限ラボ

[email protected] ネットワーク

