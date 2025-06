新たな目的のブロックチェーンT-Rexは、Web3における注意層を変えるために1700万ドルを調達します。

2025年の夏に発売されるT-Rexの組み込み配信エンジンは、すでにオンラインで好きなことをする人々をシームレスに報いるという、根本的に単純なアイデアを導入します。





Tレックス エンターテイメント、コンテンツ、文化のウィラリティのための目的で構築されたブロックチェーンは、今日、1700万ドルの資金調達とインキュベーションファンドを発表し、ユーチューブ、TikTok、またはX(以前はTwitter)などのソーシャルプラットフォームでの日常的なインタラクションのための消費者の報酬を通じてオンラインコンテンツ発行を革命化し、消費者向けの分散型アプリケーション(dApps)がWeb3で発見され、公開され、配布され、スケーリングされる方法を再構築しました。





Portal Ventures、North Island Ventures、Framework Ventures、Arbitrum Gaming Ventures、ArkStream Capital、Mindfulness Capital、Hypersphere、SNZ、Arche Fundなどの戦略的投資家が支援し、ブロックチェーンにおける重要な「ゴーストタウン」と「傭兵利用者」の課題に直接取り組んでいます。





「Arbitrum Gaming Venturesは、DeFiを超えてWeb3を拡大しているT-Rexのようなプラットフォームの変革的潜在性を認識しています。EVGの強力な地域的影響力と、2028年までに7億ドルに達する予定の東南アジア市場の深い理解は、私たちがこの高成長地域内の足跡を大幅に拡大するための戦略的なゲートウェイを提供しています。 ♪

T-Rexは、Arbitrumの強力なLayer-2スケーリングソリューションを活用し、消費者規模の採用に不可欠な超高速で安全で低コストのトランザクションを提供しています。

T-Rex:文化ファーストインターネットのための新しい種類のブロックチェーン

UIスクリーンショット:ユーザーがT-Rexのブラウザ拡張子を使用してYouTubeを閲覧しながら報酬を得る。





Web3は革命的な変化の約束を保っている一方で、現在の景観は断片的で、ユーザーフレンドリーで、しばしば不足しているdAppsで空っぽです。そのすべての革新にもかかわらず、ほとんどのチェーンには実際のユーザー、実際の文化、そして残る本当の理由が欠けています。





そのコアイノベーション、PoE(Proof-of-Engagement)メカニズムは、プライバシーを守るブラウザ拡張機能を通じて、すでに毎日使用しているアプリでユーザーに自動的に報酬を与え、ビデオを見たり、投稿を気に入ったり、メムを共有したりするなどの日常的なオンラインアクションを有意義で貴重なデジタル所有権とオフライン特権に変える。





「もう一つのブロックチェーンパイプを構築する代わりに、私たちは実際の水を提供しています:関心のあるコンテンツ、繁栄するコミュニティ、現実世界の報酬」とT-RexとEVGの共同創設者であるAllen Ng氏は述べています。

私たちのブロックチェーンは目に見えないまま、オンラインの楽しみを有意義な報酬に簡単に変えることを可能にします。私たちのビジョンは、注意が資産に変わり、コミュニティが権力になり、参加が通貨になります。

過激なシンプルさ:TikTokではなく暗号財布のように感じるWeb3

(UI スクリーンショット: Home Discovery がユーザーに関連するコンテンツと dApps を押し付ける.) 開始時、ユーザーは T-Rex のブラウザ拡張機能をインストールし、人気のあるソーシャルメディアプラットフォームを閲覧し続けるだけです。





クリエイターやプロジェクトは、即時視聴者発見とウイルス配信から恩恵を受ける一方で、エンドユーザーは、お気に入りのレストランや独占的な地元のオファーなど、デジタルおよびオフラインの両方で取り返しが可能な報酬を簡単に獲得します。





「ブレイクアップアプリケーションの次の波は、配布、UI / UX、および製品差異によって定義されます。T-Rexのチームはこれを得ています。彼らはソーシャルメディアのユーザーをシームレスにオンボードし、ネットワーク報酬を通じてデータを収益化できるプロトコルを構築しています。

「Web3のインフラストラクチャは成熟しているが、消費者の動きがまだ欠けているため、数少ない使用例が大衆と共鳴している。T-Rexはこのギャップを埋めるための強力な競争相手です。

新しいデジタルメトロポリスのインキュベーション

EVGが支援する800万ドルのインキュベーションファンドは、コミュニティアクティベーション、プレミアムイベント、KOL(Key Opinion Leader)ネットワーク、戦略的知的財産(IP)アプリケーションを含む資源を超える包括的な開発者支援を提供することで、エコシステムの成長を加速させます。





T-Rexの共同創設者ジョイス・イム氏は「開発者は直ちにユーザートラフィックを獲得し、クリエイターは楽しく忠実な視聴者を増やし、ユーザーは単なる視聴者ではなく、ウイルスコンテンツの成功の利害関係者になる」と強調した。

2025年夏に発売予定のT-Rexの配布層とブラウザ拡張機能は、ゲーム、音楽、インタラクティブメディア、Web3などの人気のあるオンライン消費者アプリケーションを結ぶ鉄道を構築します。





デジタル資産でトップユーザーを賞賛するクリエイターから、即時発見を得る新しいプロジェクト、投資を獲得するアクティブユーザーまで、T-Rexのエコシステムは直感的な使用、文化的共鳴、規模の経済的強化のために設計されています。

T-Rexについて

Tレックス 消費者向けのアプリケーション向けに設計された新しいブロックチェーンエコシステムで、革新的なプロフィール・オブ・エンゲージメント(PoE)メカニズムを通じてWeb3の注意層を変革することを目指しています。





EVGによって開発され、Arbitrum Gaming Ventures、Framework Ventures、North Island Ventures、Portal Venturesを含む主要な投資家が支援し、T-Rexは、クリエイターや開発者にインフラストラクチャを提供し、導入された発見、報酬、および配布を提供し、次の10億ユーザーが関与し、稼ぎ、チェーン上で構築することができます。





EVGについて

2018年に設立されたEVGは、APACの最大かつ最も活発なWeb3製品ビルダーおよび出版社の一つです。





200人以上のエンジニアと1000万人以上のユーザーを擁し、EVGは消費者インフラストラクチャ(例えばEdgen AI、T-Rex)、エンターテイメント/文化dApp(例えばDeek、Last Odyssey、LiveArt)およびフィンテックプラットフォーム(例えばAspen Digital)で革新的な製品の複合体を構築しています。





EVGの企業ベンチャー部門は、Celestia、Wormhole、Berachain、Pudgy Penguins、Abstract、Infinex、Dapper Labs、Animoca Brands、The Sandbox、Stacks、Immutable、Kraken、Dunamuなどの100以上のWeb3企業に戦略的株を所有しています。





