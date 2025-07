教育バイト:同じ名前を持つクリプトを区別する方法

ほとんどの暗号通貨は無料でオープンソースのソフトウェアであり、それは誰でも無料で使用できることを意味します。しかし、おそらくあなたが知らなかったことの一つは、異なるコインが同じ名前を共有することができ、誰でもトークンを作成し、彼らが望むように名前をつけることができます。

The namesakes, of course, aren’t the same as the originals, and they all have different prices, features, and communities.あなたは既にあなたが探しているものを認識する方法を知っていますか? 途中でいくつかの落とし穴があります. 結局のところ、これらのコインの背後にあるチームがオリジナルと同じ名前を取ったことは偶然ではありません。

Ticker、Market Cap、およびコード

ポップクイズ! あなたは仮想通貨取引所で2つのトークンカップルを見ています: USDT/BTC と USDT/BITCOIN. あなたはTetherでオリジナルビットコインを購入したいです。 今どちらを選択しますか...? あなたが「BITCOIN」を選択した場合、おめでとう! あなたはちょうどEthereumベースの暗黒トークンのいくつかのビットを購入しました。 ハンガリー オバマ ソニー10 (はい、本当に)

これらのコインのショートカットまたは上記のシンボルは、トッカーと呼ばれ、しばしば暗号通貨またはプラットフォーム名の隣にパネスで来る:ビットコイン(BTC)、エーテル(ETH)、オバイテ(GBYTE)。しかし、あなたが取引カップルを見ている場合、名前は、トッカーでトッカーを短縮するので、そこにはない可能性があります。あなたは、各コインが独自のトッカーを持っていることが期待できます(そして容易に変更できないもの)、しかし、それらも繰り返すことができます。あなたはCMCやCoinGeckoのような信頼できるサイトで実際のトッカーを二重チェックすることができます。Also, if you’re in an exchange, check more than the ticker ( なぜなら、それはVariate ). The combination of name + ticker should give you the real “identity” of a coin.

もう一つの有用な兆候は、マーケットキャップです:コインの価格は、流通する供給量、または、基本的に、コインがどれほど大きいかによって倍増されます。ビットコインとエーテルは巨大で、巨大な取引量と市場キャップの数十億ドルです。もしあなたが同じ名前の何かを見たが、小さな市場キャップとほとんど取引活動は、それは赤旗です。それは必ずしも詐欺ではありませんが、それは間違いなくオリジナルコインではありません。

さらに一歩進みたいですか? ソースコードを見てください. ほとんどの正当な暗号通貨はGitHubで公開コードを持っています. あなたが初心者であれば、最近のアップデート、多くの星 (それらの小さなブックマーク)、および信頼できるウェブサイトのコードへのリンク - はい、CMCのように。





ネットワーク内部(および外部)のコイン

例えば、Wrapped Bitcoin(WBTC)と呼ばれるこのトークンは、ビットコインと非常に適切な市場キャップとほぼ同じ価格を持っており、これは正確にコピーまたは詐欺ではなく、EthereumやObyteのような他のネットワークに輸出するために作成されたビットコインのバージョンです。Wrapped tokens are like stablecoins, but their price is anchored to the crypto they represent, rather than some fiat currency.

時には、彼らは「Wrapped (Something)」と呼ばれていませんが、彼らは彼らのオリジナルのネットワーク、帳簿、またはチェーンで動作していないためであると言えます。 クリプトブリッジ したがって、「BTC」と呼ばれるトークンがEthereumネットワーク上で交換されている場合、同じ価格であるにもかかわらず、それは正確にオリジナルではないことを知っておくべきです。 DeFi investments だが。

In 交換 , we have the 対立橋 to import and export tokens from and to different networks.この方法で、WBTC、ETH、USDT、USDC、BNBなどのコインの互換性のあるバージョンをObyteエコシステムで使用することもできます。これらのコインを他のネットワークと互換性のあるバージョンに変換するオプションは、MetaMaskウォレットのために同じブリッジを通じて利用できます。





Vector Image by vectorjuice / フリーピック