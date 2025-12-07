収入に基づいて米国の10大スポーツ企業

米国のスポーツ市場は、年間収益が10億ドルを超える大企業によって支配されています。これらのグループは、ファッション、メディア、スポーツベット、フィットネスなどのさまざまな市場で重要な存在を有しています。スポーツ用品、オンラインストリーミング、インタラクティブなファン対ファンのコミュニケーションの需要は、一貫した市場成長を促進しています。大手ブランドは、健康、エンターテイメント、および国内の消費者の行動に影響を与え続けています。 ナイキ、Inc。 ナイキは米国のスポーツ大手企業で、ナイキは 2025年度には、2024年の513億ドルから10%近く減少する。 4631億ドル ナイキは靴の販売総額の約68%を占め、次いで衣料品が28%、その他のスポーツカテゴリーが4%を占め、ナイキは2026年度の予想に沿って収益性の向上を報告している。 ファナティクス、Inc。 Inc.は2024年に810億ドルの収益を達成し、前年と比べて15%の増加を記録し、ジャージーやブランド装備をカバーする同社のコアビジネス部門は2024年に約620億ドルの収益を生み出した。 ファンタジー Fanatics Collectiblesは2024年に16億ドルの収益を生み出し、主に取引カードやメモリアルを駆使し、そのスポーツボックス部門は同年約3億ドルの純収益を生み出している。 『Under Armour, Inc.』 2025年3月31日を終えた財務年度の売上高は約516億ドルに達し、2024年の売上高は約531億ドルから約9%減少した。同社の北米の売上高は約8～10%減少したが、国際売上高はわずかに増加した。同社は主要市場での利益減少を減らすために再編を開始した。Under Armourは、スポーツ選手、チーム、スポーツ消費者向けのパフォーマンス用衣類の主要な供給業者である。 武装下 MGM リゾート・インターナショナル / BetMGM リゾートインターナショナルは、2025年第2四半期の総売上高を440億ドル(2024年より1.8%増)。 )は、同じ四半期に14%の収益増加を見た。 MGM ベトナム BetMGMは2024年に21億ドルの純収益を獲得し、2023年から7%増加し、2025年までに少なくとも27億ドルの純収益を予測している。 Garmin Ltd. (スポーツ・フィットネス・セグメント) スポーツ・テクノロジー・カンパニーは、すべてのビジネスセグメントで2025年までに約710億ドルの収益見通しを有すると予想されているが、ガーミンは航空、海洋、自動車を含むさまざまなセクターで販売しているが、スポーツ・テクノロジーは依然として成長の主要な柱となっている。 ガーミン NFL(リーグメディア、ライセンス、スポンサーシップを通じて) ナショナル・フットボール・リーグは、収入だけで最も稼いでいる米国のスポーツリーグとして立っています。 2023年には、メディア権利、チケット販売、スポンサーシップ、会場収入、ライセンス取引から収入が約18億ドルを生み出し、NFLは2024年から25年にかけて収益成長の可能性を伴うファンの参加、放送収入、プレミアムパートナーシップで米国のスポーツ市場をリードし続けている。 NFL Major League Baseball (MLB) リーグ + フランチャイズ収入 メジャー・リーグ・ベースボールとその各チームは、2023年から2024年にかけて約1150億ドルの収益を集めた。 で。 705 万ドル 収益の流れには、国内および地元のテレビ放送権、商品取引、スポンサーシップ、チケット販売が含まれています。MLBは、ブランド価値と消費者の浸透の両方で、米国の最大のスポーツリーグにランクされています。 ナショナル・バスケットボール協会(NBA) フランチャイズ収入 NBAフランチャイズの合計収入は 2023年〜24年のシーズンで、アメリカ合衆国のスポーツリーグの総収入で2番目にランクされています。ゴールデン・ステート・ウォリアーズやニューヨーク・ノイクスなどのバスケットボールチームは、個々のチームの収入が最も高いです。NBAはスポンサーシップ、放送、チケット販売、ライセンス商品を通じて収入を生み出しています。 1130億ドル TKOグループは、UFCとWWE、米国の主要な戦闘スポーツブランドを所有しています。 イン 同年、UFC(Ultimate Fighting Championship)は約1406億ドルの収益を生み出しました。WWEは同年で1398億ドルの収益を記録しました。WWEとUFCの両方で、結合して、TKOグループ(両者を所有している)は米国で最も稼いでいるスポーツ企業の1つです。同社はライブイベント、ストリーミングプラットフォーム、商品、メディア制作、ライセンスを運営しています。 2023 ESPN/ディズニー・スポーツ・メディア ESPNは厳密に独立していないが、ディズニーの下で、スポーツメディアの収益が大幅に増加している。ESPNの収益は2025年第1四半期で5%増加し、そのスポーツ部門の247億ドルに達した。 ESPNの国内広告収入は、財政2025年第1四半期で年間比で7%増加しました。スポーツ部門の営業収入は24700万ドルに達し、前年の損失を逆転させました。 国内外のESPN活動を含む。 3.856億ドル なぜ、これらのスポーツ企業が収益を上げているのか。 この記事に記載されているスポーツ企業は、さまざまなプラットフォームを通じて重要なファンの関与から利益を得、収益の増加を促進します。 ライセンス製品、コレクティブ、衣料品は、Under Armour、Fanatics、Nikeの収益を推進しています。 フランチャイズ収益とメディア権利は、NFL、TKO Group、NBA、ESPNの収益を推進しています。 スポーツベットとiGamingの成長は、BetMGMのような企業、そしてGarminの wearablesパイプラインを支えている。 デジタルテクノロジーとライブマーケティングは、すべてのカテゴリにおける収益の流れを急速に拡大しています。 Emerging Trends Driving the Rankings(ランキングを駆動する新興トレンド) 米国のオンラインスポーツ賭博収入は2024年に記録的な高値を記録しました。FanaticsとBetMGMは、新興のトレンドに沿って、関心のあるファンをターゲットに賭博オファーを拡大しました。 着用性、AI、VR、およびインテリジェントスタジアムプラットフォームはさらに収益回収を高め、スポーツテクノロジーへの大幅な投資を引き付ける。 ISNation(私が現在働いているスタートアップ)が最初の種子資金調達ラウンドを開くにつれて、我々は多くの富の管理会社やVCファンドと話し合った。上記の情報が現在のお金がどこに隠れているかを示している一方で、スポーツ業界はスポーツ選手の精神的健康を促進するための強力な推進を見ている。 一方、スポーツリーグ、ファッションブランド、メディアチャンネル間のコラボレーションは、重要な成長傾向として消費者の関心を引き続き生み出し続けています。 アメリカのスポーツ経済の背後にあるパワーハウス この記事に記載されている10社は、米国のスポーツ収入生態系の幅と規模を示しています。 ナイキはグローバルな服装と靴業の年間収益で46億ドルを占め、ファナティクスはブランド商業と急速に成長するコレクティブビジネスで80億ドルを支配している一方で、Under Armourは再編課題にもかかわらず5億ドルの収益で引き続き関連している。 BetMGMとMGMはスポーツ賭博の収益流の強さを示し、NFLやNBAのようなリーグはメディアコンテンツとライセンスの成功を強調しています。