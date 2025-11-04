マイクロソフト、2029年までにUAEのAIデータセンターに15億ドルを投資

マイクロソフトは2029年末までにアラブ首長国連邦に15億ドル以上を投資する計画だ。 レポート ロイター マイクロソフト副会長兼大統領ブラッド・スミスによると、投資の「最大の割合」は、先進的なコンピューティングパワーに対する急増する地域的な需要に対応するために、UAE全体でAIデータセンターの拡大に向かい、同社はまた、Nvidiaの最先端GPUをエミレーツのデータセンターで使用するために輸出するためのトランプ政権からの承認を得ている。 先日、ドナルド・トランプ大統領は言った。 Nvidiaの最も先進的なブラックウェルチップは、米国企業に限定されるだろうが、マイクロソフトの輸出許可は、UAEのような主要な同盟国を支援するワシントンの意欲を強調し、中国に対する厳しい制限を維持している。 CBSの60分 CBSの60分 テクノロジー大手は2023年以来、すでに730億ドルをこの地域に注入しており、2029年までにはさらに79億ドルを予定しています。昨年、マイクロソフトはアブダビのAI会社G42に15億ドルを投資しました。 今週発表された別々の取引で、Microsoftは Nvidiaのチップへのグローバルアクセスを強化し、AIインフラストラクチャの足跡をさらに拡大する。 データセンターオペレーターIRENとの970億ドルの合意