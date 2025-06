ビール 2.0:ソラナでより大きいものを醸造するメーメーコイン

ビクトリア、セイシェルス、2025年5月20日/チェーンワイヤー/--ビール2.0は前任者に懐かしいノード以上のものになることを目指しています。それはメーム文化、コミュニティパワー、そして本当のユーティリティの新鮮な注入です - ソラナで冷たくなりました。 Beercoinのウイルス上昇に基づいて(印象的な35倍を打った)、この2回目のイテレーションは、その瞬間を持続可能なものに変えることを目指しています。

公式発表から48時間以内に、ビール2.0プレセールへの関心を公式ウェブサイトを通じて1万人を超え、この強力な応答は、典型的なメームコインハイプを上回る予想レベルを強調し、プレセールアプローチとして顕著な引き出しを示しています。

オリジナルのBeercoinは、シンプルさとコミュニティがどのように膨大な成長を引き起こすかについてのケース研究でした。しかし、ビール2.0は、良い振動と利益だけに満足していません。それは、NFT、ゲーム、そして将来のDAppsへの統合を含むメームコインモデルを進化させることを目指しています。

プロジェクトは、ビジョンとトークノミクス構造の両方で透明性を採用しています. 合計供給は8880億トークンに制限され、2025年5月21日から午前7時から48時間のプレセールで20%が一般に割り当てられます。

キー分配: 35% メイン クリエイター 30% 流動性 20% 公共 プレセール 10% マーケティング 4% アドバイザーとサポーター 6% アフィリエイト グループ間の分配 このトークン配布は、チームの持続可能性とコミュニティの報酬の両方に焦点を当て、長期的な成長を促進するのに十分な流動性とインセンティブを持っています。

プレセールの最初の30分は、早期の支持者に報酬を与えるために階層ベースのボーナスが付属します - 正確な割合は時間に敏感です。参加は最初の訪問で、最初のサービスに基づいていますので、タイミングと準備が重要です。関心のある参加者は:Solanaウォレットをセットアップする(例えば、Phantom)BinanceやKuCoinのような主要な取引所を通じてSOLを購入し、ウェブサイトと公式のソーシャルメディアチャンネルを確認されたプレセールアドレスのプレセール開始時にSOLを48時間のウィンドウでアドレスに送信SOLを受け取る。

ビール2.0は、文化、現実世界の相互作用、およびWeb3の拡張を組み合わせるように設計された段階的な展開によってサポートされた長期的なビジョンをガラスに注ぎ込んでいます。

Phase 1: Setting the Table

Phase 2: Strengthening Infrastructure

戦略的 Web3 パートナーシップにより、Beer 2.0 は他のプロトコルや NFT プロジェクトとの統合、コラブ、およびコミュニティー間のアクティベーションの範囲を拡大することができます。

Phase 3: Real-World Use Cases Meet Culture

Real-world $BEER payments in bars are being explored. Because what better utility for a beer-themed token than buying an actual pint?

A merch drop helps transform Beer 2.0 from a coin into a cultural symbol, with community members repping the brand IRL.

Exclusive prizes for holders keep the traction going and reward long-term commitment.

Phase 4: Global Takeover (With a Side of Chaos)

More listings and expanded adoption campaigns help Beer 2.0 move beyond niche communities into the broader crypto space.

Meme partnerships — collaborations with creators and communities that shape crypto culture — to fuel another wave of social virality.