データアナリティクスによる外部監査の変革:Power Query、CCH、リスクベースの監査計画

財務管理の重要な要因の一つは、組織の財務報告が正確かつ信頼性の高いという独立した保証を与えるため、外部監査である。監査計画を見つけるプロセスは伝統的に過去のワークペーパー、仮定およびサンプルを使用して行われました。これらのチームが採用した一般的なアプローチは、経験と心の感覚であり、これは非効率的で、しばしば見逃されたリスクでした。しかし、これは変化しています。データ分析はまた、監査官が監査プロセスを計画し実行することを再考慮させています。 彼らはもはや推測を適用していないが、代わりに、監査計画をより正確に、より時間がかかる、そして監査を導くためによりスマートなデータを使用しています。 From Assumptions to Evidence 仮定から証拠へ 外部監査を実施するために、今は狭いサンプルを作る必要はないし、過去数年の時代遅れの記録を用いて外部監査を実施する必要はない。アナリティクスは、監査官がフィールドワークを実施する前に完全なデータ掘り出しを開始することを可能にします。以前隠された傾向が明らかにされます。支出会計の変動、収入の認識期間、取引数はもはや手動で確認できるものではありません。それらは急激な若者レベルで自動的に行われます。そのような計画は、顧客との議論を改善し、よりターゲット化された監査計画、および現在の現実に基づくリスク評価につながります。 データアナリティクスにより、監査官は、地域における取引をランダムにサンプル化するのではなく、リスクが高い取引や不規則なアカウントに焦点を当てることができます。データアナリティクスにより、監査官は、重要な問題に焦点を当てることができます。 Power Query: The Quiet Workhorse 「Power Query: The Quiet Workhorse」 移行に関して最も重要なことは、Microsoft から Power Query として知られている効果的なデータ変換ツールです. それは特に監査手順にそれを取ることを強調するのではなく、現代の監査チームが心に留めなければならない重要なツールの一つです. それは柔軟性と作業の可能性であるため、それは、監査官が大量または大量のソースで情報を作成し、それらを概要し、非常に多くのストレスなしに分析しやすいフォーマットに変換することを可能にします. 顧客の5つのシステムがあり、それぞれが彼らの財務データを異なる方法でエクスポートします. Power Query は、監査官が単一の形式で異なるシステムからのデータを統合し、アクセスし、関心の領域の指標として役立つ傾向や異常を 完全なデータセットを処理する能力は、小さなサンプル分析の欠点から自由であるため、Power Queryの最良の品質の1つです。伝統的なサンプル化では、ほとんどの場合、選択されたサンプルが赤いサンプルに焦点を当てていないため、実現することなく赤い旗を外すことができます。Power Queryの助けを借りて、データセット全体を調査し、深刻な脅威に焦点を当てないという選択肢を示します。 The CCH Advantage in Audit Planning 監査計画におけるCCHの利点 外部監査に適した特定のソリューションを取得するための監査者の関心が高く、CCH スイートは、リスク評価、文書化、リソース管理を簡素化する統合されたシステムを提供します。これは、チェックリストが自動化されることを意味するだけでなく、リスク評価、リソース管理、ドキュメント制御のすべての要件を一つの環境に統合します。このシステムはまた、リスクスコアを監査領域に割り当てる関連のリスク分析を容易にします。 要請書のリストを組み合わせる機会であり、識別されたリスクに根付いており、最も強力な点の1つです。このシステムはまた、顧客への一般的な要請やカバーの要請に比べて、特定のリスクの領域に答えるために必要なものを確立するために監査官を助けます。 CCHはまた、監査官が前年度の監査計画を再利用し、新しい顧客情報で動的に更新することを可能にします。これは時間を節約するのに役立ち、新しい基準が遵守され、また監査手法は顧客リスクの変化するプロファイルに適応されます。歴史的な情報は資産であり、ダイナミズムに基づくサポートではありません。システムは、関与期間中に増加する変化を引き続き経験します。データの新たな導入とともに、リスクプロファイルの変化が発生しています。これは、監査計画が実際に起こっていることではなく、計画セッションの開始時に予測されたことに固定されていないことを保証する継続的なフィードバックに信用されています。 Real Risk, Real Results 現実のリスク、現実の結果 これらのイノベーションはすべて、外部監査に対するより洗練された、進歩的なアプローチを生み出します。監査官は、それを無駄にする代わりに、需要がある別の領域にエネルギーを置くことができます。それは、売り手、または顧客を見つけること、その購入記録は、確立された詐欺の署名と一致することができ、または現金の流れの変化は、よりよく追跡されるが、ツールによって節約されます。 それは外部監査が進化する方法です。それらはもはや、事前に定められた計画、明らかな例、後退分析によって特徴付けられていません。それらは普遍的で、洞察的で、客観的になっています。そのような利点は、変化を受け入れる準備ができている企業に自己説明されます。最終的な結果は、より効率的で迅速な監査で、顧客にとってより価値を付加し、洞察力のあるものになります。外部監査チームは、関連するツールとデータベースの考え方によって、実際のリスクを識別し、定量化し、対応できるより優れた立場にいます。 \n \n このストーリーは、HackerNoonのBusiness Blogging Programの下でSanya Kapoorによってリリースされたものです。 This story was distributed as a release by Sanya Kapoor under . HackerNoon’s Business Blogging Program HackerNoonのビジネスブログ HackerNoonのビジネスブログ