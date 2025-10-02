ソロレベルのレベルアップ:韓国の10億ドルのメガフランチャイズがストーリーをオンチェーンする

ソウル、韓国、2025年10月1日/Chainwire/--韓国の最も稼いでいるウェブ小説とウェブトーン、そしてCrunchyroll史上最も視聴されているアニメは、Storyとのパートナーシップを発表し、IPベースのメモコインをカバーし、オンチェーンIP経済を探索しています。 グローバル現象 ブロックチェーンとブロックチェーンのブロックベスト・フランチャイズを結ぶ一歩で、Solo Levelingは、貨幣市場ファンド、株式提供、およびWeb3で典型的に代表される財務機関とは異なるトークネイド化されたRWAのまったく新しい味を探求する現実の資産(RWA)の発行を模索しています。 レベルのみ レベルのみ このアプローチは、選択された統合のためのオンチェーンプログラミングを可能にすることを目的とし、将来のファンドライブリミキシング、ブロックチェーンベースの体験、デジタルと現実の世界、および次世代のライセンス取引への扉を開きます。 この発表は、ソロレベリングがクロスメディアのジャグネートとしての地位を確立し、IPをWeb3に移行することによって業界の先駆者となった。 Web3のデビュー前に、Solo Levelingはすでに複数の形式で文化の巨人であることを証明しました。 \n \n \n \n \n \n \n Webnovel & Webtoon: ウェブ小説として起源し、韓国でウェブトーンとして適応したソロレベリングは、世界で14億回以上の視聴、175百万回以上の読者を獲得し、世界的な影響力を持つ韓国シリーズのフラッグシップとして固体化した前代未聞の成果です。 Comic Book: The comic adaptation has been a breakout print hit, reaching #1 on the New York Times Graphic Books bestseller list and sold over 10 million copies globally. コミック・ブック:コミック・ブック:このコミック・アダプタはブレイク・ヒットとなり、ニューヨーク・タイムズ・グラフィック・ブックのベストセラーリストに1位に達し、世界中で1000万本以上を販売しています。 アニメ(ストリーミング):ソロレベリングのアニメアディレクションはストリーミングプラットフォームを襲い、Crunchyrollの歴史の中で最も視聴されたアニメとなり、デビュー当時11カ国でNetflixの週刊トップ10にランクインしました(そして、日本ではAmazon Prime Videoで1位にランクインしました)。 Anime (Awards):シリーズは2025年のCrunchyroll Anime Awardsで9つの賞を獲得し、マンハワに基づくショーにとって歴史的な初のAnime of the Yearを含む2025年のCrunchyroll Anime Awardsで賞を獲得しました。 モバイルRPG「Solo Leveling: ARISE」は、フランチャイズをインタラクティブな体験に変え、最初の月で約7000万ドルを稼ぎ、発売から5カ月以内に5000万人のプレイヤーを獲得しました。 ライブアクションシリーズ:Netflixは、グローバルな現象「Solo Leveling」のライブアクションシリーズの適応を制作しており、立ち上がるスターByeon Woo-seokが主人公のSung Jinwookとしてプロジェクトをリードすることに加わっています。 これらのパフォーマンスは、Solo Levelingの比類のない複数のフォーマットの成功と世界中のファンベースを示しています. Now, by venturing on the blockchain, Solo Leveling is ready to redefine how a modern franchise can engage its community and unlock new value with its content. ソロレベリングは、現代のフランチャイズがそのコミュニティにどのように関わり、そのコンテンツで新しい価値を解き放つことができるかを再定義する準備ができています。 WebnovelとWebtoon to Web3 Solo Levelingは、知的財産のための世界初のブロックチェーンネットワークであるStoryと協力して、選択された要素のオンチェーンIP代表化に向けたステップを開始しています。 ストーリーはIPをトークン化し、プログラミング可能にし、クリエイターやファンにとって所有権、リミックス、および収益化の新しいモデルを可能にします。 実際には、ソロレベルのIP(文字、宇宙、コンテンツの権利など)の特定の要素がオンチェーンで表され、スマートコントラクトを通じて管理できることを意味します。 ストーリーに登場すると、Solo LevelingのIPは機械的に読み取り可能で実行可能なオンチェーンになり、開発者やファンが事前に設定されたルールに従って構築できるようになります。 ライセンスされた商品はオンチェーン出身に結びつくことができ、Solo Levelingコンテンツを使用するサードパーティーのゲームやメディアは、プログラミング可能なライセンスおよび収益分割をシンプルに実装することができます。 \n \n 「韓国は常に知的財産のためのグローバルランチパッドだった。K-pop、K-dramaの初期のユニークな文化IPを超えて、韓国はゲーム、ウェブトーン、およびSquid GamesやParasiteのようなハイヒットのハリウッドで先導している。Solo Levelingは、韓国のIPがどのように国境を越え、あらゆるフォーマットを支配し、巨大なグローバルファンドームを構築できるかという完璧な例です。 「韓国は常に知的財産のためのグローバルランチパッドだった。K-pop、K-dramaの初期のユニークな文化IPを超えて、韓国はゲーム、ウェブトーン、およびSquid GamesやParasiteのようなハイヒットのハリウッドで先導している。Solo Levelingは、韓国のIPがどのように国境を越え、あらゆるフォーマットを支配し、巨大なグローバルファンドームを構築できるかという完璧な例です。 \n \n 「Solo LevelingのIPオンチェーンを登録すると、関与、忠誠心、および収益化の次のレベルを解除し、以前は可能でなかったリミックス文化、ファン駆動型経済、トークンネイティブフォーマットを可能にします。 「Solo LevelingのIPオンチェーンを登録すると、関与、忠誠心、および収益化の次のレベルを解除し、以前は可能でなかったリミックス文化、ファン駆動型経済、トークンネイティブフォーマットを可能にします。 オフィシャルSolo Leveling IP-backed Memecoin on the Horizon 暗号ネイティブの大胆なツイートで、ソロレベリングチームはまた、ストーリーの宇宙とキャラクターに結びつく公式IPベースのmemecoinの計画を明らかにしました。 この近いトークン(詳細と発売日TBA)は、Solo Levelingのキャラクターとロールによって直接サポートされ、ブロックバスト・フランチャイズのIPによってアンカーされた最初のmemecoinsの1つになります。 インターネットのジョークから出てくる典型的なメモコインとは異なり、このソロレベリングコインはIP所有者によって承認され、サポートされます。 ストーリーのインフラストラクチャに基づいて、それはトークンの価値とフランチャイズの成功を調和させることを目指しています:ストーリーとそのメームが広がるほど、ファンとクリエイターの両方が利益を得ることができます。 このアプローチは、メメーとウイルスコンテンツが莫大な価値を引き起こすという認識の増加に続いている(メメコイン市場は100Bドルを上回っている)、しかし、クリエイターは歴史的にそれのほとんどをキャプチャしています。 \n \n 「ソロレベリングは常にレベルアップの問題であり、今ではWeb3でフランチャイズをレベルアップしようとしています。ストーリーでは、シリーズ自体を超えてIPが拡大し、ファンやクリエイターがソロレベリングの次の章に新たな方法で参加できることを願っています」 - Jungsook Jang, CEO at Redice Studio. 「ソロレベリングは常にレベルアップの問題であり、今ではWeb3でフランチャイズをレベルアップしようとしています。ストーリーでは、シリーズ自体を超えてIPが拡大し、ファンやクリエイターがソロレベリングの次の章に新たな方法で参加できることを願っています」 - Jungsook Jang, CEO at Redice Studio. Solo Leveling onchainを導入することは、ストーリーとトークン化されたIPのより広範な概念にとって重要な瞬間となり得ます。 ストーリーにとって、これはそのネットワークのビジョンの大規模な検証であり、AIと暗号化の時代に80兆ドル規模のIP業界のインフラストラクチャになることである。 Solo LevelingのファンベースとコンテンツがStoryのIPブロックチェーンに接続されたことで、FandomとWeb3の交差点で革新的な実験が行われます。 コミュニティで作成されたアート、ゲーム、NFT、ストーリーの拡張は、明確な権利とロイヤリティのルールの下で繁栄することができます。Memecoinの愛好家は、本当の物語のサポートを持つトークンの周りに集まることができます。そしてIP所有者(Solo Levelingの作成者のように)は、コントロールと収益割合を維持しながらWeb3に作品を拡張する方法のテンプレートを持っています。 ストーリーについて: It provides a decentralized registry for creators to tokenize their IP and set programable licensing terms, enabling fair attribution, remixing, and monetization of creative works on chain. 知的財産のために設計されたレイヤー1ブロックチェーンです。 ストーリー ストーリー ネットワークのネイティブ $IP トークンは、トランザクションとガバナンスを強化します。 主要な投資家(a16z Crypto を含む)によってサポートされ、ストーリーは、80T IP 資産クラスの完全な価値を解除するための AI ネイティブインフラストラクチャを構築しています。 . ストーリー.Foundation ストーリー.Foundation Solo Leveling / Redice Studioについて: 韓国のファンタジー・フランチャイズで、Chugongのウェブ小説として始まり、Redice Studioによってイラストされたウェブトーンとなった。 Solo Leveling レベルのみ 2016年のデビュー以来、Solo Levelingはコミック、アニメーション、ゲーム、その他をカバーするグローバルIPに成長し、10億人を超えるレビューと巨大な国際ファンダムを集めています。 Redice Studioは素晴らしいビジュアルで有名で、ソロレベリングの世界を拡大するのに役立っています。Rediceはパートナーとともに、フランチャイズを拡大し、世界中のファンを魅了するための革新的な方法(ストーリーなど)を探求し続けています。 統計をバックアップするソース: \n \n \n \n \n \n Solo Leveling viewership and readership welcon.kocca.krpinepat.com ソロレベリング視聴率と読書 welcon.kocca.krpinepat.com NYTベストセラーwwl.org Netflix トップ10 koreajoongangdaily.joins.com Crunchyroll Awards newsroom.kakaoent.com/news/solo-leveling-wins-top-honor-at-crunchyroll-anime-awards2025 ゲーム収入とユーザー mobidictum.com koreajoongangdaily.joins.com こんにちは。KOCCA.KR ピアノ.com owwl.org トップページ > トップページ > ジョーンズ newsroom.kakaoent.com/news/solo-leveling-wins-top-honor-at-crunchyroll-anime-awards2025 トップページ > Mobidictum.com トップページ > トップページ > ジョーンズ コンタクト 通信部長 HV ストーリー トップページ > トップページ > トップページ > トップページ \n \n この記事は、HackerNoonのビジネスブログプログラムの下、Chainwireのプレスリリースとして掲載されました。 この記事は、HackerNoonのビジネスブログプログラムの下、Chainwireのプレスリリースとして掲載されました。 プログラム プログラム