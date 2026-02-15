ストリップのx402はビットコインのマイクロ支払いの夢をボット経済に変えた

我々は15年間、許可のないお金を作り、今やAIエージェントをより良い消費者にするためにそれを活用している。 いつ 2月11日、AIエージェントは現在、仮想通貨業界が祝った「Base」でUSDCを使用して自律的にサービスの支払いができる。 Stripe 発表 最後に、メインストリームのフィンテックの巨人は、stablecoinsを生産インフラストラクチャに統合していました。 しかし、シャンパンから振り向いて、ここで実際に起こったことを見てください。 我々は、人々が仲介者なしで取引できるように、分散化された、許可のない、検閲に抵抗するお金を作り上げた。 そして、実際の引力を得ている最初の主要な使用例は、自動ソフトウェアがAPIアクセスを購入できるようにすることです。 x402と呼ばれています。 AIエージェントがデータを必要とする場合 , it sends $0.01 in USDC, gets the data, and moves on. データを取得し、移動します。 CoinGecko アカウント作成なし サブスクリプション管理なし ただ、購入決定を下し、同じ HTTP リクエストで支払いを実行するマシンです。 Stripeの製品は、これを解決する問題として構成し、支払いシステムは人間のために作られていますが、エージェントには、より速く、より安く、常に動作するものが必要です。 ジェフ・ワインスタイン 彼は正しい。 伝統的な支払い鉄道は、必要なエージェントを処理できません。 しかし、より興味深い質問は、ブロックチェーンの殺人者アプリが人間の金融主権よりも機械対機械の貿易であることに興奮するべきかどうかです。 ストリップの発売から48時間以内に、開発者はすでに構築していました。 彼らは自らの市場データのために支払う。 自主仲裁ボット インフラストラクチャは機能しています. 養子縁組は急速に進んでいます. そして、これが本当に私たちが作りたかった未来なのかどうか、ほとんど誰も尋ねません。 プロトコルにおける幽霊 1999年以来、HTTPスペクションに置かれていますが、決して実装されていません。 HTTP 402「支払いが必要」 経済は不可能だった。 クレジットカードの交換手数料は、サブドル支払いを殺しました. 誰も、オーバーヘッドが0.30ドルであるときに0.01ドルを処理するつもりはありません。 その失敗は、インターネットが広告とサブスクリプションにデフォルトされていたことを意味しました。記事に対して0.03ドルを請求できない場合は、広告を実行するか、無制限のアクセスのために月額10ドルを請求します。 両方のモデルには問題がありますが、経済的に意味のある唯一の選択肢でした。 初期の暗号福音主義者はこれを見て、ビットコインがそれを修正できると信じていました。 Satoshiの 約束:仲介者なしのピアツーピア支払いで、マイクロ支払いがようやく機能するようにトランザクションコストを低くする。 オリジナルホワイトペーパー ウィキペディアは記事ごとに1ペニーを請求することができ、ニュースサイトはストーリーごとに料金を請求することができ、ウェブの経済層は実際の価値交換と一致することができる。 それは起こらなかった。 ビットコインの手数料が上昇し、レイヤー2のソリューションが苦労した。 そして最も重要なことは、誰もマイクロ支払いを自然にすることのできるユーザーエクスペリエンスを構築しませんでした。 したがって、暗号は回転した。DeFiの夏。NFTマニア。Memecoinカジノ。最初のビジョンとはほとんど何の関係もない金融投機層。 ベースのようなレイヤー2ネットワークのstablecoinsは、ついに取引コストの問題を解決しました。 USDCの送金は1セントの割合で、最初のビットコイン擁護者が約束したインフラストラクチャはここにあります。 しかし、人間はまだマイクロ支払いのためにそれを使用していません。 x402 が Stablecoins について実際に明らかにしていること THE Coinbaseの構築は技術的に単純です。 x402プロトコル \n \n \n \n \n \n エージェントがHTTPリクエストを作成します。 サーバーは、402のステータスコードとヘッダーの支払い情報で応答します。 エージェントの財布は、USDC認証に署名します。 申込書は、添付された署名で再提出されます。 サーバーはオンチェーンの支払いを検証し、データを返します。 合計時間:数秒 開発者にブロックチェーンについて考える必要もなく、この上に層を置きます。 Stripeの実装 \n \n \n \n \n \n あなたは、どのストリップトランザクションにも同じように支払い意図を作成します。 Stripe は、Wallet アドレスを生成します。 エージェントはUSDCを送ります。 ストリップは基地で確認した。 資金はあなたのストリップバランスに表示され、通常の税金とコンプライアンスマシンはすべて自動的に起動します。 この仕事を成し遂げているのは、プロトコルの賢さではない。 レイヤー2ネットワーク上のstablecoinsは、マイクロ支払いが実際に必要とする特性を持っている:ほぼ即座の決済、予測可能なコスト(セントの割合)、24時間の可用性、およびプログラミング可能なお金は、ソフトウェアによって人間の承認なしに移動することができます。 これは、真の暗号信者を不快にするような方法で明らかになっています。 長年にわたり、ビットコインとイーサリアムは、分散化と検閲抵抗が問題であるため、フィアットを置き換えるだろうという議論がありました。 しかし、x402が示しているのは、暗号鉄道の殺人者特性は、分散化ではないということです。 USDC は API を持つドルです。 サークルはあなたの資金を凍結することができます 規制当局はサークルを制裁に従うように強制することができます 暗号が約束した「不信感」はここには存在しません。 存在するのは、ソフトウェアがプログラム的に相互作用できる支払いシステムであり、銀行が各取引を承認する必要もなく、Visaが各請求を処理する必要もない。 そして、今、実際に規模で出現している使用ケースについては、それだけが重要です。 AIエージェントは検閲への抵抗を気にしない。 彼らは遅延、コスト予測性、そして購入を承認するために人間を必要としません。 CoinGeckoとPay-Per-Use Mirage 同日、ストリップが発表した。 CoinGecko x402 API リクエストごとに 0.01 USDC で、いかなるエージェントもリアルタイムの価格を取得できます。 No signup. No API keys. The agent just pays and gets data. エージェントはただお金を払ってデータを取得するだけです。 18000+ 仮想通貨 これは進歩のように見えます. 月間サブスクリプションは、珍しいユーザーを罰します. Pay-per-use は、より公平に見えます。 しかし、より近づいて見て、経済は変化する。CoinGeckoの すでに1分間に10～50回の通話を受けています。 自由動物 x402 の価格設定は、予測不能で激しいワークロードを持つエージェントに最適化されています。 APIプロバイダーは、繰り返し収入を好む。 サブスクリプションは、顧客を満足させるためのインセンティブを作成します。Pay-per-useは、請求可能なイベントを最大化するためのインセンティブを作成します。 THE Python および Node.js サンプルは、追加することを微妙にしますが、そのシンプルさは質問を隠します。 統合コード エージェントが詐欺をするときどうなる?誰が責任を負うのか?サブスクリプションモデルでは、人間関係があります。 摩擦を取り除くことは、責任を失う価値があるかもしれません。 しかし、私たちは、マシン原産の貿易がどのように規模で見えるか、または効率の向上が新しい失敗モードを正当化するかどうかについて考えたことがありません。 The Exploit Layer Growing Under Stripe と CoinGecko が x402 生産サービスを開始している間、 より広範な生態系に広がる災害を記録することに忙しかった。 GoPlus セキュリティ GoPlus Securityは、主要な財布やコミュニティ・レポジトリに記載されている30以上のx402関連プロジェクトでAIによる監査を実施しました。 x402 Ecosystem Project Risk Scanning Report - x.com/GoPlusSecurity ほとんどのプロジェクトでは、少なくとも1つの高いリスクの脆弱性が示されています。 一部は、契約の所有者に隠されたバックドア機能を通じてユーザーの資金を流出する能力を与え、他は無制限のトークン採掘を許可し、供給は既存の所有者を溶解するために任意に膨らませることができることを意味します。 いくつかの実装では、支払い権限に適切なノンシーや期限が含まれていなかったため、攻撃者は許可されていない取引を実行するために古い署名を再生することができます。 これらはエッジケースや理論的なリスクではなかった。 クロスチェーン x402 プロトコルが利用され、数分で 200 以上の財布から USDC を排出した。 中心化のリスクと流動性の欠陥により、そのトークン価格が崩壊した。 2025年10月28日 こんにちは402 パターンは一貫していました:プロジェクトは、しばしば基本的なセキュリティレビューなしで、ハイプを活用するために迅速に開始しました。 これはストーリーの部分で、ストリップの発表が輝いている。 はい、x402 は、成熟したセキュリティ実践を持つチームによって実装された場合に機能します. Stripe、CoinGecko、および Circle は、所有者だけの撤回機能または無制限の引換機能を持つ契約を配信するつもりはありません。 しかし、x402 はオープンなプロトコルです。誰でも契約を展開し、「x402 互換性」のラベルを貼り付け、エージェントからの支払いを受け入れることができます。 そして、エージェントは、デザインによって、質問しない。 エージェントがエンドポイントからデータを取得するように指示され、エンドポイントが支払い指示を含む402を返す場合、エージェントは支払う。 契約が監査されているかどうかをチェックするものではなく、プロジェクトが適切なセキュリティコントロールを持っているかどうかを確認するものではありません。 x402 特有のセキュリティサービスで、これを前進させようとします。 GoPlus が建設中 アイデアは、支払いが実行される前に、チェーン上の評判データ、悪意のあるアドレス検出、取引シミュレーションをエージェントに提供することです。 生態系は防衛よりも速く成長しており、我々は基本的にエージェントがセキュリティツールを自発的に採用することを望んでおり、エクスペリットがシステム全体への信頼を殺すほど悪くなります。 見覚えのある感じです。 それは、プロトコルが監査なしに配送され、業界が減速することを学ぶ前に数十億ドルが取されたDeFiの夏で見た同じパターンです。 今のところ、犠牲者は収穫農場に吸い込まれてはいない。 彼らは人間の監督なしにお金を費やしている自律的なエージェントであり、これは爆発のラジオが大幅に広がり、物事が規模で崩壊し始めたときに抑制するのがはるかに困難になることを意味します。 未来は誰も求めていない Stripe はこれを The 自動ソフトウェアが独立して独自の財政を管理する世界。 「エージェント経済」 AIエージェントが独自の財布を作成し、USDCで資金調達し、自律的に第三者のAPIから財布リスクプロフィールを0.01ドルで購入する。 Circle Built A Demo エージェントは情報を必要としていることを決め、それを支払い、そして進む。 人々が作っている使用例は、あなたがそれらを見たときに避けられないように感じます。 リアルタイムの価格フィードを支払い、スプレッドが表示されたときに取引を実行する自律的な仲裁モニター。 AIアシスタントは、フライト価格を監視し、料金が下がるとチケットを予約し、最初に許可を求めることなく航空会社に直接支払う。 \n \n JPMorganのアナリストはこれを「人工知能と資金の動きにおける二重革命」と表現している。 JPMorganのアナリストはこれを「人工知能と資金の動きにおける二重革命」と表現している。 2030年までに自動化されたトランザクションで30兆ドルを達成するという説は、われわれは巨大な何かの始まりにあり、それを見ない者は誰でも後ろに置かれているということだ。 Andreessen Horowitz 予報 But take a step back and ask the harder question: is this actually solving problems that humans have, or is it solving problems that agents have? 人間はAPIアクセスを買うことに苦労しない。 私たちは、不透明な価格、ベンダーのロックイン、そして実際にどのように使用したいかと一致しないサービスと闘っています。Pay-per-useはその一部を助けることができますが、ここで大きな転換点は、私たちは機械が一流の経済関係者であり、人々が取引の流れでますます選択的である経済を構築していることです。 それはまだ誰も話していない二次元の効果を持っています。 エージェントが購入決定を自主的に行うとき、誰がコスト対品質の最適化を行っているのか? エージェントが「コストを削減する」と指示されれば、信頼性が低い場合でも最も安価なデータソースを選択するだろうか。 エージェントがスピードのために最適化している場合、人間が無駄だと考えるAPIアクセスのためのプレミアム料金は支払われますか? そして、もっと根本的なレベルで、誰がこれから恩恵を受けるのか。 ポイントは、x402はより効率的なインターネットを可能にし、サブスクリプションのモデルに悩まされる代わりに、あなたが使用するものに正確に支払うことです。 しかし、私たちが目撃している実際の実装は、Wikipediaが記事ごとにペニーを請求しているわけではありません。 彼らはAPIプロバイダーであり、機械の消費者に資金を提供しています。これがインターネットを人間によりアクセス可能にすることは明らかではありません。 仮想通貨業界は10年間、金融の包摂、検閲に対する抵抗、集中的な機関から権力の再分配を約束してきました。 そして、実際に主流の採用を達成している突破口製品は、AIエージェントがますます自動化された経済におけるより良い消費者になるように設計された支払いシステムです。 それはテクノロジーの失敗ではなく、テクノロジーが実際に何のために良いのかを明らかにするものです。 私たちがふりかけている責任の問題は存在しません。 Stripe の x402 統合は生産準備ができていますが、困難な質問のほとんどは答えられていません。 Start with liability. エージェントがユーザーが許可しなかったサービスを自主的に支払う場合、誰が責任を負うのでしょうか? 現行の支払いシステムは、人間が間違いを犯し、詐欺を受けているため、カールバックや紛争解決を提供しています。 エージェントは法的な立場を持っていません、彼らはソフトウェアです。 エージェントが悪意のあるAPIエンドポイントによって騙される場合や、何千ものマイクロロードを積み重ねる悪い戦略を実行する場合、ユーザーは請求書に閉じ込められています。 金融規制当局は、監査トラック、KYCコンプライアンス、および取引報告を要求します。 管轄地域で毎日数千件のマイクロ支払いを行うエージェントは、既存のフレームワークが単に設計されていないコンプライアンスの表面を作成します。 エージェントは KYC チェックを通過する必要がありますか? 支払っているサービスは、エージェントのオペレーターの身元を確認する必要がありますか? シンガポールのエージェントが、米国に拠点を置く会社に関するデータに対してスイスでの API を自主的に支払う場合、どの管轄地域の規則が適用されますか? インフラストラクチャは、誰もが規制の影響を把握できるよりも速く航行しています。 Then there's the optimization problem. エージェントは人間のように考えない。エージェントに予算とタスクを与えて、指定したメトリクスに最適化する。 スピードを最大限に上げるように言えば、人間がプレミアムに値するとは決して考えないサービスの支払いが過剰になるかもしれない。 そして、エージェントがシステムをプレイし始めたときに何が起こりますか? 現在、x402は善意の俳優を前提としているが、何が誰かが決済認証に失敗する支払い権限を有するサービスに洪水を与えるために設計されたエージェントを展開するのを止め、プロバイダーが決して完了しない何千件の取引を処理することを強制しているのか。 複数のエンドポイントで価格を調べるエージェントは、データではなく、支払いシステム自体で仲裁の機会を見つけることができますか? ストリップは、昨年1070億ドルを上回る140億ドルで同社を評価する入札を追求している。 ブルームバーグ報道 その評価は、このインフラストラクチャが未来であり、ストリップがすべてを結ぶパイプになることを賭けている。 彼らは正しいのかもしれない。 しかし、物事が故障したときに誰が責任を負うか、自律的な取引をどのように支配するか、あるいは機械ファースト貿易が我々が向かうべきものかどうかについて真の合意なしにパイプが置かれている。 間違った問題を解決した。 30年間、マイクロ支払いは、取引コストがそれらを非経済的にしたため、失敗しました。 インターネットは広告やサブスクリプションにデフォルトされていたのは、それらのモデルが最適だったからではなく、規模で機能した唯一のモデルだったからだ。 ビットコインはこれを修正するつもりだった。 約束は、中間者なしに価値転送を可能にするピア・トゥー・ピアの電子現金だった。 ビジョンは、もしあなたが中間者のコストを取り除くことができれば、あなたは何かの価値を正確に請求することができます 記事のためのペニー 曲のためのニッケル 真の価値対価値交換。 それは、ビットコインが十分に安くスケールすることができず、ユーザー体験がひどかったため、大きく起こらなかった。 しかし、夢は続いた。 レイヤー2のソリューションが出現しました。Stablecoinsは変動性の問題を解決しました。そして、ようやくインフラストラクチャが機能しました。 ベースでのUSDC転送は1セントの割合で、数秒で決まります. あなたはHTTPリクエストの中に支払いを組み込むことができます. 30年間マイクロ支払いを殺したトランザクションコストは解決されました. AIエージェントがAPIアクセスを購入するためのシステム。 \n \n \n \n ウィキペディアは読者に記事ごとに1ペニーを請求しない。 ジャーナリストは、自分の仕事に直接報酬を受けているわけではない。 クリエイターは、誰かがコンテンツをストリーミングするたびにマイクロロイヤルを稼ぐのではありません。 我々はソフトウェアがソフトウェアを支払うマシン経済を構築し、人々はますます財布を資金調達するオペレーターにすぎず、その代理人が良い決断をすることを望んでいる。 x402 は、stablecoins が集中金融の代わりに良くないことを明らかにします。 USDCは分散型ではありません。プログラミング可能な論理を持つドルです。サークルはあなたの資金を凍結することができます。規制当局はコンプライアンスを強制することができます。「信頼できない」層は神話です。代わりにあなたが得るものは、ソフトウェアが従来の銀行鉄道よりも簡単に相互作用できる支払いシステムです。 そして実際に出現している使用ケースには、それで十分です。 エージェントは、StripeとCircleが仲介者であることを気にしないし、BaseがCoinbaseによって運営されていることを気にしない。 彼らは、APIが信頼性があり、コストが予測可能であり、決済が迅速であることを大切にします。 我々は、分散化、検閲への抵抗、銀行の中間化について15年間議論してきた。 そして、この革新的なアプリケーションは、機械がサービス手数料を支払うことを容易にしています。それは暗号の失敗ではありません。 次に来るもの 既に制作中ですが、既に制作中です。 生きている CoinbaseとCloudflareが支援し、チェーン間のプロトコルを標準化するために取り組んでいます。 Stripe x402 インテグレーション CoinGeckoの API x402 財団 生態系はすでに進化しており、 ほぼ3ヶ月前から、ほぼ何もない。 Solanaの実装 週50万件のトランザクション処理 ライブサービスの価格を追跡します。天気APIsは通話ごとに0.001ドルを請求します。ビデオストリーミングはビデオごとに0.50ドルから2.00ドルです。 GitHub の awesome-x402 リポジトリ AIモデルの推定値はリクエスト当たり0.01ドルから0.50ドルで、これは将来についての憶測ではありません。 しかし、これが本当に私たちが望む未来なのかどうかは、ほとんど誰も問いません。 仮想通貨業界は何年も金融主権のために戦い、個人は仲介者なしで自分のお金をコントロールすべきだと主張してきました。 しかし、我々が x402 で構築しているシステムは、個人を強化するものではありません. それは、既存の電力構造の中でより効率的に取引するための自動ソフトウェアを強化します. Stripe はまだ鉄道を制御しています. Coinbase はまだ Stablecoin をコントロールしています。Coinbase はまだ Layer 2 をコントロールしています。 中央化された機関はまだそこにあります。 サークル それがいいのかもしれない。 もしかしたら、ブロックチェーンの本当の価値は決して分散化ではなかったのかもしれません。 もしかしたら、常にプログラミング可能なマネーを作成し、従来の銀行よりもソフトウェアでよりよく機能するのかもしれない。 それが我々が構築しているのであれば、少なくとも我々はそれについて正直でなければならない。 なぜなら、代替物語は守るのが難しくなっているからだ。 私たちは、仮想通貨は非銀行を銀行するだろうと言いました。 我々は、それは検閲に抵抗するお金を作り出すだろうと言ったが、ほとんど誰もそれを使うことはない。 代わりに、私たちは、彼らが置き換えるべきシステムと同じくらい中間的なstablecoinsを構築しましたが、今では彼らはより良いAPIを持っています。 x402 機能. インフラストラクチャは現実的です. 採用が行われています。 しかし、サトシのホワイトペーパーとストリップの製品発売の間に、我々は人間のための建設をやめ、機械のための建設を始めた。 もし慎重にならなければ、我々はインターネットの経済層が自律的なエージェントに最適化され、人間が乗り込む世界で目覚めることになる。 問題は、x402が技術的に印象的かどうかではない。 問題は、今から15年後、マシン対マシン貿易が支配的なモデルであり、人々がますます自動化されつつある経済における二次的な役者であるとき、私たちはこの瞬間を振り返り、なぜ私たちはそれを構築することに熱心だったのか疑問に思うだろうか。