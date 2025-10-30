ザッカーバーグ、データセンターの膨大な拡張と2026年より高い資本コストを計画

Meta Platforms Inc. 2026年の資本支出は、AI駆動インフラストラクチャの倍増に伴い、第3四半期の収益成長率は26%、コストは32%に上昇する。 予測 フェイスブックとインスタグラムの母会社であるMeta Platforms Inc.は、ソーシャルネットワークの先駆者から人工知能における最大のテクノロジー投資家の1つに変化し、近年、データセンターの構築、高度なAIモデル、才能の募集に焦点を当て、広告帝国とともにAIをコアビジネスドライバーとして位置づけています。 Metaは2025年10月29日、AIインフラストラクチャとコンピューティング能力への大規模な投資によって「資本支出ドルの成長は2026年には2025年よりも顕著に大きくなる」と予想している。 収益は5124億ドルで、年間比で26%増加し、コストは32%増加し、3071億ドルにも達しました。 マーク・ザッカーバーグCEOは、 CFOのスーザン・リー氏は、2025年に雇われたAIエンジニアにとって特に、従業員の補償は2026年に2番目に大きなコストを引き起こすことになるだろうと付け加えた。 「積極的に前面積を積み重ねる建設能力を必要とし、 Metaのコアの広告ビジネスは依然として強力だが、アナリストは、収益の成長がペースを維持しない場合、重いインフラストラクチャの出費がマージンに影響を与える可能性があると警告している。