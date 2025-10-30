新しい歴史

ザッカーバーグ、データセンターの膨大な拡張と2026年より高い資本コストを計画

by
byTop Tech Companies@toptechcompanies

Who are the best tech companies around? We review websites, services, products, and more.

2025/10/30
featured image - ザッカーバーグ、データセンターの膨大な拡張と2026年より高い資本コストを計画
Top Tech Companies

About Author

Top Tech Companies HackerNoon profile picture
Top Tech Companies@toptechcompanies

Who are the best tech companies around? We review websites, services, products, and more.

Read my storiesもっと詳しく知る

コメント

avatar

ラベル

tech-stories#meta-ai-investment#meta-data-center-expansion#meta-capital-expenditure-2026#meta-quarterly-earnings#meta-ai-infrastructure#meta-revenue-growth#ai-spending#meta-platforms-q3-2025-results

この記事は

TerminalTerminalLiteLite

Related Stories