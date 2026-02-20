グローバルクラウドコンピューティングにおける44Bドルの効率差に対処

集中クラウドの目に見えない廃棄物 2026年に進むにつれて、テクノロジーの世界では、圧倒的でほとんど無視された危機が広がっています:集中クラウドインフラストラクチャに固有の巨大な廃棄物。 この廃棄物は単なる財政的負担ではなく、資源危機です。中央データセンターは、空きサーバーを稼働させるために膨大な量のエネルギーを消費します。ハイパースケーラーモデルは、「大きな構築ともっと充電」という論理に基づいて構築されており、グローバルなデジタル経済は未使用および未利用のリソースに巻き込まれています。 Hyperscaler Bottleneck vs. The NX1 伝統的なクラウドプロバイダーは、中央の「ハブとスピーチ」アーキテクチャで動作します。これは初期のWebにとって効率的でしたが、AIとエッジコンピューティングのボトルネックとなっています。 NodeLink は、数百万の NX1 住宅ノードにインフラを配布することにより、正確性を提供します。 私たちは単に新しいネットワークを構築するだけでなく、世界の既存のデジタルフットプレートをより生産的で無駄なものにするために最適化しています。 優れた最適化者としての分散化 NodeLink の DePIN モデルは、我が家に存在する大量のリソースを活性化することにより、この問題に取り組んでいます。この空き容量を合計することで、NodeLink は高効率で柔軟なインフラストラクチャ層を作成します。 この効率性は「DePIN of DePINs」アーキテクチャによってさらに強化されています。基礎的なハードウェア層(NX1)を提供することで、NodeLinkは他の分散型プロジェクトが既存のネットワークの上にハードウェアを展開することを可能にします。 これにより、新しいプロジェクトが既存のNodeLinkの脊椎を簡単に活用できるため、インフラストラクチャの無駄な複製を防ぐことができます。 共有インフラを通じての持続可能性 44億ドルのギャップは、そのアーキテクチャを上回ったシステムの症状です. ウェブの未来は、最大限のユーティリティと最小限の浪費に基づいて構築されなければなりません. NodeLink は、最も持続可能なデータセンターが、すでに私たちのリビングルームに存在しているものであることを証明しています. NodeLink 運動に参加することで、参加者は、このグローバルな効率性のギャップを満たすのに役立ち、巨大な個人的価値を獲得します。NX1 参加者は、VPN、AI セキュリティ、フィルタリングを含む5年間のプレミアムサービスを無料で受信しています。 目的の建築 我々は、廃棄物を優先する集中型モデルに資源を流し続けるか、世界の人口の眠れる可能性を活性化する分散型の未来を擁護することができます。 NodeLinkは目的と効率によって定義されたウェブを構築しており、帯域幅のすべてのバイトと、RAMとCPUのすべてのサイクルが最大限に利用されるネットワークです。 NodeLinkについて NodeLinkは、世界がデジタル接続を構築し、維持する方法を変革することに専念した分散型物理インフラネットワーク(DePIN)の先駆者です。 無駄な資源とグローバルな需要の間のギャップを打ち破ることにより、NodeLinkは、貢献が報われ、コネクティビティの未来がすべての人に属するコミュニティー駆動型のインターネットを促進しています。 動きについてもっと知る: ── ── ── ── ── ── サイト X(ツイッター) 電報 リンク FACEBOOK インスタグラム メディア \n \n This story was published as a press release by Btcwire under HackerNoon's Business Blogging Program. この記事は、HackerNoonのビジネスブログプログラムの下でBtcwireのプレスリリースとして掲載されました。 This story was published as a press release by Btcwire under HackerNoon's Business Blogging Program. この記事は、HackerNoonのビジネスブログプログラムの下でBtcwireのプレスリリースとして掲載されました。 プログラム この記事は情報のみを目的とし、投資アドバイスを構成するものではありません。暗号通貨は投機的で複雑で、高いリスクを伴います。これは高価格変動と初期投資の潜在的損失を意味する可能性があります。あなたは、投資の目的、財務状況を考慮し、投資の決定を下す前に財務アドバイザーに相談する必要があります。 HackerNoon編集チームは、文法的な正確さのために物語を検証し、この記事で述べた情報の正確性、信頼性、または完全性を承認または保証しません。 #DYOR