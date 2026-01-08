なぜ「失われた中間」が2026年の最大のチャンスなのか

「ミスティング・ミッドル」は、特にあなたが不動産業で働いている場合や働いている場合にあなたに馴染みがあるかもしれません。それはビジネスのために発明されたのではなく、それは都市計画家によって、私たちの都市で重要なギャップを記述するために作られた:あまりにも多くの分離された単一家族の家(低密度)と巨大な高層マンションブロック(高密度)ですが、その間のすべて - ダプレックス、町の家、庭のアパートメント - が欠けています。 \n \n 2026年、世界のビジネス環境は同じ危機に直面している。 In 2026, the global business landscape is suffering from the exact same crisis. 「2026年最大の失われたチャンス」 我々は「一家族」ソリューション(個人向けの安価な、DIYアプリ)と「高額な」ソリューション(高価で遅い企業契約)を豊富に提供しているが、中規模の企業、野心的なスタートアップ、経済の背骨を構成する熟練した専門家にとって、機会はほとんどなく、ほぼ住む場所はない。 「Missing Middle」は、ビジネスがチャットボットにとっては複雑すぎるが、コンサルタントにとっては敏捷すぎるゾーンで、利用可能なツールが複雑さに対処するには単純すぎるか、速度に対処するには重すぎるため、成長が妨げられるゾーンです。 ジェネリック・トラップ 2026年には、市場の端が過剰に満ちている。 \n \n \n \n \n AI and automation have made basic services (writing, coding, support) easy and cost-efficient. The Bottom is Commoditized: \n \n Legacy giants fight over the top positions with expensive contracts and AI funds. The Top is Saturated: 「精密エコシステム」の構築 都市計画家が街並みやダプレックスを取り戻すために戦っているのと同様に、2026年の最もスマートな企業が建てています。 - この無視された中間層のために特別に設計された特殊な構造。 Precision Ecosystems 一般的なフリーランスのプラットフォームは何百万人もの労働者を提供しますが、タイムゾーンと文化的な障壁で混乱を生み出します。 リモートワークの未来は、クライアントのタイムゾーンと一致する特定の地域に焦点を当て、リモートワークを可能な偶然のギャグから信頼性の高いリアルタイム操作に変える。 1. Precision in Talent: synchronicity 伝統的な大学はあまりにも遅く、YouTubeのチュートリアルはあまりにも浅く、「中間部」には新しい種類の労働力が必要です:伝統的な高レベルのトレーニングと短い、認証され、検証された深度のコースを通じて常に更新された知識を組み合わせることができます。 2. Precision in Skills: 中規模企業(10〜250人の従業員)にとって、現代の銀行とSaaSはしばしばチャットボットやヘルプセンターの悪夢です。 成功したモデルは退屈なバックエンドのタスクを自動化して、フロントエンドの人間関係マネージャーの予算を解放しています。 3. Precision in Service: Tech-Enabled Humanity Don't Shout At The Crowd シューティング あなたがこの「欠けている中間」のための正確なソリューションを構築しているなら、一般的な戦術でそれをマーケティングすることはできません。広範なソーシャルメディア広告は「シングルファミリーホーム」の視聴者(大衆市場)をターゲットにします。 . Precision Storytelling このギャップを埋める。 Business Blogging on HackerNoon \n \n \n \n 観客:あなたは一般の人々を回避して、あなたの業界のニュアンスを実際に理解する3M+のテクノロジストとリーダーに到達します。 方法:広告で彼らを中断する代わりに、あなたは彼らの特定の問題を理解していることを証明する深層コンテンツで彼らの信頼を獲得します。 結果:あなたは騒音の競争をやめ、関連性の競争を始めます。 \n \n もっと知るためにここでミーティングを予約! Book a meeting here to know more! もっと知るためにここでミーティングを予約! あなたが知っておくべき偉大なスタートアップ WeRemoto、ALXアフリカ、Allica Bankに出会う! WeRemotoについて 中小企業の才能の危機を解決し、ラテンアメリカのトップ1%の検証された専門家とつながります。サプライヤーを雇う代わりに、あなたはあなたのビジネスを前進させることに専念した情熱的でコスト効率的なチームを獲得します。 WeRemotoについて 同社は、最優秀スタートアップのうちにノミネートされた。 で、 そして、 2024年のスタートアップキャンペーン カウンセリング プロサービス ビジネス開発 ALX アフリカ 彼らは、最も需要の高いテクノロジーとリーダーシップスキルでアクセス可能な、世界クラスのトレーニングを提供することによって才能の無限の可能性を解放しています。 ALX アフリカ ケニアのナイロビに本社を置くALX Africaは、世界最高のスタートアップ企業の1つにノミネートされました。 で、 そして、 「HackerNoon Startups of the Year 2024」キャンペーン エドテック 電子学習 SaaS アリカ銀行 イギリスで最も急速に成長しているフィンテックは、大手銀行によってしばしば見落とされる既存の企業にサービスを提供するために特別に構築されています。近代的なテクノロジーと専用の関係マネージャーを組み合わせることにより、Allicaはビジネスオーナーに彼らに値するパーソナライズされたサービスと、彼らの財務生活を簡素化する強力なツールを提供します。 アリカ銀行 イギリスロンドンに本社を置くAllica Bankは、世界で最高のスタートアップ企業の1つにノミネートされました。 で、 そして、 HackerNoonの「Startups of the Year 2024」キャンペーン FinTech 銀行 投資 今日のハッカーのためのすべてです! 次回に会いましょう