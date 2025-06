ここに私の人生を変えたいくつかのDockerハックがあります。

さて、このドッカーの進化を解消しましょう. 物事がどのように変化するかは狂気です。





ドッカーが感じたときのことを覚えていますか? たくさんのコマンド、たくさんのコンセプトを作り、走り、押し、引っ張り、ボリューム、ネットワーク...私の頭は回っていました。すべきしかし、それは常に少しクローンクな感じ、少し...摩擦に満ちた。 docker ps -a それを思い出そうとする絶望的な1位先週からの指揮。





それから、ゆっくりと、物事はクリックし始めた。大きなユーレカの瞬間ではなく、小さな「ああ!」の発見のシリーズ。小さなトリック、最適化、ワークフローの調整。ハック、私は思う?そして正直、彼らは私の日常生活に浸透してきたので、私はもうそれらについて考えることはほとんどありません。How I Do Things / 物事.





こちらは、閉じ込められたゲーム変更者です。

Terminal Aliases: The Sanity Savers ️

初の大勝利は?Aliases.♂️ 何故、何ヶ月も書くの? docker-compose up -d --build または docker ps 何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も .bashrc または .zshrc 啓示だった。

# My sanity savers alias dcu='docker-compose up -d' alias dcd='docker-compose down' alias dcb='docker-compose build' alias dcr='docker-compose run --rm' # For running one-off commands alias dps='docker ps' alias dpa='docker ps -a' alias di='docker images' alias dip='docker image prune -f' # Prune dangling images alias dvp='docker volume prune -f' # Prune unused volumes alias dsp='docker system prune -af' # The big cleanup! 💥





単なる typing dcu 全体のシェバングの代わりに? ああ、ミリ秒が節約されました! それは微妙に聞こえるが、一日何十回もそれを倍増する...それは増加します。私の指は私に感謝します。





ここからドッカーの究極のチョイスシートを取得する:Docker Cheatsheetについて

2.The Mighty .dockerignore タイトル:Slimming Down Builds

それから来たのが、 .dockerignore タイトル: Another "duh" moment. I knew about .gitignore 当然ですが、最初は、どれほど重要かはわかりませんでした。 .dockerignore is for build performance. My early Docker builds wereゆっくりなぜ? なぜなら、構築コンテキストが送信していたからです。すべて「Docker Daemon」について node_modules , ログ, 臨時ファイル, ローカル ビルド アーティファクト... すべて!





適切な創造 .dockerignore ファイル, listing out all the junk I didn't need内部突然、ビルドは速くなりました. 画像は小さくなりました(時には劇的に)。このスピードを上げる! スピードを上げる! スピードを上げる! スピードを上げる! スピードを上げる! スピードを上げる!

3. 複数の段階の建物: Lean, Mean Production Machines ➡️

Multi-stage builds...いいね、この1つは最初は少し進歩した感じでした. コンセプトは素晴らしいですが。

ステップ1:すべてのビルドツール、コンパイラ、SDK、およびアプリケーションのアーティファクトを作成するために必要な依存性を備えたベースイメージを使用する(コンパイルされたバイナリまたはバンドルJavaScriptなど)。

ステップ2:新しい、クリーンで最小限のベースイメージ(アルプスや不信など)を開始します。

コピー:最初の段階からこのクリーンな第二段階に最後のアーティファクトをコピーするだけです。





結果? 小さな生産画像! ビルドツールとデヴの依存症(セキュリティのリスクでもある)で膨らんだ画像を配信する代わりに、I ship lean images containingたったアプリを実行するのに必要なものは何ですか? シンタックスの周りに頭を巻くのに少し時間がかかりましたが、ワウ、画像のサイズとセキュリティの姿勢の違いは巨大です。

『Docker Compose Overrides: Taming Environments』

しゃべりましょう♪Docker Compose override ファイル. 異なる環境を管理することは痛みであった. 開発者は、ライブコードの再ロード、デバッグポートを開くためのボリュームが必要でした. Prod は、異なる環境変数、もしかしたらより厳格なリソース制限、もしかしたら異なる入力ポイントを必要とします。 docker-compose.yml was messy, involving commented-out sections or complex コメントされたセクションまたは複雑なセクション if 環境変数に基づく条件





発見 docker-compose.override.yml was pure bliss. You have your base. あなたはあなたの基地を持っています。 docker-compose.yml 共通の設定で、その後、あなたは作成します。 docker-compose.override.yml (一般的に無視されているもの) .gitignore トップ > トップ > トップ > トップ > トップ > トップ > トップ > トップ > トップ > トップ > トップ > トップ > トップ > トップ > トップ > トップ > トップ > トップ > トップ > override 特定のファイルを含むこともできます(例えば、 docker-compose.prod.yml そして使用する。 -f 旗: docker-compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.prod.yml up -d クリーンな分離の懸念. No more accidental commits of dev settings! ハレルヤ!

5. Regular Cleanup: Keeping the System Tidy ✨

最後に、習慣のregular cleanupDocker は蓄積できます。こんなに危険な画像(以前のバージョンからタグを解除した層)、未使用のボリューム、停止したコンテナ、古いバージョンキャッシュ...私のディスクスペースは謎に消えた。





定期的に走るリズムに入る docker system prune -af (攻撃的なアプローチ)またはよりターゲット化されたアプローチ docker image prune で、 docker volume prune で、 docker network prune そして、 docker builder prune デジタルデクルタリングのように感じます. それは物事をスムーズに動かし、奇妙なキャッシュの問題を防止します(「なぜ私の変更が現れないのですか!?」)、そして貴重なギガバイトを解放します. クリーンなワークスペース, クリーンな心, はい? ♂️ 実行 dsp (My Alias For) docker system prune -af )は、現在、満足する、ほぼ治療的な、ルーチンです。

だからはい、これらはもはや単なる「ハック」ではありません。彼らは根付いています。彼らは筋肉の記憶です。アライアスは考えずに私の指から飛んでいます。 .dockerignore 私が作成した最初のファイルの1つです。複数の段階のビルドは、潜在的に生かされるものすべてのためのデフォルトです。Compose overridesは、環境の違いをスムーズに処理します。





ドッカーは、あの不思議なオクトプスから、強力でスムーズなアシスタントへと変わり、今すぐ私の道から抜け出します。わたしはそれは、Docker自体についてだけでなく、これらの小さな詳細をマスターすることにより、私の開発と展開のワークフロー全体をスムーズにし、確実に私の人生の一部、または少なくとも私のデジタル生活の一部となりました。