あなたの次のブログ投稿のために:HackerNoonブログテンプレートを介して書き始める

ハッカー!! 最近、作家のダッシュボードと全体的な書く経験を改良しました。 しかし、それだけではありません - 私たちはまた、あなたの次のブログテンプレートの発見を、よりスムーズで楽しい経験に変えました。 Chowaの紹介 チョウ 最近のデザインアップデートについてもっと知り、ここでChowaに出会うことができます。 最近のデザインアップデートについてもっと知り、ここでChowaに出会うことができます。 新ブログテンプレートページの紹介 新ブログテンプレートページの紹介 あなたはまだあなたの好きなすべてをブラウザすることができます ―今、クリーンでスムーズな新しいレイアウトで。 ブログ > Templates ブログ > Templates まず第一に、ブログのテンプレートをどのようにアクセスするか。 app.hackernoon.com/blogging-templates を参照 または、画面の右上隅に「書き始める」をクリックし、右上に緑の矢印をクリックします。あなたは「テンプレートの書き始める」のオプションが表示されます。 どうやって Template を Navigate するの? You can browse templates by で、 あるいは , またはキーワードを使用して検索 - 以前のように. フィルターをクリックするか、キーワードに入力して、即座に一致する結果を表示します。 Favorites New Popular You can also see 各カードのトップに立つ。 how many people have favorited or used each template テンプレートをプレビューしたり、リンクをコピーしたり、ハートアイコンをクリックしたりして、お気に入りに保存したりできます。 ” to get started. A draft will open using that template, ready for you to edit as needed. そのテンプレートを使用して、あなたが必要に応じて編集する準備ができています。 Create Draft それがこれ! 今日、ブログのテンプレートを試して、次のストーリーを簡単に始めることができます。 Try a blogging template 今日 and make your next story easier to start. 🚀 今日