Para tu siguiente post en el blog: Comience a escribir a través de los modelos de blog de HackerNoon

¡Hey hackers! Recientemente renovamos el dashboard del escritor y la experiencia general de escritura por Pero eso no es todo: también hemos convertido el descubrimiento de tu próximo modelo de blog en una experiencia más suave y más agradable. Introducción Chowa Chowa Puedes aprender más sobre nuestras recientes actualizaciones de diseño y conocer a Chowa aquí. Puedes aprender más sobre nuestras recientes actualizaciones de diseño y conocer a Chowa aquí. Introducción a la nueva página de Blogging Templates Introducción a la nueva página de Blogging Templates Todavía puedes navegar por todos tus favoritos —ahora en un nuevo diseño limpio y simplificado. Blogs de templos Blogs de templos Primero lo primero: ¿Cómo puedo acceder a las plantillas de blogs? Visita app.hackernoon.com/blogging-templates O: Haga clic en "Empezar a escribir" en la esquina superior derecha de su pantalla, luego haga clic en la flecha verde en la derecha. Verá la opción para "Escribir plantillas". ¿Cómo navegar por templos? Puedes navegar por templos , de , o , o buscar usando una palabra clave - igual que antes. Haga clic en un filtro o escriba en su palabra clave para ver instantáneamente los resultados correspondientes. Favorites New Popular También puedes ver en la parte superior de cada tarjeta. how many people have favorited or used each template Todavía puedes ver las plantillas, copiar el enlace o hacer clic en el icono del corazón para guardarlas en tus favoritos. Se abrirá un proyecto usando ese modelo, listo para que puedas editarlo según sea necesario. Create Draft ¡Eso es eso! Pruebe un modelo de blog hoy y haga que su siguiente historia sea más fácil de empezar. Try a blogging template hoy and make your next story easier to start. 🚀 hoy