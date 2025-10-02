Solo livellando i livelli: Megafranchise coreana da miliardi di dollari va onchain con la storia

Seoul, Corea del Sud, 1 ottobre 2025/Chainwire/--Il web novel e il webtoon più redditizio della Corea e l'anime più guardato nella storia di Crunchyroll, annuncia una partnership con Story, che copre le memecoins supportate da IP e esplora l'economia IP onchain. Il fenomeno globale Solo Leveling sta esplorando l'emissione di un asset tokenizzato del mondo reale (RWA), esplorando un sapore completamente nuovo di RWA tokenizzati che differisce dai fondi del mercato monetario, dalle offerte di capitale e dai veicoli del tesoro che sono tipicamente rappresentati in web3. Solo livelli Solo livelli Solo Leveling sta lavorando con Story per avviare passi verso la rappresentazione in catena di elementi IP selezionati. Questo approccio è destinato a consentire la programmazione in catena per le integrazioni selezionate, aprendo la porta al futuro remix guidato da fan, esperienze basate su blockchain, sia digitale che reale, e le offerte di licenza di prossima generazione. L'annuncio rafforza lo status di Solo Leveling come juggernaut cross-media, e come pioniere nel suo settore, spostando il suo IP a Web3. Prima del suo debutto Web3, Solo Leveling si è già dimostrato un titano culturale in diversi formati: \n \n \n \n \n \n \n Webnovel & Webtoon: Originario come romanzo web e adattato come webtoon in Corea, Solo Leveling ha accumulato oltre 14 miliardi di visualizzazioni in tutto il mondo, 175 milioni di lettori, un risultato senza precedenti che lo ha solidificato come una serie coreana flagship con influenza globale. Comic Book: L'adattamento dei fumetti è stato un successo di stampa, raggiungendo il numero 1 nella lista dei bestseller del New York Times Graphic Books e vendendo oltre 10 milioni di copie in tutto il mondo. Anime (Streaming): l'adattamento dell'anime di Solo Leveling ha colpito le piattaforme di streaming, diventando l'anime più guardato nella storia di Crunchyroll e classificato nel settimanale Top 10 di Netflix in 11 paesi al suo debutto (e al primo posto su Amazon Prime Video in Giappone). Anime (Awards): La serie ha vinto i Crunchyroll Anime Awards del 2025 con 9 onori ai Crunchyroll Anime Awards del 2025, tra cui l'anime dell'anno, una prima storica per uno spettacolo basato su manhwa. Solo Leveling: ARISE ha trasformato la franchise in un'esperienza interattiva, guadagnando circa 70 milioni di dollari nel primo mese e attirando 50 milioni di giocatori entro cinque mesi dal lancio.Il gioco è stato numero 1 in download in 141 paesi; numero 1 in entrate in 21 paesi; e numero 1 nelle classifiche di popolarità dell'App Store in 78 paesi. Live Action Series: Netflix sta producendo una serie live-action di adattamento del fenomeno globale “Solo Leveling”, con la star risalente Byeon Woo-seok associata a guidare il progetto come protagonista Sung Jinwook. Queste prestazioni illustrano il successo multi-format senza precedenti di Solo Leveling e la sua base di fan appassionati in tutto il mondo.Ora, avventurandosi sulla blockchain, Solo Leveling è pronta a ridefinire come una franchise moderna possa coinvolgere la sua comunità e sbloccare nuovi valori con il suo contenuto. Webnovel e Webtoon per Web3 Solo Leveling sta collaborando con Story, la prima rete blockchain al mondo progettata per la proprietà intellettuale, per iniziare i passi verso la rappresentazione IP onchain per elementi selezionati. Story tokenizza IP e lo rende programmabile, consentendo nuovi modelli di proprietà, remix e monetizzazione per creatori e fan. In pratica, questo significa che elementi selezionati dell'IP di livellamento solo (ad es. personaggi, universo e diritti di contenuto) potrebbero essere rappresentati in catena e gestiti attraverso contratti intelligenti. Una volta su Story, l'IP di Solo Leveling diventerebbe machine-readable e enforceable onchain, consentendo agli sviluppatori e ai fan di costruire con esso sotto regole preimpostate. La merce con licenza potrebbe essere legata alla provenienza onchain, e qualsiasi gioco o media di terze parti che utilizzi contenuti Solo Leveling potrebbe implementare senza problemi licenze programmabili e divisioni delle entrate. in breve, il passaggio di Solo Leveling a Story apre un campo di gioco per l'innovazione guidata dalla comunità in tutto il franchise, tutto garantito dalla blockchain. \n \n “La Corea è sempre stata un lancio globale per la proprietà intellettuale. Oltre ai primi IP culturali unici del K-pop, del K-drama, la Corea sta guidando i giochi, i webtoons e i hit di Hollywood come Squid Games e Parasite. Solo Leveling è un esempio perfetto di come l’IP coreano possa trascendere i confini, dominare ogni formato e costruire grandi fandom globali. l’IP non dovrebbe essere solo guardato o letto, dovrebbe essere programmabile. “La Corea è sempre stata un lancio globale per la proprietà intellettuale. Solo Leveling è un esempio perfetto di come l’IP coreano possa trascendere i confini, dominare ogni formato e costruire grandi fandom globali. l’IP non dovrebbe essere solo guardato o letto, dovrebbe essere programmabile. \n \n “Registrare l’onchain IP di Solo Leveling sbloccherebbe il prossimo livello di coinvolgimento, lealtà e monetizzazione, consentendo la cultura di remix, le economie alimentate dai fan e i formati nativi dei token che non erano possibili prima.” “Registrare l’onchain IP di Solo Leveling sbloccherebbe il prossimo livello di coinvolgimento, lealtà e monetizzazione, consentendo la cultura di remix, le economie alimentate dai fan e i formati nativi dei token che non erano possibili prima.” Official Solo Leveling IP-backed Memecoin su Horizon In un audace twist cripto-nativo, il team di Solo Leveling ha anche rivelato i piani per un memecoin ufficiale con supporto IP legato all'universo e ai personaggi della storia. Questo token imminente (dettagli e data di lancio TBA) sarà direttamente sostenuto dai personaggi e dalla storia di Solo Leveling, rendendolo uno dei primi memecoins ancorati dall'IP di un franchise di successo. A differenza dei tipici memecoins che spesso emergono da scherzi su Internet senza alcun legame con i creatori, questa moneta Solo Leveling sarà autorizzata e supportata dai proprietari di IP. Costruito sulla infrastruttura di Story, mira a allineare il valore del token con il successo della franchise: più la storia e i suoi memes si diffondono, più possono trarre beneficio sia i fan che i creatori. Questo approccio segue una crescente consapevolezza che i memes e i contenuti virali hanno un valore immenso (il mercato di memecoin supera i $ 100B), ma i creatori storicamente catturano poco di esso. \n \n Con Story, speriamo di vedere l’IP espandersi oltre la serie stessa, che potrebbe consentire ai fan e ai creatori di unirsi al prossimo capitolo di Solo Leveling in nuovi modi.” – Jungsook Jang, CEO di Redice Studio. Con Story, speriamo di vedere l’IP espandersi oltre la serie stessa, che potrebbe consentire ai fan e ai creatori di unirsi al prossimo capitolo di Solo Leveling in nuovi modi.” – Jungsook Jang, CEO di Redice Studio. L'introduzione di Solo Leveling onchain potrebbe segnare un momento cruciale per Story e il concetto più ampio di IP tokenizzato. Solo Leveling sta esplorando la registrazione in fase di elementi IP selezionati, riflettendo come una delle franchise di valore più alto sta iniziando ad avvicinarsi alla rappresentazione della blockchain. Per Story, questa è una massiccia convalida della visione della sua rete: diventare l'infrastruttura go-to per l'industria IP da 80 trilioni di dollari nell'era dell'IA e della criptovaluta.La partnership Solo Leveling dovrebbe guidare un'attività significativa nell'ecosistema di Story, tra cui il lancio di nuovi utenti (milioni di fan curiosi di criptovaluta) per gli sviluppatori che costruiscono ecosistemi dApp che sfruttano l'IP. Con la base di fan e i contenuti di Solo Leveling ora connessi al blockchain IP di Story, il palcoscenico è stato messo per sperimentazioni rivoluzionarie all'incrocio del fandom e del web3. Gli appassionati di Memecoin possono riunirsi intorno a un token che ha un vero supporto narrativo.E i proprietari di IP (come i creatori di Solo Leveling) hanno un modello per estendere le loro opere a Web3 mantenendo il controllo e la quota di entrate. Per quanto riguarda la storia: è una blockchain di livello 1 progettata per la proprietà intellettuale. fornisce un registro decentralizzato per i creatori per tokenizzare il loro IP e impostare termini di licenza programmabili, consentendo l'attribuzione equa, il remix e la monetizzazione di opere creative onchain. Story Storia Il token nativo di $IP della rete fornisce potere alle transazioni e alla governance.Sostenuto da principali investitori (compreso a16z Crypto), Story sta costruendo un'infrastruttura nativa AI per sbloccare il valore completo della classe di asset IP di $ 80T . Storia della Fondazione Storia della Fondazione A proposito di Solo Leveling / Redice Studio: è un franchise fantasy sudcoreano che ha avuto inizio come un web novel di Chugong e è diventato un hit webtoon illustrato da Redice Studio. Solo Leveling Solo livelli Dal suo debutto nel 2016, Solo Leveling è cresciuta in un'IP globale che copre fumetti, animazioni, giochi e altro ancora - raccogliendo oltre dieci miliardi di letture e un enorme fandom internazionale. Insieme ai suoi partner, Redice continua ad esplorare modi innovativi (come Story) per espandere il franchise e coinvolgere i fan in tutto il mondo. 