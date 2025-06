Sbloccare il divario di genere IT: esperienza vissuta e la strada in avanti

My experience

Mentre studiavo informatica, ero solo una delle cinque ragazze in un gruppo di 30 studenti. Non posso dire che la situazione sia cambiata in modo significativo dopo la mia laurea. Non sono mai stata impiegata da aziende in cui le donne costituiscono il 30% o più della forza lavoro, e non sono mai stata gestita da una donna.





Backed up by the stats

Credo veramente che le capacità degli uomini per il pensiero logico e analitico non superino quelle delle donne.19% di tutte le posizioni professionali IT nel 2022/2023La stessa fonte fornisce prove di un aumento molto lento delle donne nei ruoli IT: solo il 5% dal 2009.





Dopo alcune ricerche, vedo diverse cause radicali per questo fenomeno sociale.





Pipeline problem

Una delle ragioni evidenti per un numero minore di professioniste IT femminili è la mancanza di donne nell'istruzione relativa a STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica).La rappresentanza delle donne tra i laureati in informatica nel 2022 non è aumentata al di sopra del 24%La percentuale è in calo del 20% dopo la laurea: non tutte le ragazze che si dedicano all'educazione IT ottengono un lavoro rilevante.La stessa fonte afferma che i principali fattori che influenzano questo sono la mancanza di rete, contatti e esperienza.Ma certamente, lo stesso vale per tutti i nuovi laureati, non solo per le ragazze.





Winding back

Come ho detto, non credo che gli uomini abbiano un vantaggio fisiologico che li aiuti a avere successo in Informatica. Tuttavia, tre ragazzi hanno scelto di major in Informatica, mentre solo una ragazza ha deciso di fare lo stesso. Ci dovrebbero essere fattori che impediscono alle ragazze di perseguire questa formazione e professione.





Matia Kovacic e Cristina Elisa OrsoRicercheha dimostrato che i fattori storici e culturali legati ai ruoli di genere influenzano la probabilità delle donne di perseguire carriere STEM attraverso i tratti psicologici contemporanei ereditati dai loro genitori. Le donne provenienti da culture più individuali, caratterizzate da strutture di parentela ancestrale più deboli, legami familiari più sciolti e una maggiore predisposizione al pensiero critico, sono più probabilità di entrare nei campi STEM. Al contrario, le culture che enfatizzano valori come l'obbedienza, la tradizione e la restrizione vedono meno donne in STEM.





Stereotypes

Anche ora, lavorando per più di 10 anni in IT in diverse geografie, ho ancora un’immagine di uno specialista IT come uomo nei suoi trent’anni – quarant’anni. Altri potrebbero avere questo stereotipo anche. Dopo tutto, questo è ciò che abbiamo visto nei film. Perché conta? Molto semplice – gli stereotipi restringono la nostra visione e non ci permettono di esplorare opportunità sconosciute. Alcune familiarità con il soggetto è necessaria anche per provarlo. Questo è esattamente ciò che è successo a me – ho avuto la possibilità di imparare la programmazione prima di scegliere la mia futura professione.





Forse, se avessimo più modelli di ruolo femminili IT, le ragazze sarebbero più aperte a provare la programmazione e scegliere l'istruzione in IT?





Why should the IT gender gap not be ignored?

Dopo aver esplorato le possibili precondizioni per l’attuale divario tra donne e uomini in IT, mi sono chiesto perché ciò contava. Dopo tutto, l’industria sta prosperando, vengono lanciati nuovi progetti. C’è bisogno di preoccuparsi della proporzione di donne e uomini nella forza lavoro?





Vedo diversi motivi per pensare a cambiare questo status quo: economico, inclusivo di genere e olistico.





di McKinseyafferma che per rimanere competitivi nella crescita tecnologica e nell'innovazione, l'Europa deve reclutare e trattenere le donne per i ruoli tecnologici con la crescita più rapida nel prossimo futuro.





La promozione delle donne nella tecnologia può portare a prodotti IT di maggior successo che tengono conto delle esigenze specifiche delle donne, poiché le donne sarebbero coinvolte nello sviluppo e nel processo decisionale. Uno degli esempi più brillanti nella tecnologia è Bumble - la prima app di incontri incentrata sulle donne lanciata da Whitney Wolfe Herd, che ha dato agenzia alle donne e ha dato priorità alla loro sicurezza, piuttosto che considerare solo le dimensioni maschili stereotipiche.





Holistic impact based on personal experience

La mia esperienza, non ancora basata su alcuna statistica, mostra come la presenza delle donne possa cambiare il lavoro di squadra e la cultura aziendale. Come giovane specialista in una società IT, ero la prima donna mai assunta. Ho visto come l'intera squadra si stava adeguando alla mia presenza durante le prime settimane: i colleghi maschi hanno fatto lunghe pause nelle conversazioni in cui in precedenza avevano lanciato argomenti o usato rigide parole di giuramento. Con il tempo, le pause sono scomparse e, nel complesso, le interazioni dei membri del team sono diventate più pacifiche e meno aggressive. La mia presenza ha dato loro la possibilità di mostrare i loro lati migliori. Il team è stato molto ispirato da questa esperienza e ha continuato a assumere donne per nuove posizioni di apertura. In altri lavori, ho visto come





Actions

Riconoscere il problema è l’inizio della sua soluzione.





Ecco alcuni punti lungo il viaggio delle ragazze verso e nella professione IT che possono essere affrontati dalla maggior parte dei dipendenti IT:

● Popularizzare STEM tra le ragazze e incoraggiare l'educazione STEM.di McKinseyafferma che questo approccio non ha un buon equilibrio sforzo-risultato, penso ancora che più ampio il funile, più facile ottenere più ragazze coinvolte in questa professione.

● Fornire buone opportunità di tirocinio, mentoring e supporto nelle università come modo per fornire una maggiore conversione dagli studenti in tali professioni in-demand.

● Incoraggiare squadre miste e inclusive per diluire la cultura lad.

● Consentire il lavoro ibrido e a distanza, nonché la cura dei bambini in loco. Questo può dare alle donne il supporto necessario per rimanere nella forza lavoro IT, bilanciandolo con la cura dei bambini.





Anche se ciò suona come un piano d’azione per grandi entità come università, grandi aziende e governi, c’è ancora qualcosa che qualsiasi professionista IT può fare dal loro lato: assumere responsabilità di mentore, diventare un modello per altre ragazze e essere alto su questo problema.