Incontra Sora: la società HackerNoon della settimana

Hey Hackers! benvenuto in un'altra serie di HackerNoon La società della settimana, dove mettiamo in evidenza i cambiatori tecnologici che costruiscono il futuro, un blocco (o blockchain) alla volta. sorella Una riflessione radicale su come le economie possono funzionare in un mondo decentralizzato.





SORA non è solo un altro progetto blockchain – è un tentativo ambizioso di creare unsupranational economic systemQuesto servetuttiCostruito suParity Substratee si espande attraversoKusamadiPolkadot, e oltre attraverso ponti cross-chain, SORA sta gettando le basi per un ecosistema finanziario senza frontiere.Token Bonding Curve(TBC) che gestisce dinamicamente l'offerta di token, attenuando il caos boom-bust che affligge i mercati tradizionali delle criptovalute.

Ma cosa distingue veramente la sorella?

Il suodemocratic governancemodello – in cui il Parlamento SORA assicura che nessun singolo organo detenga potere incontrollato – e la sua missione di promuoverefinancial inclusion for allUtilizzando XOR per finanziare la produzione e i servizi del mondo reale, SORA crea potere d’acquisto con scopo.





Sia che si tratti di scambi di token, asset cross-chain, o solo un modo migliore per gestire le vostre finanze, SORA sta costruendo per la Terra, il metaverso e oltre.

Conosci la mia sorella: divertente!





Ogni anno, la Sora ospita ilSORA Economic Forum, un evento globale gratuito in cui chiunque può unirsi tramite Zoom per esplorare idee audaci in macroeconomia, governance e tokenomics.November 2024Ha segnato la sua terza edizione, riunendo membri della comunità e esperti per discutere di come SORA potrebbe riformare le finanze globali.





A differenza dei tipici progetti crittografici, SORA prevede di utilizzaremulti-body sortition, un sistema di governance simile alla lotteria per mantenere le cose giuste e decentrate. nessun accumulo di potere, solo il processo decisionale intelligente e basato sui dati del Parlamento SORA.





Sora HackerNoon: Il concorso di scrittura DeFi





Nel 2022, HackerNoon si è unito a SORA per lanciare ilConcorso di scrittura- una celebrazione di idee, storie e intuizioni nel mondo della finanza decentralizzata. Dal luglio all'ottobre, il concorso ha accolto scrittori provenienti da tutto il mondo per condividere le loro idee sulle criptovalute, sui progetti DeFi e sul futuro della finanza.





con a$20,000 prize poolemonthly 5,000 XSTUSDper gli acquisti, il concorso illumina la piattaforma HackerNoon con #sfidae #SubstratoDalle voci di opinione alle profonde immersioni nella tecnologia DeFi, la partnership ha riunito una potente combinazione: grande storytelling e innovazione finanziaria di nuova generazione.qui!

