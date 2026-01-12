Il miglior software HR per le aziende di medie dimensioni nel 2026

Gestire un team in crescita da 200 a 1.000 dipendenti comporta sfide uniche che i fogli di calcolo semplicemente non possono più gestire. Avete bisogno di un vero e proprio software HR, ma non dei sistemi aziendali progettati per le aziende Fortune 500 con team HRIS dedicati. Le moderne aziende di medie dimensioni hanno bisogno di piattaforme che bilanciano sofisticazione con agilità, offrendo funzionalità potenti senza una complessità eccessiva. In questa guida, abbiamo valutato 7 leading HR platforms specifically for the midsize market. 7 migliori software HR per le aziende di medie dimensioni nel 2026 HiBob – La migliore piattaforma HR moderna per le aziende di medie dimensioni Quando valutiamo le piattaforme HR per aziende di medie dimensioni, HiBob si alza costantemente in cima, e per una buona ragione. Questo non è un vecchio software aggiornato con funzionalità moderne. HiBob è stato costruito specificamente per aziende come la vostra: crescere rapidamente, gestire team distribuiti e rifiutare di sacrificare la cultura per l'efficienza operativa. Cosa fa La piattaforma gestisce tutto, dal core HRIS alla gestione delle prestazioni all'impegno, ma a differenza dei sistemi aziendali pesanti, si sente davvero facile da usare. I dipendenti godono di usarlo, il che significa che l'adozione avviene naturalmente piuttosto che richiedere ricordi HR costanti. HiBob G2: 2,300+ reviews ⭐ (4.8/5) Features of HiBob Intelligent Core HRIS: gestisce i registri centralizzati dei dipendenti con flussi di lavoro personalizzabili e gestione automatizzata dei documenti.I grafici organizzativi riflettono le strutture del team reali, non le gerarchie rigide. Global-First Architecture: supporta più paesi con conformità localizzata integrata. gestisce le politiche PTO configurabili per regione, la compensazione multi-valuta e la gestione dei fusi orari per i team distribuiti. Strumenti per la costruzione della cultura: Include funzionalità di riconoscimento attraverso Kudos e Shoutouts, feed di notizie aziendali personalizzabili e sondaggi pulsanti con informazioni azionabili. Performance Management Suite: fornisce revisioni a 360 gradi, loop di feedback continuo e tracciamento OKR. La pianificazione dello sviluppo si integra direttamente con i cicli di compensazione per revisioni semplificate. Workforce Intelligence: fornisce pannelli di controllo in tempo reale che mostrano le tendenze del conteggio dei numeri, le metriche DEI e gli indicatori di rischio di attrito. Orchestrazione delle compensazioni: fluidi flussi di lavoro di revisione dei salari con dati di benchmarking del mercato, gestione del ciclo dei bonus e visibilità totale delle ricompense per la pianificazione trasparente delle compensazioni. Automated Onboarding: crea esperienze di pre-boarding che coinvolgono nuovi dipendenti prima del primo giorno. Pros HiBob offre un'esperienza utente eccezionale che porta a tassi di adozione notevoli in tutte le organizzazioni.Le capacità globali sono veramente robuste con la conformità localizzata e le caratteristiche regionali native, non solo il supporto internazionale a livello di superficie. I suoi strumenti per la costruzione della cultura e l'impegno creano connessioni significative che migliorano misurabilmente la conservazione.La piattaforma scala facilmente da 50 a più di 1.000 dipendenti senza richiedere migrazioni o revisioni del sistema, crescendo senza problemi con la tua attività. Cons Il prezzo si trova nella parte superiore del mercato di medie dimensioni, che può dare una pausa alle organizzazioni molto consapevoli del budget, anche se la maggior parte dei clienti riferisce che il ROI giustifica l'investimento. Best Suited For Imprese in rapida crescita con crescita annuale del capitale del 20%+ Organizzazioni che gestiscono team distribuiti o completamente remoti in più stati o paesi Le aziende tecnologiche, le agenzie creative e le imprese moderne in cui l'esperienza dei dipendenti ha un impatto diretto sul reclutamento Le aziende che priorizzano una forte cultura e un forte impegno insieme all'efficienza operativa Bottomline HiBob rappresenta lo standard d'oro per le piattaforme HR aziendali di medie dimensioni nel 2026. Non dovrai scegliere tra potenti funzionalità e un'esperienza utente piacevole; offre entrambe senza compromessi. Se stai costruendo un'organizzazione moderna, prima delle persone e vuoi una tecnologia che consenta, non limiti, la tua visione, HiBob dovrebbe essere in cima alla tua lista di valutazione. BambooHR – Best for Straightforward HR Administration (Migliore per l’amministrazione diretta delle risorse umane) BambooHR ha creato una nicchia affidabile che serve le piccole e medie imprese che hanno bisogno di funzionalità HR di base senza complessità inutili. Lanciato nel 2008, ha costruito una reputazione stabile per essere accessibile e semplice, concentrandosi sui fondamenti piuttosto che inseguire ogni caratteristica di tendenza. G2: 2,800+ reviews ⭐ (4.4/5) Features of BambooHR Core Employee Database: fornisce archiviazione centralizzata per i record dei dipendenti, la cronologia delle remunerazioni e i grafici organizzativi di base per una semplice visibilità della struttura del team. Tracking integrato dei candidati: Include strumenti di reclutamento integrati con integrazioni del job board e gestione del pipeline dei candidati per le esigenze di base di reclutamento. Time-Off Management: gestisce il monitoraggio PTO con flussi di lavoro di approvazione e visualizzazioni del calendario in modo che i manager possano vedere la disponibilità del team in un'occhiata. Template di revisione delle prestazioni: Offre cicli di revisione strutturati con funzionalità di tracciamento di obiettivi di base per le revisioni annuali o trimestrali. Pros L'interfaccia è veramente pulita e accessibile per i team non tecnici di risorse umane che trovano i sistemi aziendali sopraffatti. Il tempo di implementazione è relativamente veloce, di solito misurato in settimane piuttosto che mesi. Cons La piattaforma offre una personalizzazione limitata per le organizzazioni con flussi di lavoro complessi o unici.Le capacità di gestione delle prestazioni sono piuttosto basilari, mancanza di profondità per le culture di feedback continuo.Il reporting e l'analisi si sentono restrittivi per le organizzazioni basate sui dati.Dal momento che le aziende superano i 200 dipendenti, il prezzo per dipendente può diventare costoso rispetto alla funzionalità fornita. Best Suited For Le aziende che passano dai fogli di calcolo al loro primo HRIS formale Piccole imprese con meno di 150 dipendenti con esigenze di risorse umane semplici Team che valorizzano la facilità d'uso sopra le funzionalità avanzate Bottomline BambooHR serve adeguatamente il suo mercato di destinazione, fornendo solide funzionalità HR di base con un'interfaccia accessibile. Tuttavia, le aziende con ambizioni per la gestione strategica delle persone o l'automazione sofisticata possono trovarsi limitate da ciò che offre. Lattice – Miglior per le prestazioni e l’impegno Lattice è iniziata come una piattaforma di gestione delle prestazioni ed è cresciuta in un sistema completo di successo delle persone, che riunisce performance, coinvolgimento e, più recentemente, le principali capacità HRIS.La piattaforma è costruita per le aziende che considerano il feedback continuo e l'allineamento degli obiettivi centrale alla loro cultura. G2: 4,000+ reviews ⭐ (4.7/5) Features of Lattice Gestione continua delle prestazioni: consente revisioni a 360 gradi, feedback in tempo reale e framework strutturati 1:1 con monitoraggio dei progressi per lo sviluppo continuo. OKR e allineamento degli obiettivi: supporta l'impostazione di obiettivi aziendali, di squadra e individuali con il tracciamento trasparente dei contributi dei dipendenti agli obiettivi strategici. Indagini sull'impegno: fornisce indagini sul polso, tracciamento eNPS e pianificazione delle azioni basate sulle intuizioni dell'indagine per misurare il sentimento del team. Modulo HRIS: gestisce i registri dei dipendenti, i flussi di lavoro di imbarco, il tracciamento dei tempi e l'amministrazione delle risorse umane di base per le operazioni delle persone fondamentali. Gestione della compensazione: gestisce i cicli di revisione dei salari, il benchmarking del mercato e la visibilità totale delle ricompense per la pianificazione equa delle compensazioni. Pros Lattice eccelle nei metodi moderni di gestione delle prestazioni, rendendo il feedback continuo veramente pratico piuttosto che teorico.La piattaforma incoraggia le conversazioni regolari tra manager e dipendenti attraverso quadri strutturati ma flessibili.Il suo focus sullo sviluppo dei dipendenti risuona con le aziende che costruiscono forti culture di feedback e prioritizzano l'esperienza dei dipendenti. Cons Lattice non è una soluzione HRIS completamente autonoma. Le funzionalità HR di base sono meno mature delle piattaforme HRIS dedicate e molti clienti mantengono ancora sistemi separati. Questo aggiunge costi in aggiunta a qualsiasi HRIS di base che stai già utilizzando. Alcune funzionalità richiedono più configurazione e configurazione di quanto inizialmente previsto. Best Suited For Le organizzazioni che utilizzano già un HRIS di base che manca di una gestione sofisticata delle prestazioni Le aziende che implementano o rafforzano i quadri OKR e l'allineamento degli obiettivi Bottomline Lattice offre forti capacità nella gestione delle prestazioni e nell'impegno dei dipendenti, rendendolo prezioso per le aziende che si occupano seriamente della costruzione di culture ricche di feedback. Tuttavia, come soluzione specializzata piuttosto che complessiva, richiede una valutazione accurata se l'aggiunta di una piattaforma di prestazioni separata fornisca un valore sufficiente rispetto ai sistemi HRIS con capacità integrate. Rippling – il meglio per i sistemi di forza lavoro unificati Rippling adotta un approccio ambizioso combinando HR, IT management e finanza in una singola piattaforma.Quando si entra a bordo di un nuovo dipendente, Rippling può simultaneamente impostare il proprio laptop, assegnare licenze software, iscriverli in benefici e emettere una carta aziendale, tutto da un unico flusso di lavoro. G2: 11,900+ reviews ⭐ (4.8/5) Features of Rippling Architettura di sistema unificata: collega i record dei dipendenti alla gestione dei dispositivi IT e ai controlli di spesa in un unico database per operazioni semplificate. Provisioning automatizzato: gestisce la configurazione simultanea dei dati HR, l'accesso ai dispositivi, le autorizzazioni delle applicazioni e i conti finanziari per eliminare la coordinazione manuale. Gestione globale della forza lavoro: gestisce i dipendenti multi-paesi con l'automazione della conformità internazionale per le aziende che si espandono attraverso i confini. Gestione dei dispositivi IT: fornisce la fornitura di dispositivi portatili e mobili, i controlli di accesso alle app e l'applicazione delle politiche di sicurezza per il controllo della tecnologia. Pros L'automazione interfunzionale elimina il coordinamento manuale tra i dipartimenti che tradizionalmente operavano separatamente.L'interfaccia moderna sembra facile da navigare per un sistema con una funzionalità così ampia.Il suo approccio unificato crea interessanti guadagni di efficienza per le aziende tecnologicamente avanzate che gestiscono importanti infrastrutture IT insieme alle operazioni delle persone. Cons I prezzi non sono trasparenti e spesso superano le aspettative iniziali per i budget di medie dimensioni. Alcuni utenti segnalano problemi di sistema e bug che richiedono soluzioni. La risposta del supporto clienti varia notevolmente in tutta l'organizzazione. La larghezza del set di funzionalità significa che la comprensione e l'utilizzo efficace di tutto richiede un investimento significativo di tempo da parte del tuo team. Best Suited For Le aziende tecnologiche che vogliono consolidare sistemi multipli e eliminare le differenze tra i dipartimenti Organizzazioni con esigenze di fornitura IT sostanziali al di là dei requisiti HR tipici Bottomline Rippling offre una visione convincente di una gestione unificata della forza lavoro che elimina i silos tra HR, IT e finanza. Tuttavia, il prezzo premium, le preoccupazioni occasionali di affidabilità e l'incoerenza del supporto richiedono una considerazione attenta.Le aziende che si concentrano principalmente sull'esperienza dei dipendenti e sulla costruzione della cultura possono trovare più valore nelle piattaforme progettate specificamente per la gestione delle persone. In particolare – Best for Midsize Compliance Focus In particolare, si posiziona perfettamente per il mercato di medie dimensioni con aziende con 50-1000 dipendenti. Offre una combinazione di software HR self-service e servizi gestiti in cui il team di Namely gestisce i processi per tuo conto. G2: 327+ reviews ⭐ (3.9/5) Features of Namely Core HRIS Foundation: Mantiene il database dei dipendenti con capacità di gestione dei documenti e di auto-servizio per le esigenze di gestione delle risorse umane di base. Multi-State Compliance: fornisce strumenti di confronto statale e sistemi di allarme normativo per le aziende che operano in diverse giurisdizioni. Gestione dei vantaggi: gestisce i flussi di lavoro di iscrizione con le integrazioni dei vettori e la gestione del piano per i periodi di iscrizione aperti. Gestione delle prestazioni: Include modelli di revisione di base e funzionalità di tracciamento degli obiettivi per i cicli di prestazioni standard. Pros In particolare, fornisce la gestione dei conti dedicati attraverso il loro modello di supporto basato sul pod, offrendo un servizio più personalizzato rispetto alle tipiche relazioni con i fornitori.Le opzioni di servizio gestito si rivolgono alle organizzazioni che vogliono esternalizzare determinati compiti operativi HR.Il loro focus sulle esigenze di conformità aziendale di medie dimensioni affronta un legittimo punto di dolore per le aziende in crescita. Cons L'interfaccia utente può essere confusa, con la navigazione che si sente meno lucida rispetto alle alternative moderne. La funzionalità di revisione delle prestazioni è limitata e di base. L'integrazione tra i moduli può essere problematica, creando problemi di coerenza dei dati. La qualità del supporto clienti varia notevolmente a seconda del team del tuo account. Best Suited For Le organizzazioni si sono concentrate fortemente sulla gestione della conformità multi-stato Le aziende outsourcano comodamente i compiti HR operativi ai loro fornitori Bottomline In particolare, serve il mercato di medie dimensioni con una funzionalità adeguata e un focus specifico sulla conformità, ma manca nell'esperienza utente e nella qualità dell'integrazione del sistema.Il modello di servizio gestito si rivolge a alcune organizzazioni, ma non può compensare pienamente le limitazioni di usabilità della piattaforma e i problemi di integrazione dei moduli. ADP Workforce Now – Migliore per le infrastrutture stabilite ADP Workforce Now porta sette decenni di esperienza nel settore al cloud-based HCM per aziende di medie e grandi dimensioni. Come uno dei nomi più affermati nel settore delle risorse umane, ADP offre un'ampia portata globale e una profonda esperienza in materia di conformità accumulata nel corso delle generazioni. G2: 3,800+ reviews ⭐ (4.2/5) Features of ADP Workforce Now Global Workforce Management: gestisce la gestione dei dipendenti multi-paesi con conformità automatizzata in oltre 140 paesi per le operazioni internazionali. Amministrazione dei benefici: gestisce l'iscrizione aperta con le connessioni dei vettori e l'amministrazione dei piani per programmi di benefici completi. Tempo e presenza: fornisce sistemi di orologio, pianificazione e gestione dei costi del lavoro per il monitoraggio delle ore di lavoro e delle ore supplementari. Moduli di gestione del talento: Offre capacità di reclutamento, gestione delle prestazioni e apprendimento disponibili come add-on per funzionalità estese. Pros La copertura globale copre più paesi di praticamente qualsiasi concorrente, prezioso per le aziende con operazioni internazionali. L'esperienza di conformità è veramente profonda con una guida normativa proattiva sostenuta da notevoli risorse legali. Come fornitore stabilito con stabilità finanziaria dimostrata, ADP rappresenta una scelta sicura per le organizzazioni avverse al rischio. Cons L'interfaccia sembra datata rispetto alle piattaforme moderne, con un design che non è cambiato in modo significativo negli anni. La navigazione è complessa e spesso difficile da capire, richiedendo un'importante formazione utente. I tempi di implementazione spesso si estendono da 3 a 6 mesi anche per le impostazioni standard. Il prezzo segue una struttura premium con costi aggiuntivi per i moduli al di là della funzionalità di base. Best Suited For Grandi aziende di medie dimensioni (300-500+ dipendenti) con operazioni internazionali complesse Le aziende con relazioni ADP esistenti che valutano il mantenimento all'interno dello stesso sistema Bottomline ADP Workforce Now offre funzionalità complete supportate da decenni di conoscenza del settore e una portata operativa globale.Tuttavia, la sua interfaccia datata, i requisiti di implementazione complessi e i prezzi premium lo rendono meno attraente per molte aziende di medie dimensioni che cercano piattaforme moderne e facili da usare. Gosto - Miglior per la crescita di squadre su un budget Gusto è iniziato come una soluzione conveniente per le piccole imprese e si è espanso per servire aziende di medie dimensioni fino a diverse centinaia di dipendenti. Offre un approccio integrato all'amministrazione delle risorse umane con prezzi semplici e funzionalità accessibili. G2: 462+ reviews ⭐ (3.9/5) Features of Gusto Amministrazione delle risorse umane: gestisce i registri dei dipendenti, lo stoccaggio dei documenti e la gestione dei grafici org per le operazioni di base delle persone. Gestione dei benefici: fornisce servizi di broker di benefici, registrazione e amministrazione del vettore per i piani di assicurazione sanitaria e pensione. Tempo di tracciamento: gestisce il mantenimento del tempo di base con i flussi di lavoro di approvazione per le ore di tracciamento e PTO. Flussi di lavoro di inserimento: trasmette nuovi documenti di assunzione, tracciamento delle attività e sequenze di benvenuto per i primi giorni senza problemi. Supporto per la conformità: fornisce avvisi automatizzati e orientamenti per i requisiti normativi per ridurre l'onere amministrativo delle risorse umane. Pros Il prezzo è trasparente e più conveniente di molte alternative con un modello semplice per dipendente al mese. La piattaforma è veloce da implementare con una complessità minima. L'interfaccia è pulita e accessibile per piccoli team HR senza una vasta esperienza tecnica. Cons La funzionalità diventa limitata man mano che le aziende superano i 150-200 dipendenti. Gli strumenti di gestione delle prestazioni sono minimi o mancano del tutto.La segnalazione e l'analisi sono di base, fornendo poco oltre i rapporti standard sul numero di persone.Le opzioni di integrazione sono più limitate rispetto alle piattaforme complesse. Best Suited For Imprese molto piccole (meno di 100 dipendenti) che richiedono principalmente una gestione delle risorse umane di base Le organizzazioni che passano dai processi manuali al loro primo sistema HR Bottomline Gusto fornisce amministrazione delle risorse umane di base a prezzi attraenti, rendendola accessibile a aziende molto piccole. Tuttavia, le aziende di medie dimensioni non dispongono delle funzionalità complete necessarie per gestire efficacemente la loro forza lavoro e costruire culture forti. Mentre Gusto funge da punto di ingresso ragionevole per le aziende con meno di 75 dipendenti, le organizzazioni in crescita di solito devono valutare soluzioni più capaci entro 12-24 mesi. I fattori chiave da considerare quando si sceglie il software HR per aziende di medie dimensioni Selezionare il software HR non è solo controllare le caselle delle funzionalità. Stai prendendo una decisione che plasmerà il modo in cui la tua azienda gestisce le persone per gli anni a venire. Conoscere le esigenze HR della tua azienda Identifica i tuoi punti di dolore più grandi prima. Sei affogato nel caos dell'iscrizione ai benefici? I manager dimenticano costantemente le recensioni delle prestazioni? le sfide specifiche del tuo team dovrebbero guidare i tuoi requisiti, non le dimostrazioni di vendita impressionanti. Considera la tua fase di crescita.Una società che va da 50 a 100 dipendenti ha esigenze diverse rispetto a una scalata da 200 a 500. Pensa a se stai gestendo squadre remote tra stati o paesi, il che ha un impatto drammatico sui requisiti di conformità. Capacità della piattaforma Cerca sistemi che possano gestire la complessità mentre crescono con te. Può gestire i flussi di lavoro in più passaggi con la logica condizionale, o forza processi rigidi? offre una vera gestione delle prestazioni con feedback continuo e tracciamento degli obiettivi, non solo modelli di revisione annuale? Non trascurare le cose noiose ma essenziali. archiviazione dei documenti, monitoraggio della conformità e tracce di audit non sono emozionanti, ma sono critici. I migliori sistemi automatizzano le catene di approvazione, la raccolta dei documenti e il richiamo alle e-mail senza che tu ne pensi. Facilità di implementazione e utilizzo Alcuni fornitori promettono un'implementazione rapida, ma significano davvero "rapida per noi di configurare mentre si trascorrono mesi caricando i dati e addestrando gli utenti". Testare l'interfaccia per vedere quanto si sente naturale. I dipendenti non dovrebbero avere bisogno di un manuale per richiedere una pausa o aggiornare i contatti di emergenza.I migliori sistemi si sentono evidenti dal primo giorno. Integrazione con i sistemi esistenti Verifica quanto bene si connetta con i tuoi strumenti quotidiani.La tua piattaforma HR ha bisogno di parlare con il tuo software di contabilità, strumenti di comunicazione e altri sistemi di cui dipende il tuo team.Le integrazioni sono native o richiedono middleware che aggiunge costi e complessità? Non presumere che "ci integriamo con tutto" significa che funziona bene. Chiedi esempi specifici di come i dati fluiscono tra i sistemi. Compliance e sicurezza Verificare le certificazioni di sicurezza. SOC 2, conformità ISO e standard di crittografia appropriati non sono negoziabili. Vuoi anche controlli di accesso basati su ruoli per garantire che le persone vedano solo ciò che dovrebbero vedere. Considera le capacità internazionali se stai espandendo a livello globale. Può gestire i dati dei dipendenti internazionali con adeguate protezioni regionali? Considerazioni sui costi Calcola il tuo vero costo annuo. il prezzo del software HR di solito funziona per dipendente al mese, ma i dettagli contano. Alcuni fornitori citano prezzi di base attraenti, quindi stratificano i costi per i moduli essenziali. I vincoli di bilancio sono reali, ma la scelta esclusiva dell'opzione più economica di solito rischia. Supporto e affidabilità del venditore Valuta la disponibilità del supporto.Quando qualcosa si rompe alle 4 del pomeriggio di un venerdì prima di un fine settimana di vacanza, quanto velocemente otterrai aiuto?Alcuni forniscono manager di successo del cliente dedicati, altri ti indirizzano attraverso biglietti di supporto generico. Controlla l'affidabilità della piattaforma. Cerca garanzie di tempo di funzionamento e traccia i record. Chiedi quanto spesso spingono gli aggiornamenti e se questi aggiornamenti interrompono i flussi di lavoro esistenti. Autoservizio dei dipendenti e accesso mobile Assicurarsi che i dipendenti possano gestire i compiti di routine da soli. possono facilmente richiedere il tempo libero, aggiornare le informazioni personali, scaricare i moduli fiscali e iscriversi alle prestazioni senza inviare e-mail HR? Testare l'esperienza mobile. funziona davvero l'app, o è solo un'immaginazione ritirata? nel 2026, aspettarsi che i dipendenti accedano a un portale desktop è irrealistico perché sono sui loro telefoni. Conclusione Mentre valuti queste piattaforme, concentrati su tre domande chiave: questo sistema corrisponde a dove siamo oggi mentre supporta dove stiamo andando? i nostri dipendenti lo useranno effettivamente, o combatteremo battaglie di adozione? Scegliere il giusto software HR forma il modo in cui la tua azienda gestisce le persone per gli anni a venire. Domande frequenti (FAQ) Quali sono i principali vantaggi del software HR per le aziende di medie dimensioni? Il software HR come HiBob riduce il lavoro amministrativo manuale, migliora la conformità tra le sedi e centralizza i dati delle persone per un migliore processo decisionale. Quanto costa il software HR per le aziende di medie dimensioni? La maggior parte delle piattaforme HR di medie dimensioni costa A seconda delle caratteristiche. $8–$30 per employee per month Quali caratteristiche dovrebbero dare priorità alle aziende di medie dimensioni nel software HR? Prioritizzare il core HR scalabile, l'autoservizio dei dipendenti, la gestione delle prestazioni e l'analisi significativa della forza lavoro.Integrazioni forti e accesso mobile completo sono essenziali anche per i team moderni e distribuiti. Quanto tempo ci vuole per implementare il software HR in un'azienda di medie dimensioni? La maggior parte delle piattaforme moderne Le timelines dipendono dalla qualità dei dati, dalle integrazioni, dalla personalizzazione e dalla gestione dei cambiamenti. 3–8 weeks This story was published by Steve Beyatte under Programma di blogging aziendale di HackerNoon . Questa storia è stata pubblicata da Steve Beyatte sotto Programma di blogging aziendale di HackerNoon Programma di blogging aziendale di HackerNoon .