Dai giardini murati alla rete mondiale: una breve storia di come abbiamo centralizzato Internet

La forchetta dimenticata sulla strada Ricordo ancora il suono. Quello rumore gridante di un modem 56k che ti connette a qualcosa di grande, confuso e nuovo. Se l'hai sperimentato, sai cosa intendo; il rumore grattugiante, grattugiante che era entrambi fastidioso ed eccitante perché significava che stavi entrando nell'inizio di Internet. Allora, non si sentiva come entrare in un ufficio aziendale. HotBot, ICQ, Napster, GeoCities, IRC chat rooms; ognuno era come il suo piccolo mondo, e li hai trovati come esploratori che trovano nuovi mercati, guidati dalla curiosità piuttosto che da algoritmi. Nessuno "posse" questi spazi. Hai creato il tuo posto, hai creato una homepage con GIF che farebbe cringe i progettisti di oggi, e forse hai lasciato la tua e-mail in un libro degli ospiti, sperando che qualcuno lontano risponderebbe. Quando apri il tuo browser, probabilmente non pensi di andare "online" più; vai solo a Google, Facebook o Amazon. Ciò che un tempo era un vasto spazio aperto è ora diviso in sezioni, recintato in aree private con porte lucide e regole all'ingresso. E questo è un paradosso che vale la pena pensare.Come una rete costruita per evitare il controllo centrale, progettata in modo che nessun singolo attacco possa distruggerla, si è trasformata in una rete di punti di controllo aziendali?Come abbiamo preso l'invenzione più decentrata del XX secolo e l'abbiamo data a poche grandi aziende che ora decidono cosa vediamo, cosa diciamo e persino cosa crediamo? Le origini del web aperto Internet non è iniziato con i video dei gatti e lo shopping online. È iniziato negli anni '60 con ARPANET, un progetto militare statunitense per creare una rete che non fallisse se una parte andasse giù. In termini semplici, è stato progettato per essere decentralizzato. Se un server venisse distrutto, il resto funzionerebbe ancora. Poi è arrivato TCP/IP negli anni '70 e '80, il linguaggio universale per i computer. Per la prima volta, i computer potevano comunicare usando le stesse regole, indipendentemente dal loro tipo. Era uno spazio digitale condiviso: nessuna azienda lo possedeva, nessun governante poteva controllarlo e nessuna azienda poteva bloccarlo. Negli anni ottanta e novanta, Internet si espandeva oltre i laboratori di difesa e le università, diventando più caotico e umano. I gruppi di notizie di Usenet erano pieni di discussioni aperte. Le liste di posta elettronica connettevano le persone in tutto il mondo senza che nessuno potesse controllare chi potesse parlare. FTP ha permesso il condivisione di file in tutto il mondo. Poi sono arrivate pagine personali, siti colorati sulla tua band, il tuo gatto, o la tua teoria X-Files preferita, ospitati su GeoCities, Tripod, o qualche server di un piccolo ISP. Era confuso. Era caotico. Era incredibile. Il web iniziale non era progettato per fare soldi; era progettato per l'esplorazione. Un collegamento ipertestuale potrebbe portarti dal lavoro di un professore di fisica alla zina di un adolescente in soli tre clic. E nessuno ne pensò due volte. Confronta questo con il feed algoritmico di oggi; liscio, efficiente e attentamente curato. Allora, non hai bisogno di una grande azienda per decidere cosa vale la pena leggere. Lo hai scoperto da solo. Hai vagato, esplorato e creato. Il web aperto era meno come un centro commerciale e più come una città di frontiera: confusa, rischiosa, ma piena di potenzialità. L'ascesa dei giardini murati Entro la metà degli anni '90, il web aperto stava cominciando a chiudersi. aziende come AOL, CompuServe e MSN avevano offerto una versione confezionata di Internet. Quando hai effettuato l'accesso, era come entrare nel loro centro commerciale piuttosto che in un mercato aperto. Hai avuto accesso all'email, alle chat room, alle notizie e agli acquisti, tutto attraverso un'interfaccia liscia. Era conveniente, ma non gratuito. Questi erano i primi sistemi centralizzati, insegnandoci a vedere il web come un prodotto, non uno spazio condiviso. Poi sono arrivati i portali come Yahoo, Excite e MSN, che avevano lo scopo di essere la "porta d'ingresso" a Internet. Il loro obiettivo non era quello di creare l'intero web, ma di catturare il tuo primo clic e tenerti lì con caratteristiche come aggiornamenti meteorologici, oroscopi, indicatori di stock e risultati di ricerca che hanno portato indietro al proprio contenuto. Il boom del dot-com ha accelerato questa tendenza. Molti soldi sono arrivati, e le grandi aziende sono diventate ancora più potenti. Amazon non vendeva solo libri; si è espanso in molte altre aree. Google non ha solo organizzato il web; è diventato la guida del web. Questa centralizzazione è stata guidata dal capitale di rischio e dal sostegno entusiasta di Wall Street. Ma la debolezza dei hub centrali era chiara. Napster, il servizio rivoluzionario di condivisione musicale, cambiò rapidamente la cultura e venne chiuso altrettanto rapidamente. Perché? Perché aveva un punto debole. Una società. Una configurazione del server. Un obiettivo per gli avvocati di portare in tribunale e chiudere. La musica non scomparve; si diffuse in swarms BitTorrent e archivi darknet. La lezione era chiara: la centralizzazione rende le cose efficienti e redditizie, ma anche facile da distruggere. La piattaforma del capitalismo Se negli anni '90 si trattasse di costruire barriere, negli anni '2000 si trattasse di costruire fortificazioni e chiuderle. Google è passata da essere solo un motore di ricerca a controllare l'attenzione del mondo attraverso AdWords e AdSense. Facebook non ha solo collegato i campus universitari; ha cambiato il modo in cui le persone interagiscono, trasformando le amicizie in dati per la pubblicità. Poi è arrivata la rivoluzione mobile. iPhone di Apple e Android di Google non ci hanno solo dato dispositivi potenti nelle nostre tasche; hanno creato un dominio di due aziende. Oltre il 90% delle persone ora utilizza uno di questi due sistemi operativi. Questo è importante perché la società che controlla il sistema operativo stabilisce le regole: quali app sono consentite, quali dati vengono raccolti e quanto guadagnano. Perché questa consolidazione sembrava un progresso? Perché era efficace. Le pagine caricavano rapidamente. I pagamenti sono stati elaborati in secondi. Sono stati investiti miliardi in infrastrutture, rendendo il web liscio per la prima volta. Ma questa pulizia ha avuto un costo. Gli effetti di rete, o l'attrazione di tutti in un posto, hanno trasformato la convenienza in prigionia. Una volta che i tuoi amici, il lavoro, la musica e le foto erano tutti su una piattaforma, lasciare non era solo scomodo; era impensabile. Le piattaforme non sono cresciute competendo quotidianamente per la vostra attenzione; hanno prosperato rendendo la vita senza di loro difficile da immaginare. Non "ricercate il web"; voi Google. Non "postate uno stato"; voi Facebook. E Amazon non è solo un negozio; è la spina dorsale di molti siti che visitate. Il web aperto esiste ancora, ma per la maggior parte delle persone, è crollato in alcune grandi piattaforme. La centralizzazione come “progresso” È facile criticare la centralizzazione ora, ma siamo onesti: per un po ', sembrava un progresso. i hub centrali ci hanno fornito una ricerca super veloce, shopping a un clic e uno smartphone che poteva fare in secondi ciò che impiegava ore con Internet lento. La storia segue spesso questo modello. I villaggi si trasformano in città. Le città offrono innovazione, commercio e cultura, ma portano anche traffico, inquinamento e aree affollate. Allo stesso modo, i "villaggi" di Internet come elenchi di posta, schede di messaggistica e pagine iniziali sono diventati le "città" di Facebook, Google e Amazon. Abbiamo guadagnato sistemi efficienti, ma abbiamo anche affrontato problemi come la sorveglianza e la dipendenza digitale. Per le aziende e i governi, la centralizzazione era difficile da resistere perché significava un controllo più facile con meno punti di guasto. Per gli utenti, era tentante perché tutto era facilmente disponibile con un semplice tocco. Lo stesso paradosso ha turbato ogni impero: la consolidazione aiuta la crescita, ma porta anche alla stagnazione. Quando le aziende diventano dominanti, non hanno bisogno di continuare a innovare per guadagnare la vostra fedeltà. Invece, ti intrappolano, aumentano i costi e sfruttano il sistema. La centralizzazione sembrava un progresso finché non ti resi conto che ti costava la libertà di lasciare. I costi della centralizzazione La dipendenza è il primo costo. Quando molte persone accedono tramite Google, acquistano su Amazon e usano Meta per socializzare, si perdono "opzioni" e si guadagnano dipendenze. Se una di queste grandi aziende fa un cambiamento, grandi parti dell'economia digitale possono essere colpite. Ricordate quando AWS è andato giù e ha preso un sacco del web con esso? Internet non dovrebbe avere un "botto di spegnimento", ma la centralizzazione ha creato alcuni. Poi c’è il capitalismo di sorveglianza, che è il vero modello di business del web. Non eravate il cliente di Facebook; eravate il suo prodotto. Ogni like, click, and scroll è stato raccolto in magazzini di dati dove gli algoritmi ti hanno analizzato. La centralizzazione ha reso il web fragile nei modi che i suoi creatori non avevano mai immaginato. Un sistema costruito per resistere alla guerra nucleare può ora fallire perché una società commette un errore del server. Un unico ordine del tribunale può chiudere un'intera piattaforma. Napster ha mostrato quanto rapidamente un servizio centralizzato possa scomparire, e il web moderno ha solo aumentato quella debolezza. E forse il costo più triste di tutti è la graduale scomparsa degli spazi di proprietà degli utenti. I forum indipendenti sono scomparsi. I blog personali sono diminuiti. La creatività unica del primo web; quei GIF neon, i libri ospiti codificati a mano e le comunità confuse; sono stati inghiottiti da feed uniformi. Invece di un migliaio di piccoli giardini unici, abbiamo finito con un paio di praterie ben tenute, scorrendo infinitamente, tutti guardando allo stesso modo. La centralizzazione ha reso il web più liscio, più lucido e più facile da usare, ma lo ha anche reso più piccolo. La centralizzazione ha reso il web più liscio, più lucido e più facile da usare, ma lo ha anche reso più piccolo. I semi della resistenza Non tutti hanno accettato la tendenza della piattaforma. Sotto la superficie lucida del web centralizzato, c'è sempre stato un movimento contro di esso. il software open source non è mai scomparso; ha silenziosamente alimentato le grandi aziende che hanno detto di averlo sostituito. Linux, Apache, MySQL, Firefox: progetti costruiti da volontari che ci hanno mostrato che le risorse condivise erano ancora attive, in esecuzione su server e laptop in tutto il mondo. Le reti peer-to-peer hanno mantenuto vivo lo stesso spirito. Napster è stato chiuso, ma BitTorrent è emerso, diffondendo file su milioni di computer invece di fare affidamento su un unico server. Gnutella, LimeWire, eDonkey: non erano perfetti, ma ognuno sfidava l'idea che le informazioni potevano essere controllate. E poi, nel 2009, Bitcoin è apparso. Era un whitepaper, un pseudonimo, e una rete che nessuno possedeva, ma tutti potevano controllare. Non si trattava solo di denaro. Si trattava di fiducia senza intermediari e prova senza bisogno di permesso. Bitcoin ha dimostrato che la decentralizzazione non era solo una cosa del passato; era un futuro che valeva ancora la pena creare. Nel frattempo, la struttura della resistenza è diventata più avanzata. IPFS ha promesso un sistema di file che non poteva essere cancellato. Arweave ha fornito archiviazione permanente, come una biblioteca di Alessandria che i censori non potevano toccare. Questi non erano solo strumenti; erano esempi che mostravano che il web non doveva essere controllato da grandi aziende. la centralizzazione ha costruito gli edifici alti, ma in background, un nuovo modo di fare le cose stava iniziando a crescere. Conclusione: Stabilire la fase Ciò che è iniziato come un test di resilienza, la ARPANET, una rete progettata per resistere agli attacchi nucleari, si è lentamente trasformata in qualcosa di più fragile: una World Grid. È liscia, efficiente e globale, ma anche centralizzata, monitorata e vulnerabile. Il mercato aperto si è trasformato in alcuni spazi chiusi. Questa è la contraddizione della nostra era digitale.La centralizzazione ha aiutato il web a crescere, ma lo ha anche tenuto indietro.Abbiamo bisogno di grandi edifici, data centers e grandi aziende per espandere Internet a miliardi di persone.Ma nel processo, abbiamo rinunciato alla libertà per la convenienza, il controllo per gli algoritmi e la creatività per i contenuti curati. Tuttavia, la storia non è finita. nuove idee stanno emergendo. protocolli aperti, reti peer-to-peer, blockchain, archiviazione decentralizzata e piattaforme sociali federate ci mostrano che Internet è sempre stato destinato a essere condiviso, non di proprietà. Un percorso è già stato preso, la World Grid in cui viviamo ora.L’altro percorso è ancora davanti: una rete decentralizzata che restituisce il potere alle persone, non alle piattaforme.La storia della centralizzazione non è la fine, è solo l’inizio. \n \n Perché la vera domanda non è come abbiamo perso il web aperto, ma se abbiamo il coraggio di ricostruirlo. Perché la vera domanda non è come abbiamo perso il web aperto, ma se abbiamo il coraggio di ricostruirlo.