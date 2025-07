Aumento illimitato di 4 milioni di dollari di finanziamento strategico, punti di lancio prima di TGE

**New York, NY, USA, 1 luglio, 2025/Chainwire/--**Il più grande mercato di previsioni su Base, Senza limiti. scambio , oggi annuncia la chiusura di $ 4 milioni di nuovi finanziamenti in un round strategico e accoglie Arthur Hayes come consulente insieme a un investimento dal suo ufficio di famiglia, Maelstrom.

Il finanziamento segue un precedente round pre-seed di 3 milioni di dollari guidato da 1confirmation, e arriva dopo che il team ha trovato una domanda di breakout per i mercati dei prezzi a breve termine su attività come BTC, che sono simili in natura alle opzioni 0DTE ma un modo molto più semplice per il commercio e hanno scadenze ancora più brevi come orarie, aumentando oltre 250 milioni di dollari in volume poco dopo il lancio.

Questo porta il finanziamento totale di Limitless aumentato a $ 7M, sostenuto da Coinbase Ventures, 1confirmation, Maelstrom, Collider, Node Capital, Paper Ventures, Public Works, Punk DAO e WAGMI Ventures, nonché singoli investitori attraverso il gruppo Base Ecosystem Fund su Echo.

In preparazione per un prossimo TGE, il team ha lanciato oggi un programma di punti mirato agli appassionati del mercato delle previsioni che possono ottenere pelle nel gioco utilizzando il prodotto, fornendo liquidità e indirizzando i loro amici a unirsi alla piattaforma.

Limitless sembra probabilmente diventare la prima piattaforma di mercato di previsione importante per lanciare un token e distribuire un airdrop ai suoi primi clienti, segnando una notevole opportunità per i commercianti al dettaglio.

Il team ha anche appena introdotto una nuova esperienza di trading mobile-first che consente alle persone di tutto il mondo di scommettere senza problemi sulle prestazioni delle loro attività preferite nell'ora o nel giorno successivo.

“Il futuro del trading è facile, veloce e alimentato da un esercito di detentori di token.Siamo entusiasti di portare questa visione in realtà”, ha detto CJ Hetherington, CEO di Limitless Labs.

A proposito di Limitless

illimitato è il più grande mercato di previsioni su Base con oltre $ 250M scommettere su contratti unici che consentono agli utenti di scommettere sulle prestazioni dei loro asset preferiti nei prossimi minuti, ore o giorni - un netto nuovo, facile modo di scambiare per gli utenti occasionali.

CEO

CJ Hetherington

Laboratorio illimitato

di [email protected]

Questa storia è stata pubblicata come comunicato stampa da Chainwire nell'ambito del programma di blogging aziendale di HackerNoon.

