Figment si unisce alla Blockchain Association per promuovere la politica statunitense sulle criptovalute e l'adozione dello staking

Oggi, Figment, il principale fornitore indipendente di infrastrutture di staking con oltre 15 miliardi di dollari in asset in staking, ha annunciato la sua adesione al Associazione Blockchain , la principale associazione di categoria per il settore delle criptovalute negli Stati Uniti.





Unendo le forze con le principali borse del Paese, le società di capitale di rischio, i fornitori di infrastrutture e servizi, Figment continua a svolgere un ruolo di leadership nel definire una regolamentazione che faciliti l'adozione istituzionale delle criptovalute.





Mentre l'interesse istituzionale per lo staking di protocollo continua a crescere, l'adesione di Figment alla Blockchain Association rafforza il suo impegno a collaborare con i decisori politici e gli enti regolatori per stabilire linee guida chiare in particolare per l'ecosistema dello staking.





Questa collaborazione arriva in un momento cruciale in cui il settore cerca chiarezza normativa, in particolare per quanto riguarda il trattamento dello staking di protocollo nei prodotti negoziati in borsa.





"Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Figment come membro della Blockchain Association. Mentre gli Stati Uniti entrano in una nuova era per gli asset digitali, stabilire chiarezza normativa sullo staking sarà fondamentale. Non vediamo l'ora che il team di Figment presti la propria competenza a queste conversazioni politiche a Washington", afferma Kristin Smith, CEO della Blockchain Association.





Attraverso l'Associazione, Figment si concentrerà su iniziative chiave di istruzione e advocacy, tra cui:





Picchettamento del protocollo negli ETP

Sviluppo di quadri normativi per lo staking

Formazione sulla distinzione tra protocollo di picchettamento e prodotti di rendimento

Allineamento delle politiche intergiurisdizionali





Come membro della Blockchain Association, Figment rafforza la sua posizione di voce affidabile nel dare forma al futuro dell'infrastruttura degli asset digitali. Questa appartenenza migliora la capacità dell'azienda di servire i suoi oltre 700 clienti istituzionali, contribuendo allo stesso tempo allo sviluppo di standard di settore responsabili.





Figment continua a istruire i decisori politici americani sull'importanza critica dello staking nel proteggere e decentralizzare le reti Proof-of-Stake (PoS). Dopo aver raggiunto un Capitalizzazione di mercato di 633 miliardi di dollari Le reti PoS sono degne di nota perché offrono un'alternativa più sostenibile al mining Proof-of-Work ad alto consumo energetico.





IL approvazione di Ethereum negli ETF a maggio 2024 ha segnato un'altra pietra miliare significativa per le reti Proof-of-Stake.





L'intero team di Figment è entusiasta di mettere a frutto la propria competenza in materia di staking nell'agenda della Blockchain Association in questo momento critico per il futuro della politica nazionale in materia di criptovalute.





Oltre a gestire l'auspicata aggiunta dello staking agli ETP, Figment sta anche aiutando le banche tradizionali e le società di intermediazione a gestire le opportunità dello staking all'interno di istituzioni finanziarie regolamentate rese possibili attraverso SAB122 .





"Il protocol staking è la spina dorsale della sicurezza della blockchain, che garantisce l'integrità della rete e la decentralizzazione", aggiunge Jennie Levin, Chief Regulatory & Strategy Officer. "Figment è entusiasta di unirsi alla Blockchain Association, per allinearsi con i leader del settore per promuovere questo messaggio e sostenere un futuro prospero, sicuro e decentralizzato".

Informazioni sulla Blockchain Association

L'associazione Blockchain è la voce unificata del settore delle criptovalute. I suoi membri includono i principali investitori, aziende, progetti e protocolli del settore, che lavorano insieme per supportare una politica nazionale e un quadro normativo pro-innovazione e orientati al futuro per la criptoeconomia. Per maggiori informazioni, gli utenti possono visitare la blockchainassociation.org .

Informazioni su Figment

Fantascienza è il principale fornitore di infrastrutture di staking. Figment fornisce la soluzione di staking completa per oltre 700 clienti istituzionali, tra cui gestori patrimoniali, exchange, wallet, fondazioni, depositari e grandi detentori di token, per guadagnare premi sui loro asset digitali.





Su Ethereum, Figment è il più grande fornitore di staking non-custodial di ETH in stake. I servizi di staking istituzionali di Figment includono staking point-and-click senza soluzione di continuità, monitoraggio delle ricompense del portafoglio, integrazioni API, infrastruttura verificata e protezione slashing. Per saperne di più su Figment, gli utenti possono visitare figment.io .

Questa storia è stata distribuita come comunicato da Chainwire nell'ambito del Business Blogging Program di HackerNoon. Scopri di più sul programma Qui