Trust Wallet Luncurkan Deposit Uang, Memungkinkan Pengguna untuk Mengkonversi Uang Keuangan Fisik ke Crypto

18 Februari 2026 – Dompet self-custody Web3 terkemuka di dunia dengan lebih dari 220 juta pengguna, hari ini mengumumkan peluncuran Cash Deposits di Amerika Serikat, fitur baru yang memungkinkan pengguna untuk memuat uang tunai fisik dan mengkonversi ke aset digital langsung di Dompet Trust mereka - tanpa akun bank, kartu debit, atau saldo custodial. Menggunakan Dompet, Dirancang oleh Coinme, platform infrastruktur kripto perusahaan terkemuka, Cash Deposits memungkinkan pengguna untuk memuat uang tunai ke dompet digital di lebih dari 15.000 lokasi ritel di seluruh negara dan menerima stablecoins dan aset digital lainnya (BTC, SOL, dll) langsung ke dompet self-custodial mereka. "Jutaan orang di AS menghasilkan dan hidup dengan uang tunai, namun sebagian besar alat keuangan digital masih mengasumsikan semua orang memiliki rekening bank atau kartu," kata Felix Fan, CEO Trust Wallet. "Cash Deposits adalah tentang bertemu pengguna ini di mana mereka berada. Jika Anda memiliki uang tunai, Anda sekarang memiliki cara cepat dan langsung untuk mengubahnya menjadi aset digital yang Anda kendalikan sepenuhnya - tidak ada perantara yang memegang dana Anda, dan tidak bergantung pada bank tradisional. " Di seluruh Amerika Serikat, jutaan orang dibayar sepenuhnya atau sebagian dalam uang tunai, seperti pekerja gig, pekerja jasa, dan individu di ekonomi lokal yang berat uang tunai. bagi banyak orang, membuka atau mempertahankan rekening bank bisa sulit, kartu mungkin tidak tersedia, dan layanan uang tunai yang ada bisa lambat, mahal, atau memerlukan untuk melepaskan kendali atas dana. Dengan Trust Wallet, pengguna sekarang dapat memuat uang tunai dan mengkonversi uang mereka menjadi aset digital, memungkinkan mereka untuk menerima langsung ke dompet self-custody yang mereka kendalikan - membuka pembayaran yang lebih cepat, pengiriman yang lebih mudah, dan akses yang lebih luas ke keuangan terdesentralisasi dan digital. Tidak seperti layanan uang tunai tradisional yang bergantung pada bank, kartu, atau rekening deposito, Cash Deposits memungkinkan jalur langsung dari uang tunai fisik ke dompet self-custody pengguna. melalui jaringan ritel nasional Coinme, uang tunai dikonversi menjadi aset digital dan dikirim langsung ke Dompet Trust pengguna – tanpa perantara memegang dana setelah transaksi selesai. Lokasi ritel yang didukung ditampilkan di aplikasi Trust Wallet sebelum pengguna memulai, memungkinkan mereka untuk melihat opsi deposit terdekat yang tersedia melalui jaringan ritel Coinme. \n \n "Di Coinme, fokus kami selalu adalah membangun infrastruktur nasional yang mematuhi peraturan yang menghubungkan uang tunai fisik dengan aset digital," kata Neil Bergquist, CEO dan co-founder Coinme. "Dengan memungkinkan fitur Cash Deposits Trust Wallet, kami memungkinkan infrastruktur itu untuk beroperasi dengan lancar dalam pengalaman self-custody terkemuka, membuatnya mudah bagi pengguna untuk pindah dari uang tunai ke kripto pada skala." Dana biasanya tiba dalam hitungan menit daripada hari, memberi pengguna akses lebih cepat ke uang mereka sambil mempertahankan kendali penuh atas aset mereka.Selengkapnya di 48 negara bagian AS*, fitur ini membawa skala nasional ke pengalaman uang tunai ke digital yang secara historis telah terfragmentasi atau tidak dapat diakses. Dengan menggabungkan infrastruktur cash onramp Coinme yang mapan dengan dompet self-custody Trust Wallet, kemitraan ini memberikan salah satu pengalaman cash-to-stablecoin utama di seluruh negara dalam satu aplikasi – membuat keuangan digital lebih praktis dan mudah diakses untuk pengguna sehari-hari. * Cash on-ramp saat ini tersedia di AS dan Puerto Rico, kecuali New York dan Vermont. pembelian Stablecoin tersedia di negara bagian yang didukung, kecuali Texas. Tentang Trust Wallet adalah dompet dan gateway Web3 yang aman, self-custody untuk orang-orang yang ingin sepenuhnya memiliki, mengontrol, dan memanfaatkan kekuatan aset digital mereka. Kepercayaan Dompet Dari pemula hingga pengguna berpengalaman, Trust Wallet membuatnya lebih mudah, lebih aman, dan lebih nyaman bagi jutaan orang di seluruh dunia untuk mengalami Web3, mengakses dApp dengan aman, menyimpan dan mengelola kripto dan NFT mereka, serta membeli, menjual, dan bertaruh kripto untuk mendapatkan hadiah - semuanya di satu tempat dan tanpa batasan. Untuk informasi media, hubungi: Pendaftaran di trustwallet.com Hal yang dapat dilakukan di dekat Crypto-as-a-Service Didirikan pada tahun 2014, Coinme adalah penyedia terkemuka yang berlisensi dan diatur dari platform pembayaran stablecoin dan crypto perusahaan. Coinme memungkinkan pengalaman pembayaran stablecoin dan crypto yang sepenuhnya asli dan lancar dalam aplikasi web atau mobile mitra. Dengan mengintegrasikan dengan suite API sederhana Coinme, SDK, dan widget, mitra dapat dengan cepat mendistribusikan produk dan layanan crypto dan stablecoin secara natif sambil memanfaatkan infrastruktur pertukaran dan kepatuhan Coinme yang kuat. . HTTPS dari Coinme.com \n \n Artikel ini dipublikasikan sebagai laporan pers oleh Cybernewswire di bawah HackerNoon’s Business Blogging Progra Artikel ini dipublikasikan sebagai laporan pers oleh Cybernewswire di bawah HackerNoon’s Business Blogging progresif progresif \n \n \n Artikel ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak merupakan saran investasi. Cryptocurrencies adalah spekulatif, kompleks, dan melibatkan risiko tinggi. Ini dapat berarti volatilitas harga tinggi dan potensi kerugian investasi awal Anda. Anda harus mempertimbangkan situasi keuangan Anda, tujuan investasi, dan berkonsultasi dengan penasihat keuangan sebelum membuat keputusan investasi apa pun. Tim editorial HackerNoon hanya telah memverifikasi cerita untuk akurasi tata bahasa dan tidak mendukung atau menjamin akurasi, keandalan, atau kelengkapan dari informasi yang dinyatakan dalam artikel ini. #DYOR Artikel ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak merupakan saran investasi. Cryptocurrencies adalah spekulatif, kompleks, dan melibatkan risiko tinggi. Ini dapat berarti volatilitas harga tinggi dan potensi kerugian investasi awal Anda. Anda harus mempertimbangkan situasi keuangan Anda, tujuan investasi, dan berkonsultasi dengan penasihat keuangan sebelum membuat keputusan investasi apa pun. Tim editorial HackerNoon hanya telah memverifikasi cerita untuk akurasi tata bahasa dan tidak mendukung atau menjamin akurasi, keandalan, atau kelengkapan dari informasi yang dinyatakan dalam artikel ini. #DYOR