Saya Migrasi Blog Saya dari Jekyll ke Hugo - Atau Setidaknya, Saya Hampir Melakukannya

Sebagian besar posting blog saya adalah pelajaran yang dipelajari. saya mencoba untuk mencapai sesuatu, dan saya mendokumentasikan proses yang saya gunakan untuk melakukannya. ini adalah salah satu dari beberapa di mana, pada akhirnya, saya tidak mencapai apa yang saya inginkan. dalam posting ini, saya bertujuan untuk menjelaskan apa yang saya pelajari dari mencoba bermigrasi dari Jekyll ke Hugo, dan mengapa, pada akhirnya, saya tidak mengambil langkah terakhir. konteksnya Saya memulai blog ini di WordPress. Setelah beberapa tahun, saya memutuskan untuk Saya sudah senang dengan Ini didasarkan pada Ruby, dan meskipun saya bukan pengembang Ruby, saya dapat membuat beberapa plugin. Migrasi ke Jekyll Jekyll Saya menyimpan basis kode di GitLab, dengan GitLab CI, dan saya telah mengkonfigurasi Renovate untuk membuat PR ketika sebuah perhiasan sudah usang. Dengan cara ini, saya membayar hutang teknis setiap kali, dan saya tidak menggunakannya selama bertahun-tahun. pekan lalu, saya mendapat PR untuk memperbarui gambar Ruby Docker ibu dari Dua . 3.4 4.0 Saya memeriksa apakah Jekyll siap untuk Ruby 4. Namun, itu tidak hanya Jekyll: menggunakan permata yang versi tidak kompatibel dengan Ruby 4. Masalah terbuka Gemfile Lebih parah lagi, saya memeriksa kesehatan umum dari Komitmen terakhir adalah beberapa minggu yang lalu dari bot Kontinuous Integration. saya pikir mungkin sudah waktunya untuk mencari alternatif. Proyek Jekyll Hugo yang Sama seperti Jekyll, Ini adalah generator situs statis. Hugo yang Hugo adalah salah satu generator situs statis open source yang paling populer.Dengan kecepatan dan fleksibilitasnya yang menakjubkan, Hugo membuat membangun situs web menyenangkan lagi. Berbeda dengan Jekyll, Hugo membangun pada Go. Ia memuji dirinya sebagai "sangat cepat". Meskipun saya bukan penggemar Go, saya memutuskan Hugo adalah target migrasi yang baik. Kodifikasi Jekyll untuk Hugo Migrasi dari Jekyll ke Hugo mengikuti hukum Pareto. Migrasi Konten Hugo menyediakan folder utama berikut: \n \n \n \n \n Konten untuk konten yang perlu diproses statis untuk sumber daya yang disalin seperti Layout untuk template Data untuk sumber data Periksa yang Untuk keefektifan Daftar Lengkap Jekyll membedakan antara dan Yang pertama memiliki tanggal, yang terakhir tidak. Jadi, posting adalah dasar dari sebuah blog. Halaman stabil dan struktur situs. Hugo tidak membuat perbedaan ini. Postingan halaman Jekyll folder struktur peta sebagai: \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Jekyll \n Hugo \n \n \n \n _posts \n content/posts \n \n \n \n _pages/<foo.md> \n content/posts/<foo.md> \n \n \n \n _data \n data \n \n \n \n _layouts \n layouts \n \n \n \n assets \n static _posts content/posts _pages/<foo.md> content/posts/<foo.md> _data data _layouts layouts assets static Ketika Mapping Tidak Cukup Jekyll menawarkan Plugin datang dalam beberapa kategori: Plugin yang \n \n \n \n \n \n \n \n \n Generators - Create additional content on your site Converters - Change a markup language into another format Commands - Extend the jekyll executable with subcommands Tags - Create custom Liquid tags Filters - Create custom Liquid filters Hooks - Fine-grained control to extend the build process \n \n \n \n \n \n \n Generator - Membuat konten tambahan di situs Anda Konverter - Mengubah bahasa markup ke format lain Commands - Extend the jekyll executable dengan subcommand Tags - Membuat Custom Liquid Tags Filter - Membuat filter cair yang disesuaikan Hooks - kontrol biji halus untuk memperpanjang proses konstruksi Pada Jekyll, saya menggunakan generator, tag, filter, dan hooks. ; yang lain dikembangkan khusus untuk kebutuhan saya sendiri. Plugin Twitter Jekyll tags terjemahan untuk Untuk Hugo : Pendekatan \n \n \n Shortcode adalah template yang dipanggil dalam markup, menerima sejumlah argumen apa pun. Mereka dapat digunakan dengan format konten apa pun untuk memasukkan elemen seperti video, gambar, dan media sosial tertanam ke dalam konten Anda. Ada tiga jenis shortcode: embedded, custom, dan inline. Shortcode adalah a yang ditandatangani dalam rangka menandatangani sejumlah Mereka dapat digunakan dengan format konten apa pun untuk memasukkan elemen seperti video, gambar, dan media sosial tertanam ke dalam konten Anda. Kuilnya Argumen Ada tiga jenis shortcode: embedded, custom, dan inline. Hugo menawarkan cukup banyak koleksi shortcodes out-of-the-box, tetapi Anda dapat meluncurkan sendiri. Sayangnya, generator tidak memiliki setara di Hugo. saya telah mengembangkan generator untuk membuat newsletter dan halaman percakapan. plugin generator secara otomatis menghasilkan satu halaman per tahun menurut data saya. di Hugo, saya harus secara manual membuat satu halaman per tahun. Menggunakan GitLab Build Konstruksi Jekyll terdiri dari tiga langkah: \n \n \n \n Mendeteksi jika salah satu dari Gemfile.lock, Dockerfile, atau .gitlab-ci.yml telah berubah, dan membangun gambar Docker jika demikian Menggunakan gambar Docker untuk benar-benar membangun situs Menggunakan GitLab Pages Perubahan yang paling penting terjadi pada Berikut adalah versi baru Hugo untuk referensi: Dockerfile FROM docker.io/hugomods/hugo:exts\n\nENV JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-21-openjdk\nENV PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH\n\nWORKDIR /builds/nfrankel/nfrankel.gitlab.io\n\nRUN apk add --no-cache openjdk21-jre graphviz \\ #1\n && gem install --no-document asciidoctor-diagram asciidoctor-diagram-plantuml rouge #2\n \n \n \n Paket untuk Plantuml Perhiasan untuk diagram Asciidoctor dan sintax highlighting Pada saat ini, saya harus mencium bau ikan, tapi itu berhasil, jadi saya melanjutkan. Kesepakatan Breaker Saya bermigrasi dengan bantuan Claude Code dan Copilot CLI. Saya membutuhkan beberapa sesi, tersebar selama seminggu, sebagian besar pada malam hari dan akhir pekan. Selama migrasi, saya secara teratur meminta perbandingan satu-ke-satu untuk menghindari regresi. Ide saya adalah untuk membangun situs Jekyll dan Hugo bersebelahan, mendistribusikannya keduanya di GitLab Pages, dan membandingkan kedua versi yang didistribusikan untuk kesenjangan akhir. Saya memperbarui build untuk melakukan itu, dan saya memicu build: build Jekyll mengambil sedikit lebih dari dua menit, sementara build Hugo mengambil lebih dari sepuluh! Saya menganalisis log untuk lebih memahami masalah. selain beberapa peringatan, saya tidak melihat apa-apa yang menjelaskan dari mana perlambatan itu berasal. │ EN \n──────────────────┼──────\n Pages │ 2838 \n Paginator pages │ 253 \n Non-page files │ 5 \n Static files │ 2817 \n Processed images │ 0 \n Aliases │ 105 \n Cleaned │ 0 \nTotal in 562962 ms\n Ketika saya bertanya kepada Claude Code, itu menunjukkan penggunaan Asciidoc saya dalam posting saya. sementara Hugo sangat mendukung Asciidoc (dan ), ia menyerahkan format selain Markdown ke mesin eksternal. untuk Asciidoc, itu Ternyata pendekatan ini bekerja dengan baik untuk beberapa dokumen Asciidoc, tidak begitu banyak untuk lebih dari 800. Spanyol lima tahun. Format lainnya asciidoctor Thread ini Mengatakan bahwa saya kecewa adalah pengecualian. saya meninggalkan pekerjaan di cabang. saya mungkin akan menghapusnya di masa depan, setelah saya mendinginkan. Kesimpulan Sebelum bekerja pada migrasi, saya melakukan kewajiban saya dan mengklaim kelayakan teknis dari pekerjaan. Saya melakukannya dengan membaca dokumentasi dan chatting dengan LLM. Namun, saya membuang-buang waktu untuk melakukan pekerjaan sebelum meluncur kembali. Saya agak marah terhadap dokumentasi Hugo karena tidak menyebutkan perilaku dan kinerja yang dicetak dengan huruf merah berani. Awalnya dipublikasikan di A Java Geek pada 15 Februari, 2026 Menggunakan Java Geek