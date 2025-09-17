Mab.io vs. Monday, ClickUp, dan Asana: Tindakan yang Berbeda pada Manajemen Proyek

The Theme Park Problem Terbuka hampir semua Ada dashboard yang berwarna-warni, widget yang dapat disesuaikan, animasi yang menyenangkan ketika Anda memeriksa sesuatu. Asana bahkan memiliki unicorn yang terbang di layar ketika Anda menyelesaikan tugas, yang menyenangkan - sampai Anda menyadari deadline tergelincir bagaimanapun. Aplikasi Manajemen Proyek Alat PM modern telah menjadi kurang tentang mengelola proyek dan lebih tentang menghibur orang sementara mereka gagal mengelola proyek. gamification bertemu birokrasi, hibrida yang tidak ada yang benar-benar diminta tetapi entah bagaimana kita semua terjebak dengan. Ini adalah keadaan hari Senin, ClickUp, dan Asana. mereka besar, populer, banyak dipasarkan - dan mereka semua bersaing dengan cara yang sama: dengan menjanjikan dengan fleksibilitas Dan kemudian ada Mab.io, yang menjanjikan sesuatu yang sangat berbeda. The Flexibility Pitch Penjualan untuk sebagian besar perangkat lunak PM adalah seperti ini: “Kami memberi Anda kebebasan tak terbatas untuk merancang alur kerja yang sempurna.” Anda dapat membuat status kustom. Anda dapat membuat peran tak terbatas. Anda dapat membangun dashboard yang melacak dashboard Anda. Dan pada awalnya, ini terasa memberdayakan.Siapa yang tidak ingin menyesuaikan alat untuk memenuhi kebutuhan mereka yang tepat?Ini seperti diberitahu Anda dapat membangun taman hiburan Anda sendiri: Anda mendapatkan untuk memutuskan di mana rollercoasters pergi, seberapa tinggi perjalanan, dan apakah permen kapas termasuk dalam harga tiket. Masalahnya, tentu saja, adalah bahwa kebanyakan orang tidak sangat baik dalam membangun taman hiburan. dan bahkan jika mereka, mereka mungkin memiliki hal-hal yang lebih baik untuk dilakukan daripada merancang satu dari awal sebelum melanjutkan dengan pekerjaan mereka yang sebenarnya. Jadi apa yang akhirnya terjadi adalah bahwa tim menghabiskan hari – kadang minggu – berdebat dengan konfigurasi. mereka berdebat apakah “In Progress” harus datang sebelum “Doing,” atau jika “Review” berbeda dari “Approval.” Alat menjadi proyek. Monday, ClickUp, and Asana in Brief Untuk menjadi jelas, alat-alat ini bekerja. Jutaan orang menggunakannya. tetapi masing-masing datang dengan tanda absurditasnya sendiri. Monday.com: Yang ceria, berwarna-warni. Pikirkan papan buletin taman kanak-kanak dengan harga perusahaan. Ini menyenangkan sampai Anda menyadari bar status yang dikodekan warna tidak benar-benar memindahkan pekerjaan ke depan. Jika Anda pernah berpikir, “Bagaimana jika alat PM saya juga alat doc saya, CRM saya, papan putih saya, pengganti Slack saya, kalender saya, dan mungkin terapis saya?” – ClickUp adalah untuk Anda. Asana: The Unicorn One. Ini memiliki antarmuka yang indah, itu ramah, itu dipoles. tetapi pada akhirnya Anda menyadari bahwa memeriksa kotak dan menonton animasi bukanlah hal yang sama dengan fitur pengiriman. Fungsi umum: fleksibilitas. Anda dapat membungkusnya menjadi bentuk apa pun yang Anda inginkan. yang berarti Anda sering membungkusnya menjadi node. The Paradox of Flexibility Fleksibilitas terdengar baik dalam teori. dalam praktek, itu berarti: 12 status kebiasaan yang semua berarti “kami belum selesai.” Tiga pemilik pada tugas yang sama, yang diterjemahkan menjadi nol pemilik sebenarnya. Pertemuan dua jam tentang apakah kita harus menyebutnya “Backlog” atau “Ideas.” Satu saluran Slack penuh pemberitahuan tidak ada yang membaca lagi. Ini seperti pergi ke restoran di mana koki memberi Anda bahan-bahan mentah dan mengatakan, “Selamat, Anda bisa merancang hidangan Anda sendiri!” Yang membawa kita ke Mab.io. Enter Mab.io: The Opinionated Contrarian Mab.io mengambil sikap yang berlawanan. Ini bukan kanvas kosong. Ini bukan taman tema. Ini tidak mencoba untuk menjadi semua aplikasi Anda. Mab.io lebih seperti manajer yang ketat yang melihat Anda di mata dan mengatakan, “Anda tidak begitu baik dalam merancang alur kerja seperti yang Anda pikirkan. Empat peran tetap. pemilik, penugas, penasihat, pengikut. itu saja. Dari perencanaan hingga selesai, dengan langkah-langkah terstruktur di antara. Satu tugas, satu pemilik.Tidak ada kebodohan multi-assignment. Anda tidak bisa mengubah hal-hal ini. Anda tidak bisa berdebat tentang mereka. aturan terkunci. Pada awalnya ini terdengar membatasi. dan itu karena itu. tetapi itu juga membebaskan. karena alih-alih menghabiskan seminggu membangun versi palsu proses Anda sendiri, Anda hanya ... bekerja. The Side-by-Side Comparison It helps to see the differences in black and white. Kontrasnya jelas: di mana orang lain mengatakan ya pada segalanya, Mab.io mengatakan tidak pada sebagian besar hal. The Philosophy Behind It Ada perbedaan yang lebih dalam di sini. ClickUp, Asana: Alat-alat ini mengasumsikan tim adalah aktor rasional. jika Anda memberi mereka kebebasan, mereka akan mengatur diri mereka sendiri secara efisien. Mab.io: Mab.io mengasumsikan tim adalah manusia. mereka menunda, mereka berdebat, mereka melupakan hal-hal. mereka membutuhkan batas, bukan kebebasan yang tak terbatas. Ini adalah perbedaan antara makan malam potluck dan restoran dengan menu set. potluck bisa menyenangkan, tetapi sering berakhir dengan tiga orang membawa chip dan tidak ada yang membuat makanan utama. Who They’re Really For Senin: Untuk tim yang menikmati dashboard, warna, dan stiker hampir sama seperti melakukan pekerjaan nyata. ClickUp: Untuk manajer yang ingin membangun kekaisaran di dalam satu aplikasi – dan tidak keberatan menghabiskan akhir pekan menyesuaikannya. Asana: Untuk orang-orang yang membutuhkan unicorn untuk menggembirakan mereka. Mab.io: Untuk tim yang lelah berpura-pura mereka bagus dalam desain proses. Digression: Complexity Is the Default Ada pelajaran di sini yang melampaui manajemen proyek. dalam keuangan, produk sering gagal karena mereka menjadi terlalu kompleks. mereka menambahkan fitur untuk menyenangkan semua orang, dan segera tidak ada yang mengerti mereka. Setiap tahun, fitur baru ditambahkan. Setiap tahun, inti menjadi lebih sulit untuk melihat. Setiap tahun, onboarding membutuhkan waktu lebih lama. Software Manajemen Proyek Ini seperti ETF yang mencoba melacak segalanya sekaligus – secara teknis mengesankan, tetapi praktis membingungkan. Mab.io adalah dana indeks alat PM. Why Less Might Be the Future Ironisnya, semakin sedikit Mab.io memberi Anda, semakin banyak yang sebenarnya bisa membantu Anda. dengan menghilangkan opsi, itu menghilangkan argumen. Ini adalah sebaliknya dari apa yang kebanyakan perusahaan SaaS lakukan, yang banyak fitur sampai produk terlihat seperti pisau tentara Swiss. tetapi seperti siapa pun yang pernah mencoba menggunakan pisau kecil pada pisau tentara Swiss tahu, Anda tidak benar-benar membutuhkannya. Yang Anda butuhkan adalah pisau. The Punchline Berikut ini perbandingan yang sebenarnya: Senin, ClickUp, Asana - pisau Angkatan Darat Swiss. Fleksibel, berwarna-warni, penuh fitur, tetapi sering tidak nyaman. Mab.io — yang tajam, single blade. kurang menyenangkan untuk bermain dengan, mungkin, tetapi jauh lebih efektif ketika Anda benar-benar perlu memotong sesuatu. Masa depan alat PM mungkin bukan milik tim yang membangun pabrik pisau terbesar. Dan jika itu terdengar terlalu membatasi, jangan khawatir. ClickUp masih akan memungkinkan Anda untuk membangun pabrik pisau di dalam dashboard Anda. Cerita ini didistribusikan sebagai rilis oleh Kashvi Pandey di bawah HackerNoon’s Business Blogging Program. Cerita ini didistribusikan sebagai rilis oleh Kashvi Pandey di bawah HackerNoon’s Business Blogging Program.