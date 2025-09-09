perusahaan resmi dari Dogecoin Foundation, hari ini mengumumkan kemitraan strategis dengan , menamakan platform layanan keuangan Bitstamp by Robinhood (NASDAQ:HOOD) sebagai tempat perdagangan Otoritas Keuangan Dogecoin yang baru-baru ini didirikan dengan CleanCore Solutions, Inc. (NYSE Amerika: ZONE). Miami, United States, September 9th, 2025/Chainwire/-- Rumah Doge Bitstamp Amerika Serikat Inc. Rumah Doge Bitstamp Amerika Serikat Inc. Departemen Keuangan Dogecoin Resmi, yang diluncurkan untuk memberikan stabilitas jangka panjang dan transparansi di sekitar Departemen Keuangan ekosistem Dogecoin, sekarang akan disimpan dengan aman di Bitstamp oleh platform terpercaya Robinhood. kemitraan ini menekankan komitmen kedua perusahaan untuk membangun masa depan yang lebih terstruktur, didorong oleh utilitas untuk Dogecoin dan merupakan langkah dasar menuju peluang penghasilan masa depan bagi pemegang DOGE. \n \n “Kami senang bahwa House of Doge dan CleanCore telah memilih Bitstamp oleh Robinhood sebagai rumah mereka untuk perdagangan dan custody,” kata Nicola White, VP dari Crypto Institutions di Robinhood. ”Dengan salah satu catatan regulasi terkuat di crypto, kami bangga menyediakan platform yang aman dan dapat diandalkan untuk membantu mengembangkan ekosistem Dogecoin. ” “Kami senang bahwa House of Doge dan CleanCore telah memilih Bitstamp oleh Robinhood sebagai rumah mereka untuk perdagangan dan custody,” kata Nicola White, VP dari Crypto Institutions di Robinhood. ”Dengan salah satu catatan regulasi terkuat di crypto, kami bangga menyediakan platform yang aman dan dapat diandalkan untuk membantu mengembangkan ekosistem Dogecoin. ” Melalui kemitraan ini, House of Doge bermaksud untuk membentuk ikatan keuangan yang lebih kuat dengan komunitas global Dogecoin - termasuk pedagang aktif, pemegang jangka panjang dan penambang yang mendorong jaringan. \n \n “Bitstamp oleh Robinhood telah lama menjadi salah satu platform ritel yang paling tepercaya bagi investor Dogecoin,” kata Marco Margiotta, CEO House of Doge. “Bitstamp oleh Robinhood telah lama menjadi salah satu platform ritel yang paling tepercaya bagi investor Dogecoin,” kata Marco Margiotta, CEO House of Doge. \n \n Treasury dengan Bitstamp oleh Robinhood, kami tidak hanya melindungi aset, kami meletakkan dasar untuk ekosistem keuangan Dogecoin di mana pemegang akan segera dapat berpartisipasi dalam aplikasi utilitas ekonomi yang lebih luas. " Treasury dengan Bitstamp oleh Robinhood, kami tidak hanya melindungi aset, kami meletakkan dasar untuk ekosistem keuangan Dogecoin di mana pemegang akan segera dapat berpartisipasi dalam aplikasi utilitas ekonomi yang lebih luas. " Kemitraan ini mengikuti gelombang perkembangan baru di House of Doge, termasuk perjanjian lisensi, kemitraan produk, dan integrasi mendatang yang akan membawa utilitas Dogecoin ke pasar konsumen dan perusahaan. About House of Doge * yang Dengan berinvestasi dalam infrastruktur yang diperlukan untuk membawa Dogecoin ke dalam perdagangan sehari-hari, House of Doge membangun sistem yang aman, dapat diperluas, dan efisien untuk penggunaan dunia nyata.Dari pembayaran dan produk keuangan hingga tokenisasi aset dunia nyata dan kemitraan budaya, House of Doge memimpin era berikutnya dari utilitas kripto, di mana Dogecoin melampaui meme dan memenuhi misinya melakukan hanya kebaikan sehari-hari pada skala global. Rumah Doge Rumah Doge Tentang Bitstamp oleh Robinhood * yang **Ini adalah salah satu pertukaran mata uang kripto tertua di dunia, menyediakan akses yang aman dan terbuka ke pasar kripto sejak 2011.Ini dikenal karena pendekatan yang aman, transparan, dan regulasi-first. Bitstamp USA Inc. memegang BitLicense di New York, Lisensi Mata Uang Virtual di Louisiana, dan lisensi pengiriman uang di 41 negara lain; Bitstamp Asia Pte. Ltd. memegang Lisensi Lembaga Pembayaran Utama di Singapura, dan Bitstamp Europe S.A. adalah entitas pertama yang terdaftar di bawah kerangka MiCA Uni Eropa melalui Luxembourg dan memegang Lisensi Lembaga Pembayaran di sana. Bitstamp UK Ltd. terdaftar sebagai perusahaan aset kripto dengan Financial Conduct Authority di Inggris. Bitstamp oleh Robinhood Bitstamp oleh Robinhood Kontaknya Direktur Komunikasi oleh Angela Gorman Rumah Doge angela@houseofdoge.com \n \n Artikel ini dipublikasikan sebagai pernyataan pers oleh Chainwire di bawah HackerNoon’s Business Blogging Program. Artikel ini dipublikasikan sebagai pernyataan pers oleh Chainwire di bawah HackerNoon’s Business Blogging Program. Programnya Programnya