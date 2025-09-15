iPhone Air- ը: Հիմնական դիզայնը կամ գործառույթը:

Ինչպե՞ս է iPhone Air-ը զգում: Տեսեք ավելի քիչ մարտկոցը կամ միակ սմարթոնը, եւ համոզվեք, թե ինչ եք զգում, երբ տեսնում եք այս Apple- ի առեւտրային տեսակը: Apple-ը ցանկանում է, որ այն զգում է futuristic եւ հետաքրքիր, եւ տեսնել գեղեցիկ գործված ներկայացման iPhone Air- ի վերադարձել ինձ վերադարձել է օրերին Jony Ive- ի voice-over Apple տեսանյութեր - անցյալ ժամանակը, երբ դիզայնը եւ վայելումը կարող էր կապել Apple- ի արտադրանքի. Ապրանքի ցուցահանդեսներ, ինչպիսիք են iPod Nano, Original iPhone, կամ առաջին Apple Watch- ը: Նրանք բոլորը ներառում են նոր արտադրանքի մի շարք հագուստներ, որտեղ Jony- ի ձայնը բացահայտել է Apple- ի դիզայնի պայմանները: «Այս տարիից հետո նոր iPhone Air-ը կօգնի iPhone 17-ի գլուխի գլուխին: Սա ոչ մի ռեժիմային փոխանակություն չէ, բայց դա բացառապես նշանակում է, որ վերադառնալ է «ֆորմացիոն է գործառույթը», որը օգտագործվել է Apple- ի արտադրանքի առանձնահատկությունը: «Ո՞վ է նշանակում, որ iPhone Air-ը պարզապես տեսնում է եւ ոչինչ այլ չէ»: «Մենք կարող ենք վերադարձնել մի հարցը, որը որոշել է Apple-ը շատ տարիների ընթացքում, որը Jony Ive- ը բացահայտել է 2013 թ. iOS 7- ի ներկայացման ժամանակ: ” Մենք միշտ կարծում ենք, որ դիզայնը շատ ավելի է, քան պարզապես այն, թե ինչպես ինչ-որ բան տեսնում է: Դա ամբողջ բանն է, թե ինչպես ինչ-որ բան իրականում աշխատում է շատ տարբեր մակարդակներում: Իհարկե, վերջապես, դիզայնը որոշում է մեր փորձը: iPhone Air- ում ամենամեծ սխալները, ինչպիսիք են, այժմ կատարվում են ամբողջ տեսանյութում: խոշոր բաղադրիչը, կատեգորիանը, որը չի կարող տալիս մագնիսային կամ հեռախոսային կարողությունները, եւ կատեգորիանը, որը հագնված է տեքստինե բաղադրիչի համար: Այս iPhone-ը ոչ թե գործառույթների մասին է, ինչպիսիք են հիմնական iPhone 17 կամ Pro մոդելները, այլն, այն մասին է, որ ապահովում է պրեմիայի եւ բացառիկ տեսքը եւ զգում: iPhone Air- ի դիզայնը իր հիմնական առանձնահատկությունը է: Եթե պետք է հաջողվել, Apple-ը պետք է վերցնել Ive- ի 2013 թ. նկարագրված ընկերության արժեքները, որը ապահովում է, որ ծրագրային եւ սարքը լավ աշխատում են միասին, որպեսզի ապահովել լավ օգտագործող փորձը, ինչպես նաեւ նախորդ iPhones- ի հետ: Apple-ը հայտարարում է, որ iOS 26- ի Adaptive Power- ի գործառույթը, որը օգտագործում է AI- ը, որպեսզի որոշել, թե ինչ կարգավորումները եւ գործընթացներ պետք է կարգավորել եւ երկարացնել battery- ի կյանքը, որը օգնում է նոր Apple- ի սիլիկոն N1- ի ցանցային սմարթֆոնի եւ C1X- ի մոդոմի արդյունավետությունը, կօգնեն ապահովել այս գործառույթը: Եթե ճշգրիտ է, ապա դա ինժեներական գործ է: iPhone Air- ի նույն battery life- ը, ինչպես iPhone 16 Pro- ի Apple-ը պետք է խոշոր լինել, երբ նոր iPhone Air-ը տեղադրում է այնքան խոշոր առեւտրային կայքում: Այն պետք է խուսափել մարդկանց, որ իրենց հեռախոսները վերահսկել են, եւ Apple- ը հավատում է, որ ոչ մի խուսափումներ չի ունենում: Apple-ը 2017 թ.-ին iPhone X- ի արտադրանքի հետ սկսել է մի հարմարավետ ճանապարհը, որտեղ պրոֆեսիոնալ դիզայնը եւ սարքավորումներ միասնական արտադրանքի: Pro lineup- ը: Երբ ժամանակի ընթացքում, եւ քանի որ արդյունաբերությունը շարունակել է փոխանցել ավելի լավ սարքավորումներ, ավելի մեծ մարտկոցներ, եւ ավելի լավ սարքավորումներ, Apple- ը համատեղել է մի արտադրանքի հետ, որը փորձել է հարմարեցնել նրանց, ովքեր ցանկանում են ինչպես ձեւը, ինչպես եւ գործառույթը: “ Դիզայնիչ եւ YouTuber Ilia Werner. Apple- ը ամենամեծ դիզայնային ընկերությունների մեկը է: Այս [iPhone Air] դիզայնը ներառում է ամեն ինչ: տեսքը, առանձնահատկությունները, տեղադրումը, խոսքեր, որոնք օգտագործվում են դիզայնի համար: Այս ամեն ինչը բավարար է, որպեսզի մարդիկ վերցնել իրենց գնումները գնելով: [...] Դա հարմարեցված է երկու վաճառքի մոդելները, որոնք շփվել են iPhone Pro- ում: Նրանք ավելին չգիտեն գնում: Apple-ը պետք է միավորել իր արտադրանքի լայնությունը, եթե նա ուզում է ստեղծել տարածք, որը կարող է ապահովել ամենամեծ գործառույթը - Pro մոդելները - եւ, համեմատաբար, վերցնել տարբերակագրական պրեմիալ գործառույթը, որը iPhone-ը մեկ անգամ օգտագործել է սմարթֆոնների ոլորտում: iPhone Air- ը Apple- ի նոր վերադառնալով այս նոր ճանապարհի սկսում է: Երկու iPhone mini- ի եւ Plus- ի մոդելները ավարտվել են խոշոր վաճառքի պատճառով: iPhone Air-ը ցանկանում է իր տեղը վերցնել Apple- ի diversification ծրագրերի մասում, եւ միեւնույն ժամանակ, դա փորձում է վերականգնել ընկերության մի մասը, որը տեսնում է, որ երկար մոռացել է: վայելող դիզայն, որպես արտադրանքը: Այլ մի քանի օրվա ընթացքում, մենք տեսնում ենք, թե Apple- ի փորձները սկսել են վճարել: Դուք սիրում եք այս հոդվածը Ավելացնել նոր գրքեր էլփոստով. Նկարագրություն