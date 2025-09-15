iPhone Air: diseño visionario o sacrificio práctico?

Mirar más allá de su batería más pequeña o su lente de cámara única, y centrarse en lo que siente cuando ve esta imagen de marketing de Apple: Apple quiere que se sienta futurista y emocionante, y ver la presentación hermosamente elaborada del iPhone Air me llevó de vuelta a los días de los videos de voz sobre Apple de Jony Ive, una época pasada en la que el diseño y la emoción se podrían asociar con un producto de Apple. Las presentaciones de productos como el iPod Nano, el iPhone original o el primer Apple Watch fueron buenos ejemplos de esto.Todos ellos consistieron en una serie de fotografías del nuevo producto con la voz de Jony explicando los principios de diseño de Apple. Después de años de diseño estancado, el nuevo iPhone Air proporciona una ola de aire fresco a la línea de iPhone 17. No es un cambio radical, pero claramente significa un regreso a la filosofía de “forma sobre función” que usaba para caracterizar los productos de Apple. ¿Significa eso que el iPhone Air es sólo su aspecto y nada más? quizás deberíamos volver a una cita que definió a Apple durante muchos años, articulada por Jony Ive durante la presentación de 2013 de iOS 7 (donde parafraseó la famosa cita de Steve Jobs de 10 años antes): ” Siempre hemos pensado que el diseño es mucho más que la forma en que algo parece.Es la cosa entera, la forma en que algo realmente funciona en tantos niveles diferentes.En última instancia, por supuesto, el diseño define mucho de nuestra experiencia. Los puntos más débiles del iPhone Air aparentemente ya están en pantalla completa: una batería delgada, una lente de cámara sin capacidades de macro o telefotografía, y un cuerpo de titanio pulido propenso a las huellas dactilares. Para tener éxito, Apple debe permanecer comprometida con los valores de la compañía descritos por Ive en 2013, asegurándose de que el software y el hardware funcionen bien en conjunto para proporcionar una buena experiencia de usuario, como lo hizo con los iPhones anteriores. Apple afirma que la función Adaptive Power de iOS 26, que utiliza la IA para decidir qué configuraciones y procesos para ajustar y prolongar la vida de la batería, ayudada por las eficiencias del nuevo chip de red de silicio N1 de Apple y el modem C1X, será suficiente para proporcionar la mejor calidad de vida de la batería. Si es cierto, es una hazaña de ingeniería. la misma duración de la batería en el iPhone Air que el iPhone 16 Pro tenía Comprensiblemente, Apple tiene que ser atrevida al posicionar el nuevo iPhone Air en una arena tan competitiva.Tiene que convencer a la gente a actualizar sus teléfonos, y Apple está bancando en ellos creyendo que no hay compromisos. Con el lanzamiento del iPhone X en 2017, Apple comenzó un camino complicado donde el diseño elegante y el hardware profesional se combinaron en un mismo producto: la línea Pro. Con el tiempo, y a medida que la industria continuaba compitiendo con mejores cámaras, baterías más grandes y mejores pantallas, Apple se unió con un producto que trató de satisfacer a aquellos que querían tanto forma como función. “ Diseñadora y YouTuber Ilia Werner. Apple es una de las compañías más pensativas cuando se trata de diseño.Y este diseño [iPhone Air] incluye todo: el aspecto, las características, el posicionamiento, las palabras utilizadas para describirlo.Todo esto forma una justificación suficiente para que las personas superen sus barreras para comprar. [...] Y separa perfectamente los dos modelos de ventas que estaban compitiendo dentro del iPhone Pro. Apple necesitaba separar su línea de productos si quería crear el espacio para ofrecer la funcionalidad más completa –los modelos Pro– y, en paralelo, recuperar el factor premium diferenciador que el iPhone usó una vez para revolucionar la industria de los teléfonos inteligentes. El iPhone Air tiene la intención de tomar su lugar como parte de los planes de diversificación de Apple, y al mismo tiempo, intenta reavivar un lado de la compañía que parece olvidado desde hace mucho tiempo: el diseño emocionante como producto. ¿Te gustó este artículo? Para recibir nuevos mensajes por correo electrónico. Subscríbete