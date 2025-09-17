BetFury- ը SBC Summit Lisbon 2025- ում է: Affiliate Growth- ի կենտրոնում

Curaçao, Curaçao, Սեպտեմբեր 17, 2025/Chainwire/--BetFury- ը ստանում է SBC Summit Lisbon 2025- ի սենյակում - iGaming- ի սենյակում ամենամեծ հանդիպման մեկը: Սեպտեմբեր 16-18-ին, պլատֆորմը ցույց է տալիս իր Brand- ի հզորությունը, պլանավորում է Affiliate- ի կապերը, եւ նշում է իր պլանները Global Expansion- ի համար: BetFury- ը շարունակվում է խաղալ թվային եւ iGaming- ի գործընկերության տարածքում. BetFury- ի մասնակցությունը SBC Summit- ում SBC Summit- ը համատեղում է ավելի քան 25,000 delegates- ից, այդ թվում 6,000- ից ավելի filials- ը iGaming- ի ամենամեծ մասնագետների կենտրոնում է: BetFury-ի համար, դա ոչ միայն նստակություն է, այլն, այն պլաստիկ հնարավորություն է ներկայացնել իր Affiliate Program-ը ճիշտ մասնագետներին: Տեղադրումներ, մասնագիտացված ցանցային տարածքներ, եւ filial-focused sesions- ը ստեղծել են Lisbon- ը, որը հարմար է նոր ընկերություններ ստեղծելու եւ խոշորելու. BetFury- ը հանդիպում է Affiliate Leaders- ի վրա BetFury- ը ստանում է հագուստը, որը տեղադրվում է մի մեծ կետ, որը տեղադրվում է միասին Affiliate Zone- ի կենտրոնում: Այս կետը նախագծված է որպես ճշգրիտ հանդիպման կետ, որը համատեղում է մեծ LED- ի կոճակը, գեղեցիկ ներքին եւ լավագույն կոճակը, բայց իր հիմնական missions- ը շատ ավելի մեծ է, քան դիզայն: Այսպիսով, BetFury- ի թիմը սիրում է գործընկերները եւ filials- ի համար, որպեսզի խոսել են հարմարեցված համագործակցությունները, ուսումնասիրել աճի հնարավորությունները բազմաթիվ GEO- ում, եւ լայնացնել իր Global Affiliate Program- ում: Ինչպե՞ս է փորձը ավելի հարմարեցնել, սերտիֆիկը նաեւ տեղադրում է: \n \n \n Affiliate Lottery — բրոնդային բրոնդը, որը մատակարարվում է բացառիկ առաջարկների եւ մատակարարված առաջարկների համար. Merch Kits- ը պրոֆեսիոնալ երջանիկ երջանիկ երջանիկ երջանիկ երջանիկ երջանիկ երջանիկ երջանիկ երջանիկ երջանիկ երջանիկ երջանիկ երջանիկ երջանիկ երջանիկ երջանիկ Բացի այդ, SBC Summit Lisbon- ում, ուսանողները կարող են հանդիպել BetFury- ի թիմը, ինչպես նաեւ իր C- ի մակարդակի կառավարողները: \n \n Քանի որ ընկերության CEO-ը, Mike նշում է, «Մենք ներսում ենք, որ պետք է խոշորել առաջադեմ համագործակցությունները եւ սկսել նոր համագործակցություններ, որոնք կարող են ձեւավորել BetFury- ի ամբողջ աշխարհում աճը: BetFury- ի համար, այս տոնը ոչ միայն իմանալով է, թե ինչ է: Դա այն վայրը, որտեղ ապագա համագործակցությունները ձեւավորվում են». Քանի որ ընկերության CEO-ը, Mike նշում է, «Մենք ներսում ենք, որ պետք է խոշորել առաջադեմ համագործակցությունները եւ սկսել նոր համագործակցություններ, որոնք կարող են ձեւավորել BetFury- ի ամբողջ աշխարհում աճը: BetFury- ի համար, այս տոնը ոչ միայն իմանալով է, թե ինչ է: Դա այն վայրը, որտեղ ապագա համագործակցությունները ձեւավորվում են». SBC- ի բացասական առաջարկները BetFury Affiliates- ի համար Դա Հիմնական պայմանները ներառում են 50% RevShare- ը բոլոր ընկերների համար առաջին երկու ամիսների ընթացքում եւ հին մոդել, որը հիմնված է ամսական NGR- ի վրա: BetFury Affiliate ծրագիրը BetFury Affiliate ծրագիրը BetFury- ը միայն SBC Lisbon 2025-ի ընթացքում կունենա հատուկ առաջարկներ: \n \n \n \n \n Sub-Affiliate RevShare: մինչեւ 10% առաջին 3 ամիսում (5-10% հետո, հիմնված NGR- ի վրա) CPA բոնուսը: 300 $ յուրաքանչյուր ուղարկի համար, որը գնում է $ 3,000 NGR- ը 6 ամիսվա ընթացքում; Հեռնել բոնուսը: մինչեւ 10% ավելին առաջին վերցնելում (հարկվել է $ 300- ում): Regional CPA Booster: +10% CPA վճարումը առաջին 50 փոխանակման համար Կանադայում, Սիլինայում, Կոլոմինայում, Բրիտանիայում եւ Մեկկեսում: BetFury Affiliate Program-ի հիմնական առավելությունները \n \n \n \n \n \n \n Crypto & fiat մի լուծում - առավելագույն հասանելիությունը Լիտանիայում եւ Եվրոպայում: Բարձր lokalization, ներառում է interfaces եւ վճարման մեթոդներ; Flexible Affiliate Terms (RevShare, CPA, hybrid մոդելներ, եւ traffic buyouts) Հեռական cryptocurrency վճարումներ, առանց մանրամասներ. Արդյունաբերական աջակցություն եւ հարմարեցված հարմարեցումը յուրաքանչյուր filial- ի համար: Ապրանքը փոխարինվել է Չինաստանում, որը ստուգվել է betfury.cl- ում: Բլոգ.cl Այս բացառական բաղադրիչները եւ բացառական բաղադրիչները ցույց են տալիս, որ BetFury- ը համոզված է, որ համագործակցությունը ավելի ծախսական եւ transparent է: Հեղինակներ & Planes BetFury- ը պլանավորում է մեծացնել նոր GEO- ում եւ ավելացնել իր Affiliate- ի ծրագրը SBC Lisbon 2025- ից հետո: Ընկերության նպատակն է ստեղծել կառուցված գործընկերության ցանցը ինտերնետային ընկերությունների հետ: BetFury մասին Արդյոք, դուք կարող եք ստանալ այն, ինչ դուք ունեք, քանի որ դուք կարող եք ստանալ այն, ինչ դուք կարող եք ստանալ այն, ինչ դուք կարող եք ստանալ այն, ինչ դուք կարող եք ստանալ այն. Բելգիա.com Բելգիա.com Բացի iGaming- ի, այն ունի 80 Sports- ի խաղերի համար, այդ թվում eSports- ի համար, եւ ապահովում է ավելի լավ քանակներ, քան շուկայական մակարդակը: Բացի այդ, պլատֆորմացիա ունի իր բջջային BFG token- ը, որը կարող է օգտագործվել Staking- ում եւ բոլոր նախընտրած գործիքներում: Շնորհակալության հետ, BetFury- ը համոզված է, որ պրոֆեսիոնալ եւ առաջադեմ բրենդ է, որը խոստանում է երկար ժամանակի աճի եւ համոզվածության համար: Հիմնական կապ PR-ի կառավարիչ Բրիտանիա Preston Բրիտանիա Գլխավոր էջ » Betfury.com \n \n Այս պատմությունը Posted as a press release by Cybernewswire under HackerNoon's Business Blogging Program. Գնեք ձեր սեփական հետազոտություն, նախքան ստանալ ցանկացած ֆինանսական որոշումը. Այս պատմությունը Posted as a press release by Cybernewswire under HackerNoon's Business Blogging Program. Գնեք ձեր սեփական հետազոտություն, նախքան ստանալ ցանկացած ֆինանսական որոշումը. Ծրագրի Ծրագրի