Տեսեք NachoNacho, Moveo.AI եւ Zenerate: HackerNoon Startups of The Week

Հաջողություն !



Շնորհակալություն մի այլ շաբաթական Startups Series- ում!



Ամեն շաբաթը HackerNoon- ի թիմը բացահայտում է մեր արտադրական Startups- իցStartups- ը տարի էՀիմնադրվել է, որ ամենը, ինչ պետք է կատարվի, այն է, ինչ պետք է կատարվի, եւ այն, ինչ պետք է կատարվի, ինչ պետք է կատարվի:





Այս շաբաթը, մենք առաջարկում ենք ձեզ:ՀիմնականՀիմաՏեսանյութեւԳերմանիա.

Տեղադրեք ձեր Startup- ի պատմությունը այսօր!

Share Your Startup's Story Today!





Տեսեք այս շաբաթվա Startups- ը!

NachoNacho- ը մի B2B SaaS- ի եւ ծառայությունների շուկան է, որը օգտագործվում է fintech- ի եւ AI- ի հետ, որը նախագծված է օգնել բիզնեսներին կառավարել, հասկանալ եւ փնտրել ծրագրային սարքավորումների համար: Պլատֆորմը թույլ է տալիս ընկերությունների բոլոր SaaS- ի ծախսերը համատեղել մեկ տեղում, որը առաջարկում է գործառույթներ, ինչպիսիք են թվային քարտեր, որոնք յուրաքանչյուր մատակարարը կարող է վերահսկել եւ վերահսկել ծախսերը:





Նկարագրվել էFinTechՀիմաԲրիտանիաեւSaaSՀիմնական հոդված՝ Հիմնական հոդված՝ Հիմնական հոդված՝ Հիմնական հոդված՝ Հիմնական հոդված՝ Հիմնական հոդվածSan Francisco, CAԱրդյոք ստացել է Title ofStartup of The YearԱրդյոք տարածքում.





Moveo.AI- ը մի խոսակցական AI- ի պլատֆորմ է, որը թույլ է տալիս ընկերությունները ավտոմատել եւ անձնականացնել հաճախորդների ինտերնետները տարբեր ոլորտներում, ինչպիսիք են բանկային, անվտանգության եւ iGaming- ի: Moveo.AI- ը առաջարկում է անվտանգ, անձնական եւ փաթեթավորելի AI- ի պլատֆորմներ, որոնք կարող են աշխատել պլատֆորմային հաճախորդների ծառայության գործառույթների համար: Այս պլատֆորմը աջակցում է ավելի քան 21 լեզու, եւ ամբողջ աշխարհում ավելի քան 100 ընկերությունների, այդ թվում Kaizen Gaming- ը եւ Alpha Bank- ը, հավատում են:





Հիմնական հոդված՝ Moveo.AIcrownedԼավագույն Startup- ըNew York, ԱՄՆԱվելի քան այլ nominationsԾրագրային զարգացմանՀիմաIT ծառայություններեւWeb-ի զարգացման.





Zenerate- ը, որը հիմնադրվել է 2020- ում դիզայնը Benji Shin- ի եւ AI- ի մասնագետի Jamie Jeong- ի կողմից, Zenerate- ը օգտագործում է արտադրական դիզայնը եւ առաջադեմ տվյալների analytics- ը, որպեսզի պլանավորեցնում է տարածքի նախագծման եւ զարգացման պրոֆեսակները, որոնք պլանավորվում են ժամանակի ընթացքում: Այն ապահովում է մշակողներին արագ, տվյալների վրա հիմնված տեղեկատվություն, որը կարող է մեծացնել արտադրանքը եւ արդյունավետությունը բազմաթիվ ընտանիքի, միասնական օգտագործման եւ առեւտրային տրանսպորտային տրանսպորտային նախագծերի համար:





Zenerate- ը կոչվել է Top Startup եւ ապահովվել էfirst placeՀիմնականLos Angeles, CAStartup-ը նաեւ բացվել էՀիմնական AIՀիմաԲրիտանիաեւԴիզայնԱրդյունաբերություններ





Ինչպե՞ս կարող եք գտնել HackerNoon- ի շաբաթական Startups- ում:

Share your startup’s story with our Business Blogging Program- ը!





HackerNoon- ի բլոգման ծրագիրըԴա մեկը էՇատ ճանապարհներՄենք օգնում ենք մանրամասները աճել իրենց ծախսերը եւ կապել ճիշտ հաճախորդների հետ: Այս ծրագրը թույլ է տալիս գործարարներին գրել մանրամասները ուղղակիորեն HackerNoon- ում, որպեսզի բարձրացնել մանրամասների գիտելիք եւ կառուցել SEO- ի հզորությունը, օգտագործելով մեր.





Here's what you get:

Backlinks ձեր կայքում (հա, ներառում է CTAs)

A personalized Tech Company News Page featuring Ձեր լոգոնը, ինտո, call-to-action, եւ social

Full editorial support to make your story գեղեցիկ

Multiple permanent placement- ը HackerNoon- ում եւ social media- ում

Տեսակներ, որոնք փոխվել են Audio Format- ում եւ մատակարարվել են Audio RSS feed- ում

Ավտոմատ թարգմանություն 12 լեզուով

Ձեր բրենդը նաեւ ստանում է domain Authority- ի եւ SEO- ի միջոցով canonical links- ի միջոցով, եւ պատմությունը մատակարարվում է 8 տարբեր relevant keyword / tagged էջերի համար ավելի լավ բնական բացառության համար:

Տեղադրեք ձեր Startup- ի պատմությունը այսօր!

Share Your Startup's Story Today!





HackerNoon-ի ամենամեծ նորությունները

2024-ի առաջին շաբաթըHackerNoon- ի թագավոր գործարան է, որը խոստանում է Startups, Technology, and the Spirit of Innovation: Այս տարի ավելի քան 150,000 ընկերություններ 4200-ից ավելի քաղաքներում, 6 երկաթուղիների եւ 100-ից ավելի արդյունաբերություններում ներսում են փորձը, որ գնում են լավագույն Startup-ը: Այս տարի, ավելի քան 150,000 ընկերություններ 4200-ից ավելի քաղաքներում, 6 երկաթուղիների եւ 100-ից ավելի արդյունաբերություններում ներսում են փորձը, որ գնում են լավագույն Startup-ը:Շատ պատմություններԱհա թե ինչու են գրվել այդ խոշոր եւ աճող Startups- ը:





Մարդիկ կարող են ստանալ aԱնվճար հարցազրույցներHackerNoon եւ միEvergreen Tech ընկերության նորություններԳլխավոր էջ





Տեսեք մերFAQ-նՏեսանյութը պետք է իմանալ ավելին





Բեռնել մեր դիզայնային գործիքներըԱյստեղ.





Տեսեք The Startups of the Year Merch Shop-ըԱյստեղ.





HackerNoon- ի «Startups of the Year»-ը մի բլոգման հնարավորություն է, ոչ թե ինչ-որ այլ: Եթե ձեր նպատակն է Brand Awareness- ը կամ Lead Generation- ը, HackerNoon-ը ունիՊահպանված փաթեթներՁեր մատակարարման խնդիրների լուծման համար.Խնդրում ենք զանգահարել մեզ հետ, որպեսզի իմանալ ավելի շատ!



Meet our sponsors:

Wellfound: Միացեք #1 Global, Startup-focused ընկերությունըWellfound- ում մենք չենք պարզապես աշխատանքային գրասենյակ, մենք այն վայրը ենք, որտեղ ամենամեծ Startup- ի հզորությունները եւ աշխարհում ամենամեծ ընկերությունները միասին կապ են ստեղծել مستقبلը:





Notion:Հիմնությունը հավատում է եւ սիրում է մի քանի հազար startup- ների համար, քանի որ նրանց հետազոտված աշխատանքային տարածքն է - արտադրանքի Roadmaps- ի ստեղծմանից մատակարարման հետազոտության համար:Try Notion with unlimited AI, FREE for up to 6 months, ստեղծել եւ ծախսել ձեր ընկերությունը մի հզոր գործիքով.Ստացեք ձեր առաջարկը հիմա!





Hubspot:Եթե դուք փնտրում եք Smart CRM պլատֆորմը, որը հասկանում է փոքր բիզնեսի պահանջները, չեք փնտրում ավելի քան HubSpot- ը: Միացեք ձեր տվյալները, թիմերը եւ հաճախորդները անմիջապես մեկ հեշտ օգտագործման ծախսելի պլատֆորմում, որը աճում է ձեր բիզնեսի հետ:Get Started անվճար.





Bright Data:Startups, որոնք օգտագործում են Public Web- ի տվյալները, կարող են ավելի արագ, տվյալների վրա հիմնված որոշումներ ստանալ, այնպես որ, այդպես որ, նրանք կստանանան առեւտրային հարմարություն:Bright Data- ի scalable կայքի տվյալների հավաքագրություն, բիզնեսը կարող է աճել մի փոքր գործառույթից մի բիզնեսին, օգտագործելով հասկանալները ամեն փուլում:





Algolia:Algolia NeuralSearch- ը ամենամեծ է աշխարհումAI- ի End-to-End Search and Discovery պլատֆորմըՄիացեք հզոր սխալների եւ բնական լեզուների մշակման մի միակ API- ում: