Պահպանեք ձեր Crypto: The Wallet Backup Options You Never Considered

Երբ դուք ստանում եք սեղմել ձեր թվային թվային կոճակը, կարող եք զգալ, թե ինչպես եք տեսնում ձեր տունի կոճակների սեղմումը, երբ դուք նայում եք ծավալում: Դուք կարող եք չգիտեք այն, բայց այն ավարտվում է, երբ դուք հասկանում եք այն, եւ մեռնում եք մի կոճակը, ոչ թե մոռացեք ֆինանսական ծավալները: Բարձր մասում դեպքերում cryptocurrencies- ի հետ, դուք միայն մեկը եք, ով կարող է վերահսկել ձեր անձնական կոճակները: Ոչ ոք այլ չի կարող ստանալ ձեր գումարները, այնպես որ ոչ ոք այլ չի կարող օգնել ձեզ: Այսպես որ, այն օգնում է գիտեք, թե ինչ վկայական տարբերակները հասանելի են, երբ դուք վախենում եք ձեր թ Հիմնականը, որ դուք օգտագործում եք cryptocurrency, դուք կարող եք ունեք մի քանի տարբերակներ, որոնք կարող են ապահովել այն. հետ մի քիչ կարդալ եւ կազմակերպել, դուք կգիտեք, որ պլան է վերցնել ձեր գումարները անջատության դեպքում, ոչ այնքան դժվար չէ. Տեսենք, թե ինչ կարող ենք ( եւ պետք է) անել, որպեսզի պաշտպանենք մեր գումարները: Հիմնական հոդված՝ The Baseline Backup Մարդիկ, ովքեր կարող են վերցնել ձեր բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջջային բջջային բջջային բջջային բջջջային բջջային բջջջային բջջային բջջային բջջջային բջջջային բջջային բջջջային բջջային բջջային բջջային բջջջային բջջային If your phone falls into the pool or your laptop won't start, you can use these words to recover your coins elsewhere. No need for anything else. Դա հնարավոր է, քանի որ մանրամասները երբեք չեն եղել ձեր սարքի վրա, այլ մի թափանցված գրասենյակում, որը տեղադրվում է աշխարհում մի քանի միլիոն կամ մի քանի միլիոն մանրամասների (պատոմսերի) վրա, կախված ցանցի վրա: Բարի տարբերակները ներառում են գրել նրանց եւ տեղադրել գրառումը տեղում, որը պաշտպանված է ֆիզիկական ծախսերի (հարկե, մաշկի, վտանգների) կամ հարցազոտական տիկնիկների: Որոշները ընտրել են գրառել իրենց տիկնիկը տիկնիկներին պողպատ թերթերի վրա պաշտպանելու համար, եւ այլն ընտրել են պահել երկու կամ ավելի տիկնիկը տիկնիկը տիկնիկի տիկնիկի սեղմելու միասին, անվտանգ տեղում: Նկարագրություն թռիչքում կամ screenshot թռիչք ներքեւում բեռնել ֆայլը Տեղադրելով վերահսկողության գործընթացը օգտագործելով «պատեգորիաների» տոմսը, որը խանութում է փոքր քանակի արժեքը, կարող է օգնել ապահովել, որ բոլոր բաղադրիչները աշխատում են ձեզ համար: Տեղադրման եւ փորձարկման մեկ ժամը կարող է պահպանել շատ ժամանակը եւ վերահսկողությունը հետո: Above all, seed phrases must be maintained completely offline. Մարդիկից շատ խնդիրներ են ունենում Մարդիկից շատ խնդիրներ են ունենում Hardware Wallets եւ Split Backups- ը Hardware տոմսերը կարող են ապահովել լրացուցիչ մակարդակը անվտանգության, քանի որ նրանք պահպանում են օգտագործողի անձնական սեղմիչը(-ները) մի փոքր սարքի մեջ, որը չի կապում ինտերնետին եւ որը օգտագործողը դեռ կարող է օգտագործել (լուսանկարներ, օրինակ): Նկարներ, ինչպիսիք են Ledger- ը եւ Trezor- ը, տարբեր դիզայններ են եւ առաջարկում են տարբեր տեսակի վերահսկողություն, բայց դիզայնը հարմարավետ է մի փոքր տոմսը ձեր տոմսում: Այս դեպքում կարող եք ստեղծել մի քանի վերահսկողության մասեր եւ պետք է միասին վերահսկողել ձեր գումարները: Դուք կարող եք նույնիսկ մոռանալ մի քանի վերահսկողության մասեր եւ նույնիսկ կարող եք վերահսկել փաթեթը: Այս մեխանիզմը թույլ է տալիս Ձեզ փոխանցել վերահսկողության պատասխանատվությունը բազմաթիվ տեղերում կամ մարդկանց համար, ինչպիսիք է ստեղծել "բարման համար ձեր վերահսկողության" համակարգը: Now, when it comes to backup features, not all hardware wallets offer the same functions. Trezor was the first manufacturer to create Shamir backup (also called SLIP-39). https://youtu.be/cRh-NCvHkzM?si=4hYDi9T6WuI5Qzzc&embedable=true Shamir- ը ոչ մի բան չէ, որը բաղադրվում է բոլոր սարքավորումների պրակտորների համար: Այլ մատակարարները ունեն իրենց սեփական փաթեթավորման ստանդարտներ եւ պրակտտորներ, այնպես որ այն օգնում է ստուգել յուրաքանչյուր մոդել, նախքան գնել: Ամեն մատակարարն ունի տարբեր ճանապարհը վերահսկելու համար, եւ մի քիչ հետազոտությունների հետ, մենք կարող ենք գտնել տարբերակը, որը լավագույն է մեր պահանջների համար: Multisig, Social Recovery եւ Custodial տարբերակներ Որոշ օգտվողները սիրում են մի քանի օգտվողների եւ սարքերից ներգրավված վերահսկողությունները, այլեւ միայն մեկ սարքավորումների վրա: Մի քանի սարքավորումների լուծում, մի քանի սեղմներ պետք է ունենան, որպեսզի բիզնեսի կատարվի: Սա նշանակում է, որ մեկ սեղմը վախենում չի կարող լինել, որ դուք վախենում եք բոլորը, ինչ դուք ունեք: Դա աշխատում է ավելի քան մի սեղմված սեղմում, որը պետք է բացել մի քանի սեղմներ: Այս գործընթացում ներգրավված յուրաքանչյուր մարդը պահպանում է իր սեփական սեղմը սեղմում, եւ միասին աշխատելով եւ համատեղելու իրենց գործերը, նրանք կարող են պաշտպանել իրենց սեփականությունը ցանկացած անշգրիտ խնդիրից: Մինչեւ Նրանք առաջարկում են տարբեր դիզայնը. Օգտագործողները, ովքեր ցանկանում են ստանալ օգնություն այլ մարդիկից, երբ ինչ-որ բան սխալ է, կամ եթե նրանք վախենում են, որ վախենում են իրենց սենյակի սենյակը, կարող են հեշտությամբ օգտագործել այս տեսակի պաշտպանություն: social recovery wallets Instead of guarding a seed phrase alone, you can select trusted individuals who will assist you in restoring access to your account when it’s lost or otherwise becomes inaccessible due to technical issues Social Recovery Wallet- ը Դա հասանելի է, ինչպիսիք են Ready (երբին Argent) եւ Safe (երբին Gnosis Safe): Այն պահանջում է ճշգրիտ ընտրությունը պաշտպանների, սակայն, այն օգնում է ընտրել մարդկանց, ովքեր հասկանում են իրենց գործը եւ պահպանել իրենց սարքավորումներ անվտանգ. Այժմ, այն մարդկանց համար, ովքեր հեշտությամբ օգտագործում են Այս պլատֆորմերը բեռնում են սեղմիչները օգտագործողների համար եւ կառավարում են վերահսկողությունը իրենց սեփական աջակցության թիմերի միջոցով: Հիմնական սխալը հավասարություն է: Դուք ազատում եք ամբողջական վերահսկողությունը: Երբ դա օգտվողներին օգնում է հարմարավետության մեջ, այն նաեւ ներկայացնում է լրացուցիչ վտանգը, որ ծառայությունը կարող է լինել անպերացիոն կամ սխալ գործառույթը, որը կարող է տեղադրել իրենց օգտվողներին վտանգի վրա: Crypto առեւտրներ, ինչպիսիք են Binance կամ Coinbase, կարող են գործել որպես սեղմիչ պլատֆորմներ: Որոշ newcomers սկսել են այս ճանապարհը եւ հետո ավարտել են անպերացիոն սեղմիչներ, երբ նրանք զգում են, որ սեղմ Full Self-Custody Վիքիպահեստում Full Self-Custody Վիքիպահեստում Ապրանքներ in Obyte Այսպիսով, դա 12 անմիջական խոսքեր են, որոնք դուք պետք է գրեք եւ պահեք անմիջապես: Այնուամենայնիվ, եթե դուք ցանկանում եք պահել մի մասը ձեր գումարը անմիջապես անվտանգության համար, դուք կարող եք ստեղծել (Հիմնականում, մեկ այլ անձնական սեղմիչ) հետ նրանց ներսում, եւ ապա սեղմեք այն History- ում բջջային բջջային. Like a truly decentralized and self-custodial crypto wallet, offers private keys to its users Ապրիլ TextCoin- ը Ապրիլ Ապրիլ TextCoin- ը Երկու կամ ավելի գրասենյակներ (կամ սարքավորումներ) կարող են հավելելել կամ չի հավելել ամեն բիզնեսը մի multidevice հաշիվից: Multisignature հատկանիշներ Multisignature հատկանիշներ Այժմ, այստեղ է մի սխալ, որը դուք պետք է գիտեք Obyte- ում վերահսկողության մասին: հիմնական սերտիֆիկը (լուսանկարներ) կարող է միայն վերահսկել ոչ-private tokens: Այսպիսով, դուք կարող եք ապահովել archive- ը, որը պետք է պահել ձեր սեփական սարքի վրա: Private textcoins- ը կարող է նաեւ լինել հեշտ մեթոդ, որը ապահովում է անձնական գործիքները: Coins like (GBB), smart contracts, multisignature accounts, and chats can only be protected with a full backup, available from the general settings in the wallet Բրիտանիա Բրիտանիա Բրիտանիա https://youtu.be/3Xcb3c9mEtc?si=nGCO62SXYrCn_MTv&embedable=true GBYTE- ը, Obyte- ի հիմնական գործառույթը, հասանելի է առեւտրի համար կենտրոնացած cryptocurrencies- ում, ինչպիսիք են NonKYC.io եւ Երբ մանրամասը հեռանում է մանրամասի app- ից եւ ներսում է փոխանակման, այն չպետք է լինել non-custodial, եւ այն ամբողջապես այդ ընկերությունների ձեռքերում է: Այնպես որ, դուք պետք է անել ձեր ճշգրտությունը, եթե դուք ցանկանում եք աշխատել ձեր գումարները առանց խնդիրների. BICONOMI BICONOMI Ոչ ոք, թե ինչ մեթոդը զգում է ճիշտ, մի փոքր ժամանակը, որը գնում է սարքավորման ստեղծման այսօր կարող է փրկել երկար պատմություն մայիսի. \n \n Նկարագրված Vector Image by pch.vector / Freepik Տեղադրված Vector Image by pch.vector / Տեղադրված Vector Image by pch.vector Freepik Freepik