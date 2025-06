Արդյոք դուք չեք տեսնում այլ CV- ն: Սա միայն այն է, ինչ դուք երբեք պետք է:

A hiring manager's no-BS գլուխը գրելու համար գլուխը, որը իրականում աշխատում է:

Մեկ ամիս առաջ իմ մանրամասները տվել են: Մեկ մանրամասը, մի ընկերը եւ մի ընկերը: Ես ուզում եմ օգնել: Ես սիրում եմ օգնել: Բայց այդ կարդալը զգում էր որպես տիկնայք: Դա ոչ թե այն պատճառով, որ նրանք չեն խելացի, այլ այն պատճառով, որ թվերը զգում են խոշոր, խոշոր եւ մոռացելի:





Ահա այն ժամանակ, երբ ինձ կտա:this is not just a content problem. It’s a design problem, too.





Մենք ուսուցված ենք գրել CV- ները, ինչպիսիք են ճշգրիտ transcripts: linear, formal, unforgettable. Մենք ասում են, որ գրել ATS- ի համար. Strip out formatting. Remove color. Make it machine-readable.





Բայց այստեղ է ճշմարտությունը: նույնիսկ եթե ձեր CV-ը անցնում է ATS փաթեթը, այն դեռ պետք է անցնել ինձ.And I’m rooting for you! I want to see your potential.Բայց եթե ես, մեկը, ով սիրում է, չգիտեմ, թե ինչ է անել... Տեսեք, որ մի աշխատանքի կառավարիչ չի ունենում բաղադրիչներ եւ 10 այլ սեղմիչները բաց են: Նրանք չգիտեն ձեր պատմությունը: Նրանք չգիտեն, թե ինչ է գործը:





Եթե ձեր CV-ը չի հեշտ է ասում, որ ոչ, դա արդեն ոչ է:

Ձեր CV-ի մեկ աշխատանք է: փոխել ուշադրությունը հնարավորության մեջ:

Տեսեք այն որպես արտադրանքը: Մեկը երեք մասով:















Լավագույն CV-ները ոչ միայն գրվում են: Նրանք նախագծված են, փոխվել են եւ կատարվում են:





Ապրանք 1: Think Like a Product

Ձեր գրասենյակը ոչինչ չէ ձեր անցյալը, դա մի գործիք է, որը կօգնի ձեզ ստանալ ձեր مستقبلը:





Այնպես որ, խնդրում ենք բուժել այն որպես արտադրանքը: Ապրանքները ունեն օգտագործողների, արդյունքների, տեղադրման եւ փոխանակման նպատակները:

Your user is the hiring manager.

The outcome is an interview.

Your positioning is how you show that you’re the best fit without needing a second glance.



Այնպես որ, դուք սկսում եք վերլուծել ձեր վերլուծությունը, պատասխանել այս:

Ո՞ր բաղադրիչները ես վախենում եմ։

Ինչի համար ես ուզում եմ աշխատել, ոչ միայն գրել:

Ո՞ր հզորությունը ես ցանկանում եմ վախենում, նույնիսկ մի քաշում:





Եթե ձեր պատասխանը «Ի՞նչ եք փնտրում հաջորդը»-ին է «Ավելի լավ վճարը», խնդրում ենք stop.





Պահպանություն չէ, դա բջջային ազդեցություն է:

Դուք օգտագործում եքԱրդյոքՏեղադրելու համարՆոր բանԵրկուԲարձր մակարդակԵրկուՀիմնականՁեր CV-ը պետք էreflect that ambition,Չնայեք, որ բոլոր աշխատանքային նշանները անում են, ինչպիսիք են ոչ մի փաթեթավորիչ:





Տեղադրեք այն մասին, որԻնչուՀիմաՈ՞րեւԻնչ է հաջորդԵրբ դուք նույնիսկ գրում եքԻնչ է.

Pillar 2: Դիզայն, որը ստանում է ուշադրություն

Դիզայնը չի սկսվում սեղանների հետ: Այն սկսվում է արժեքով:Respect for the reader’s timeԱրդյոք, ինչպիսիք են, թե ինչպիսիք են, թե ինչպիսիք են, թե ինչպիսիք են, թե ինչպիսիք են:Նրանք ոչ միայն միասին են ծախսում.





Ահա այն, ինչ իրականում կարեւոր է:

1 Layout

Արդյոք, դա լավ է: ATS- ը ապրում է: Մինչեւ 2012 թ. Ձեր գրողը կասկածվի ձեզ համար:





Ահա մի սխալ: ՏեսեքexperienceեւeducationՄարդիկ, ովքեր (հարկե, ես) սիրում եմ փորձը, այլնԿարդալԱրդյոք, թե ինչու է այն, թե ինչ է այն, թե ինչ է այն, թե ինչ է այն, թե ինչ է այն, թե ինչ է այն, թե ինչ է այն, թե ինչ է այն, թե ինչ է այն:ԸնդհանուրԲայց դա ձեր ժամանակ է անել, որ ուսանողի قرضի բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային!

2 Հիդրավլիկություն

Ո՞վ եք ցանկանում, որ ես առաջին անգամ տեսնել: Ձեր անունը, ձեր անունը, ձեր ընկերությունները, ձեր ազդեցությունը: Cool. Դիտեք, թե ինչ են նրանք ավելի խոշոր: Սպիտակային չափը: Խնդրում ենք: Բայց կանգնեք սեղմել ամեն ինչ:





Your name and section headers are non-negotiables.Արդյոք այն պետք է, այնպես էլ ես:





Հիմնականը ոչ միայն ալյումինե է, դաstrategicՕրինակ՝

Եթե դուք բարձրացվել եք նույն ընկերության մեջ, նշեք role- ները:

Եթե դուք աշխատել եք top-tier բրենդերի (MANG? Big 4?), բացահայտեք ընկերությունը.





Ընտրեք այն, ինչ կարեւոր է ձեր պատմության համար, եւ թողեք այն առաջացնել.

3. Բարձրությունը

Whitespace- ը ոչ մի թռիչք է, այն է, ինչ օգնում է թռիչքը տեւել: Եթե ձեր գրասենյակը տեսնում է, թե ինչպես տպագրության թռիչք է, ես չգիտեմ: Ձեր մասը տպագրում է գծի վրա, որը տպագրում է հաջորդ բան, ես իրականում չգիտեմ:

4 Հասկածություն

«Ես չգիտեմ, թե ինչպիսիք են ինձ վախենում, երբ ձեր աշխատանքը փնտրում է, եւ ապա, օրինակները բոլորովին ճիշտ են»:

5-րդ գույնը

Օգտագործեք մեկ սեղմված գույնը, որը թարգմանում է, թե ով եք...չափակ. Ձեր անունը, սեղմիչները, եւ կարող է լինել companies.Color = signature.No risk.





Ձեր CV-ը ոչ մի Brand Guideline Doc, բայց դա մի Signal. Color- ը ամենամեծ արագ մեթոդն է ասում, թե ով եք, երբ ես կարդալ եմ մի բան:





Դուք կարող եք ներառում ինչ-որ բան:

Maroon → Պահպանված, խոշոր, խոշոր

Blue → Վարչելի, սեղմված, մանրամասների կենտրոնացած

Orange → հզոր, ստեղծագործական, մեկնարկիչ

Green → Ապրիշ, հարմարավետ, missions-driven

Սեւ (լուսանկարներ) → Հիմնական, ջերմ, բարձր էներգիայի

Red → Հիմնական, ճշգրիտ, ուժեղ ապացույց

Gray/black միայն → Պահպանված, Classic, խաղում է պայմանների կողմից (որ կարող է լինել ճիշտ բան)

6. Դիզայնի համար Skim

Մարդիկ չեն կարդալ վերլուծություններ: Նրանք scan են: Դա հեշտ է, որ նրանք գտնել են սխալը: Այնպես որ, անել այդ pozitions հզոր, դարձնել ազդեցությունը հզոր, ամեն ինչ, որ չի կարող եւ չի պետք է խուսափել, պետք է հզոր.

Դիզայն Micro-Tips մասը

Եթե ցանկանում եք, որ ձեր CV-ը կարդալ է լավ, չգիտեք, որ ես վերահսկել եմ այդ բաները:

Արդյոք, եթե մի միասնական խոսքը տանում է հաջորդ գծի վրա, խնդրում ենք վերահսկել այն:

Սպիտակների սխալները: ընտրեք մեկ սպիտակների ընտանիքը: Կրթեք այն. օգտագործեք սպիտակների տարբերակներ, եթե անհրաժեշտ է: Բարձրացուցիչ սպիտակները նաեւ լավ են, բայց նրանք պետք է միասին: Բացի այդ, ոչ Comic Sans կամ Papyrus!

Տեղադրման թռիչք: Եթե ձեր թռիչքները չպետք են հարմարվել, այն նաեւ չպետք է ձեր հաղորդագրությունը:

Արդյոք, թե ինչպե՞ս կարող եք գրել, թե ինչպե՞ս կարող եք գրել, թե ինչպե՞ս կարող եք գրել:

Սեղմեք սեղմեք: Մինչեւ չգիտեք այդ մասին:





These are design signals. And they’re telling me whether or not to trust your attention to detail before I’ve even hit your experience.Դուք ցանկանում եք ցույց տալ ձեր UI / UX հզորությունը PM- ում: Սա է այնպես, թե ինչպես դուք անել այն Get-Go- ից:

Հիմնական հոդված՝ Հիմնական հոդված՝ III Pillar: Content That Actually Says Something

Դիզայնը կարող է մոռանալ, մոռանալը կարող է մոռանալ, մոռանալը կարող է մոռանալ.





Այսպիսով, ինչպե՞ս կարող եք գրել գեղեցիկ գրասենյակ, որը արժեք է կարդալ:

Հյուրատետր էջեր = 1

Որպես աշխատանքի կառավարիչ, ես գնում եմ 6 րոպեում, կարող է 10 րոպեում, եթե ես գեղեցիկ եմ: Այնպես որ, ամեն ինչ ավելի քան 1 էջը չի կարող անել այն: Ես կտա այն, ինչպիսիք են: «Դա երեխա չի գիտի, թե ինչպես թարմացնել». Այն, ինչպիսիք են իրական կյանքում: «Դա երեխա կարող է նույնիսկ կտրել տարածքը, երբ անհրաժեշտ է»:ՈչԱվելի լավ է, edit it.

Ամեն քանակը պետք է աշխատել.

Մարդիկ պետք է անում են մի այլ աշխատանք: Դու պետք է անում ես մի այլ բան, եւ ես կարծում եմ, որ ես անում եմ:

Արդյոք, մենք պետք է սկսենք գործը, եւ վերջը հավատում ենք.

• ՀիմնականBadLED- ի սննդի սննդի սննդի համար

• ՀիմնականBetterLED- ի cross-functional սխալներ, որոնք կտրում են QA ժամանակը 40% -ով եւ նվազեցնում են սկսելու շուտները

Ապրիշը = Signal

Ո՞վ է առաջինը, այն է, ինչ ես հավատում եմ, որ դուք ամենամեծ արժեքն եք: Դու չես բեռնել ձեր ամենամեծ աշխատանքը գրասենյակից հետո.

Տեսեք, թե ինչ է գործում ընկերությունը

Եթե ձեր CV-ը ասում է «Google», գեղեցիկ. Բայց դուք աշխատել եք Gmail- ում: YouTube- ում: A moonshot?





Ամեն ընկերության ընթացքում մեկ գծի բաղադրիչը ստեղծում է մի աշխարհը տարբերություն:

Տեսակներ :

“Meta | Product Manager, Ads Monetization Platform”

“Seed-stage startup | First designer on a logistics app for small retailers”



Դա օգնում է իմանալ, որԵրկուԻնչպե՞ս եք աշխատել, որՔաղաքականԻնչպե՞ս եք աշխատել, եւ թե՞ դուք լուծել եք խնդիրներ, որոնք կարեւոր են այն մասին, ինչ ես պետք է ունեմ:

Ոչ զանգահարված, ես կօգնի քեզ վերցնել.

Հիմնական հոդված՝ Հիմնական հոդված՝ Հիմնական հոդված՝ Հիմնական հոդված՝ Հիմնական հոդված՝ Հիմնական հոդված՝ Հիմնական հոդված՝ Հիմնական հոդված՝ Հիմնական հոդված՝ Հիմնական հոդված՝ Հիմնական հոդված՝ Հիմնական հոդված՝ Հիմնական հոդված՝ Հիմնական հոդված՝ Հիմնական հոդված՝ Հիմնական հոդված՝ Հիմնական հոդված՝ Հիմնական հոդվածը

Չնայած ընկերության տեղադրման: Մինչեւ այն կարեւոր չէ, թե ինչ աշխատել եք, դա պարզապես ծախսված տարածք է:

Ոչ գլուխներ ձեր ինտերնետում: Ձեր գլուխը պետք է լինել 2-3 գլուխներ, վտանգավոր, եւ մարդուն: Ոչ մանրամասը: Ոչ buzzword սլուխը: եւ Definitely not in bullet form.

Արդյունաբերական գործառույթների մասը: Մասնավորվում է նպատակների հետ: Order matters. Always. Designers → lead with design tools and methods. PMs with engineering backgrounds → lead with product skills.

«Ինչի՞ն է «4 out of 5» Excel- ում: Դա կարող եք ձեւավորել տեքստը, օգտագործել մագուֆներ, ոչ մի ստանդարտ, ոչ մի նշանակություն, հեռացեք այն.

Ոչ թռչող գործիքների ցուցակներ: Figma, Excel, Jira... OK. Բայց ինչ է նրանց մասին: Եթե դուք ցուցադրեք մի գործիք, ցույց տալ, թե ինչպես օգտագործվել է այն, կամ տեղադրել այն գործիքների մասում, որտեղ դուք խոսում եք դիզայնի կամ analytics, կամ օգտագործող պատմություններ!

Բոնուս: Եթե դուք early-karrier, mid-pivot, կամ resume-anxious

Դուք չեք պետք մի բաղադրված աշխատանքային պատմություն գրելու համար մեծ գրասենյակ.

1. Ավելացնել Project Section

Հիմնականապես, եթե դուք ունեք դասընթաց, կամ պետք է փոխել. Սա այնպես է, որ դուք հավատում եք, որ այն կարեւոր է.

Real-world խնդիրների օգտագործումը

Տեսեք ձեր գործը, լուծումներ եւ ազդեցություն

Բոնուս, եթե դուք կապնեք աշխատանքի հետ (Portfolio, GitHub, եւ այլն)





Internships countՆա նաեւSide projectsԿարդալ, թե ինչ են նրանք. Դու չես բեռնել անունը. եւ definitively don’t put this as an experience. I’ll hit you, and I mean it!

2. Տեսեք, որ դուք կարող եք համագործակցել

Դուք չեք միանալ որպես VP. Դուք միացեք որպես PM1, APM, կամ դիզայնի 1. Եվ ինչ ես ցանկանում եմ: Մարդիկ, ովքեր կարող են համագործակցել, ստանալ տեղեկատվություն, եւ լաստանավային առանձնահատկությունները: Օգտագործեք խոսքեր, ինչպիսիք են: «Որբեռնված է cross-functional թիմերի հետ ...» «Որբեռնված է դիզայնի հետ, որպեսզի iterate on wireframes ...» «Որբեռնված է ինժեներների հետ, որպեսզի scope MVP առանձնահատկություններ ...» Դա այն է, ինչպիսիք է, որ ինձ ցույց է տալիս, որ դուք պատրաստ եք roll.

Հիմնական մտածում

Դա մի արտադրանքը. Դա ոչ մի ամեն ինչի մասին, որը դուք կատարում եք. Այն մասին է, որ որեւէ մեկը ցանկանում է իմանալ ավելի շատ.





Ի՞նչ է իրականությունը?

Դուք ստանում եք աշխատել, քանի որ ձեր վերջինը: Դուք ստանում եք աշխատել, քանի որ դուք այնքան հուսալի եք, որ որեւէ մեկը հավատում է ձեր مستقبلը:

Լավագույն գրասենյակները ոչ թե գրասենյակներ են: Նրանք են auditions. Make yours the one that gets the callback