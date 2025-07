Արդյոք դա կարող է լինել ապագա, որ մենք ցանկանում ենք: Ինչու Blockchain լավ է բիզնեսի համար

Այսօր blockchain- ի մասին շատ hype է, բայց եթե դուք հարցեք, թե ինչ է blockchain- ը իրականում օգտակար, ստանալ ճշգրիտ պատասխանը հեշտ չէ: Blockchain- ը հաճախ ասում է, որ հավատում է, եւ այստեղ դուք տեսնում եք, թե ինչու blockchain- ը լավ է բիզնեսի համար:





Ինչո՞ւ Blockchain- ը լավ է բիզնեսի համար

HugoԱղջիկը շատ գեղեցիկ է: նա սիրում է արտադրել բաղադրիչներ:SawyerՏեսել եմ, թե ինչ է անում սխալը, եւ սկսել եմ կտրել սխալը:KateԲարձր ճշմարտություն է: Նա հեշտ է թռչել թռչուններ:Jack,Երբ Sawyer- ը վախենում է, նա առեւտրում է 1 րոպե փաթեթը Hugo- ի հետ 4 տոմսերի համար: Kate- ը առեւտրում է փաթեթը 20 տոմսերի համար: Jack- ը առեւտրում է փաթեթը փաթեթը 4 րոպե փաթեթի համար:





The Drama With Centralization: Հավատություն

Երբեմն Jack-ը վայելում է մի գեղեցիկ գաղափար, մենք պետք է բարձրացրենք մեր թշնամինությունը եւ տպագրենք «վազի» պտուտակը: Նա կպատում է այն խանութի համար: Նա ասում է, որ նրանք կարող են ստեղծել մի խանութ:IslandCoin- ըեւ օգտագործեք այն մեր արդյունաբերության համար, այլեւ առեւտրի միջոցով, այսպիսին, նա կարող է դեռ ստանալ firewood Sawyer- ից, նույնիսկ եթե Sawyer- ում չի անհրաժեշտ որեւէ ալյումինեներ: Հիմնական առաջարկը շատ հեշտ է... մի տոմսը արժեք է 2 տոմս, մի բոր արժեք է 40 տոմս, եւ այլն: Որքան տոմս պետք է ամենը սկսել?





Քանի որ ապացույցները չի ունեն մետաղական մետաղական մետաղական մետաղական մետաղական մետաղական մետաղական մետաղական մետաղական մետաղական մետաղական մետաղական մետաղական մետաղական մետաղական մետաղական մետաղական մետաղական մետաղական մետաղական մետաղական մետաղական մետաղական մետաղական մետաղական մետաղական մետաղական մետաղական մետաղական մետաղական մետաղական մետաղական մետաղական մետաղական մետաղական մետաղական մետաղական մետաղական մետաղական մետաղական մետաղական մետաղական մետաղական մետաղական մետաղական մետաղական մետաղական





Sawyer-ը շատ չի հավատում Jack-ը, հատկապես այն մասին, որ Kate- ի հետ ամբողջ ալպային տղամարդկանց սննդի վրա: Ինչու պետք է նա տանել թերթիկը: նա հարցնում է: Ի՞նչ է անում Jack-ը, որ կանգնած է թերթիկների հետ: Sawyer-ը դադարեց իր գաղափարը փոխարինելու համար:IslandCoin- ըԻմ տարբերակը, որը կոչվում էPacific ԳնացքԵրբ դուք ցանկանում եք փոխանցել, պարզապես տեղեկացրեք նրան, եւ նա կունենա անմիջապես: Այո, այն հասանելի է, որ Jack- ը եւ Sawyer- ը միասին չի խաղում լավ խաղում: Kate- ը փորձում է լուծել փոխանցումը, առաջարկելով, որ կունենա թվերը: Դա մեծ է, քանի որ Jack- ը եւ Sawyer- ը կունենա ինչ-որ բան, որը նա ասում է: Բայց Hugo- ը ոչ թե շատ երջանիկ է այդ մասին:





«Մենք չենք կարող որոշել, թե ով կունենա սխալը: Նրանք ասում են, որ մենք ունենք սխալը: Հիմնությունը կախված է: Բարձր արագ է, մեկ տարվա ընթացքում: Բարձր արագը ապրում է: Դա կախված է եւ նրանք վախենում են, բայց դա միայն այն բան է, որ նրանք կարող են աշխատել:





Մեկ օր, Kate- ը ստացել է շատ: The barter thing is too boring. Wild boars have become the most popular meal on the island, and she is the only one who can hunt them. Նա զգում է, որ հեշտ է ասում, որ գլուխի մյուսը, որ նա վերահսկում է գլուխըIslandCoin- ըԱհա, թե ինչ է անում, թե ինչ է անում, թե ինչ է անում, թե ինչ է անում, թե ինչ է անում, թե ինչ է անում, թե ինչ է անում, թե ինչ է անում, թե ինչ է անում:





Երբ դուք ցանկանում եք առեւտրել մի բան, դուք պարզապես գնում եք Kate- ի հետ եւ ասում եք, որ նա նորարարել է իր սխալները.





Kate-ը դարձել է Իլանդի ամենամեծ կենտրոնական բանկը:

Kate has become the island’s omnipotent central bank.





Մենք ստացել ենք աշխատող համակարգը, բայց ոչ ոք այլ չէ, քան Kate- ը: Այն շատ արդյունավետ չէ, եւ Kate- ը կարող է բուժել, եթե նա սիրում է, բայց ոչ ոք չի գիտի, թե ինչ-որ այլ միջոցն է:





Արդյոք, որ հավատում է իրականության: Blockchain եւ decentralization

Տեսեք, որ մեկ օր մի այլ խոշոր ապրում է, որը նստվում է «Lost»-ի վրա: Նրա անունը Mr. Nakamoto-ն է, եւ նա ունի մեծ գաղափար է խումբի համար: Այն կոչվում է «Lost»-ի համար:Decentralized համոզվածությունԴա մի խոշոր մեթոդ է, որտեղ ամբողջ խոշորությունը կարող է միասին պահպանել սխալը: Kate- ը չի կարող վերահսկել սխալները ավելին:





Ոչ ոք չի ուզում.





Մինչեւ մեկը չգիտել է, թե ինչ է անում, դա դեռ կարող է աշխատել. Ոչ պետք է վախենում Kate- ի համար, որպեսզի ազատ լինել իրենց բիզնեսի կառավարման համար. The gang is happier. If Mr. Nakamoto had appeared in the pilot episode, they’t have to waste a year on this damn barter system or another year living under Kate’s economic domination.





Առաջին անգամ տեսնում է, որ Nakamoto-ի գաղափարը պարզապես relevant է ականջային արժեքային համակարգի համար: Բայց դա չէ, դա իրականում relevant էՇատ տարածքներ կյանքի(Տեսանյութ) Արդյոք այն է, թե ինչ է անում Իլյումայում





Sawyer- ը օգտագործել է մի քանի իր թվին, որպեսզի կառուցել մի մեծ թվին սենյակային կենտրոնում: Նա կարծում է, որ այն լավ идея է, որպեսզի Hugo-ը գրել է այն մասին, եւ թե ինչ թվիները հասանելի են այս շաբաթում: Kate- ը սիրում է այս գաղտնիքը: Երբ նա վերադառնալ է երջանիկ թվին, նա ցանկանում է ցուցադրել օրվա բոնուսը թվինում, որպեսզի բոլորը գիտեն, թե ինչ է իր ճանապարհը առեւտրի համար:





Ահա մի խոսակցություն: Դա մի նշան է, եւ Hugo- ը եւ Kate- ը ցանկանում են օգտագործել այն: Jack- ը, երբեք երջանիկ ստեղծողը, առաջարկում է լուծում: Եթե Hugo- ը եւ Kate- ը ցանկանում են օգտագործել Sawyer- ի նշանը մի օրվա ընթացքում, նրանք կտրեն մի քանի գույքներ Sawyer- ի վճարման համար: Նրանք կտրեն անմիջապես, այնպես որ երկրորդ նշանը չի կարող վերցնել առաջին նշանը մի փոքր գույքով: Իհարկե, ամենամեծ նշանը կտրեն: Դիտվում է, թե ինչ է անմիջական համակարգ, բայց ով կտրի անմիջապես առաջարկները եւ կտրի ամենամեծը: Jack- ը կտրում է ամենամեծ գույք: Նա կտրել է բոլոր մրց





Hugo-ը հիմնականում վախենում է, որ Kate- ը կօգտագործվի իր աղջիկ հագուստներին, որպեսզի Jack-ը ընտրել է իր առաջարկները, նույնիսկ եթե նրանք ցածր են:





Մեկ օր, Jack-ը գտնում է նոր ալյումինե բուժում եւ որոշում է օգտագործել սխալը, որպեսզի բոլորը գիտեն այն մասին: Հաջորդ օրին, սխալը կանգնած է եւ տեսնում է Jack- ի սխալը, որը ցույց է տալիս սխալը: Kate- ը ոչ շատ երջանիկ չէ, որ Jack- ը կանգնած է սխալը եւ ներկայացնում է իր սեփական սխալը, որը օգտագործվում է սխալը միասին: Բոլոր բաները շատ հագուստ են:





Մեկ անգամ, մենք ստացել ենք աշխատող առեւտրային համակարգը, բայց ոչ ոք, այլ Jack- ը, շատ վախենում է այն մասին: Նա առաջարկում է, որ օգտագործում է նույն ճշգրտությունը:Decentralized համոզվածություն«Այս բոլորը միասին կօգնեն գնել գիրք, եւ Jack- ը չի կարող վերլուծել արդյունքները», - ասել է նա:





Հիմնական հարցը, թե ինչպե՞ս կարող եք ստանալ, թե ինչպե՞ս կարող եք ստանալ, թե ինչպե՞ս կարող եք ստանալ, թե ինչպե՞ս կարող եք ստանալ, թե ինչպե՞ս կարող եք ստանալ:





Բրիտանիա

Blockchain- ը գեղեցիկ գեղեցիկ կոճակը է, որը իրականացնում է Nakamoto- ի համակարգըDecentralized համոզվածությունԵթե ցանկացած խանութը նախընտրաբար փաթեթավորել է blockchain- ում օդանավի վրա, կյանքը կունենա այնքան ավելի հեշտ եւ անվճար. եւ հիշեք, դա շատ ավելի է, քան պարզապես արժեքները: Blockchain- ը կարող է բարելավել կյանքի բազմաթիվ տարածքները: