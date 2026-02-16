Ugyanazok az eszközök, más az ízlés

2013-ban a Chicago Sun-Times elbocsátott minden 28 fotósát, köztük John H. White-t, aki Pulitzer-díjat kapott. A terv egyszerű volt.Az újságírók saját fényképeket készítettek iPhone-okkal.A technológia elég jó volt.A fényképezőgépek mindenki zsebében voltak.Miért fizetnek 28 fizetést valamiért, amit a meglévő alkalmazottak egy már tulajdonában lévő eszközzel tehetnének? Az iPhone mindenki számára ugyanazt a lencst, ugyanazt a megapixelt, ugyanazt a feldolgozási teljesítményt biztosította, amelyet a szakemberek használtak. És a képek szörnyűek voltak. Nem azért, mert a fényképezőgépek rosszak voltak. A fényképezőgépek rendben voltak. A képek szörnyűek voltak, mert az újságírók nem tudták, mit kell keresni. Nem értették a fényt. Nem érezték a kompozíciót. Nem érezték a pillanatot, mielőtt ez megtörtént, ahogy egy fényképész, aki húsz évet töltött a szemének képzésével, érezheti azt, ahogyan az időjárás változását érezheti. A szerszám ugyanaz volt. az íz nem volt. Egy éven belül a Sun-Times elkezdte csendben újratelepíteni a fotósokat.A kísérlet véget ért.Az eszköz demokratizálása azt mutatta, amit senki sem akarta elismerni: a hozzáférés soha nem volt a szakadék. És mindenkinek ugyanazt a kamerát adva nem zárta le. fájdalmasan, nyilvánosan láthatóvá tette. ítélet Pontosan ez történik most az AI-val. Szinte senki nem beszél erről őszintén. The lie that sounds like good news A történet, amit mindenki az AI-ról mesél, így megy: az akadályok leesnek. Bárki írhat most. Bárki kódolhat. Bárki tervezhet, építhet, indíthat, hozhat létre. Az eszközök, amelyek korábban több ezer dollárt és évek képzését költenek, most ingyenesek és azonnaliak. Ez az a fajta történet, amely a technológiai konferenciákon állandó dicséretet kap, és több ezer kedvet kap a LinkedIn-en. Ez is téves. Nem tévedés, a korlátok Csúszás - bárki Ez a rész igaz, de a következtetés, amit mindenki ebből levon, hogy a különbség a legjobb és a többiek között egyre szűkül, az ellentéte annak, ami valójában történik. Ők Lehet A szakadék növekszik. gyorsan. Mert az AI nem csak eszközöket adott azoknak, akik nem rendelkeztek velük. eszközöket azoknak az embereknek, akik már előttük voltak. És azok az emberek, akiknek ízlésük, ítéletük és egy évtizedes ismétlésük van, az AI-t úgy használják, ahogy egy mester szakács egy élesebb késsel használja. Ez a . Jobb kiterjesztése Az a személy, aki már megérti a történetmesélést, az AI-t használja, hogy többet írjon, gyorsabban, magasabb minőségben.Az a személy, aki nem érti a történetmesélést, az AI-t használja, hogy több lejtést, gyorsabban, nagyobb mennyiségben készítsen. Ugyanaz az eszköz, teljesen más kimenet, és a két kimenet közötti távolság napról napra növekszik. What the tool can’t give you Ira Glass azt mondta néhány évvel ezelőtt, hogy akkoriban senki sem értékelte teljes mértékben. beszélt a kreatív munkáról, de véletlenül leírta az AI jövőjét: „Mindannyian, akik kreatív munkát végzünk, belekerülünk ebbe, mert jó ízlésünk van.De van ez a szakadék.Az első néhány évben, amikor dolgokat készítesz, egyszerűen nem olyan jó. Megpróbál jó lenni, van potenciálja, de nincs.De az ízlésed, ami a játékba hozott, még mindig gyilkos.És az ízlésed az, amiért a munkád csalódást okoz.” Ez a szakadék, az ízlése és a képességei között, az évek gyakorlásával záródott le. Több ezer ismétlés. késő éjszakák. Rossz tervezetek. Sikertelen indítások. Lassan, fájdalmasan, a képességed a szemedre került. AI összenyomta ezt az idővonalat. Drámai módon. Ha van ízlésed, most olyan munkát készíthetsz, amely az idő egy töredékében megfelel. Gyorsabban ismételhetsz, gyorsabban prototípusozhatsz, gyorsabban tesztelhetsz. Az ízlésed a technikai készség helyett a palackozási pont lesz, ami azt jelenti A legjobb ízlésű emberek hirtelen olyan szinten termelnek, ami két évvel ezelőtt fizikailag lehetetlen volt. De itt van, amit az AI nem tett. Bárki ízleli adni Megadhatod valakinek a ChatGPT-t, és megmondhatod nekik, hogy írjanak hírlevelet. Ha nem értik, mi teszi az írás földet, mi teszi a mondatot helyére, miért ragadja meg az egyik megnyitót, és a másik úgy csúszik le, mint a víz, akkor valami olyan dolgot készítenek, amely úgy néz ki, mint egy hírlevél, ugyanúgy, mint egy újságíró iPhone fotója újságírásnak tűnt. Megadhatod valakinek a Midjourney-t, és megmondhatod nekik, hogy tervezzenek egy márkát. Ha nem érezhetik a különbséget a lélegző és a fulladó design között, akkor száz lehetőséget generálnak, és minden alkalommal rosszat választanak. Mert az eszköz generálhat. Nem tud kiválasztani. Nem tud ízlelni. Nem érezheti a különbséget szinte a helyes és a megfelelő között. Hát igen. Ez az érzés az egész játék most. és egyetlen eszköz a földön nem tudja telepíteni. The excuse economy is collapsing Ez az a rész, ami kényelmetlen. Évekig a legtöbb embernek volt egy jogos oka annak, hogy nem csinálja a dolgot. Az eszközök drágák voltak. A készségek túl sokáig tartottak, hogy megtanulják. Az akadályok valósak voltak. Pénzre, hozzáférésre, kapcsolatokra, képzésre, felszerelésre, időre volt szüksége. Ezek a kifogások meghalnak.Egyenként az AI megöli őket. Nem tud írni? az AI megfogalmazni fogja. nem tud kódolni? az AI felépíteni fogja. nem tudja megtervezni? az AI nevetségessé teszi. nem tud kutatni? az AI összefoglalni fogja. nem engedheti meg magának egy csapatot? az AI lesz a csapatod. Az eszközök ingyenesek, a hozzáférés univerzális, a tudás azonnali. És ami megmarad, ha minden külső akadályt eltávolítunk, az az, amit a legtöbb ember az egész életében elrejtett ezeknek az akadályoknak a mögött: Van-e valójában valami, amit érdemes mondani? Van-e ízlése, hogy megtudja a különbséget a jó és a nagy között? Van-e a munka etikája, hogy tovább finomítsa, amikor az első kimenet „elég jó”? Van-e ítéleted, hogy tudd, mit kell építeni, nem csak hogyan kell építeni? Ezek a kérdések gyakran választhatóak voltak. Elkerülheted őket egy egész karrierre, ha rámutatsz az akadályokra. „Ezt az üzletet elindítanám, de nem engedhetem meg magamnak egy fejlesztőt.” „Ezt a könyvet írok, de nincs rá időm.” „Ezt a terméket indítanám el, de nincs rá erőforrásom.” Az AI eltávolította ezeket a pajzsokat, és most nyitva állsz, ugyanazokkal az eszközökkel, mint mindenki más, és az egyetlen változó, amelyik megmaradt, te vagy. Azoknak az embereknek, akik már jók voltak, ez a legjobb dolog, ami valaha is megtörtént. Mindenki számára ez egy tükör, amit nem kért. The taste test Tehát itt van a gyakorlati kérdés: honnan tudod, hogy te vagy az a személy, akit az AI felgyorsít, vagy az a személy, akit feltár? Nézd meg valamit, amit az AI-val hoztál létre, legyen az írás, tervezés, kód, stratégiai dokumentum, pitch deck, bármi. Kérdezd meg magadtól őszintén: Did I make it better than what the tool gave me, or did I just accept what the tool gave me? Ez az egész, ez a megosztó vonal. Az emberek felgyorsítják az első kimenetet, és úgy érzik Valami ki van kapcsolva. A szerkezet helytelen. A hang lapos. A betekintés felületi szinten van. Nem tudják pontosan megfogalmazni, mi hiányzik, de érzik. És visszatérnek. Újraírják. Átszervezik. Eldobják a 80%-ot, és megtartják az életet tartalmazó 20%-ot. AI-t használnak sparring partnerként, nem pedig ghostwriterként. A frikció. Az emberek ki vannak téve az első kimenetre nézve, és azt gondolják: „Ez elég jó.” Megtalálták a kiadványt. Elküldik a fedélzetet. elküldik az e-mailt. Nem azért, mert nagyszerű, hanem azért, mert Egyszer elég volt, amikor az akadályok megakadályozták a legtöbb embert abban, hogy bármit is előállítson. az átjárható, Ez már nem elég. Amikor mindenki képes előállítani a passzívot, a passzív láthatatlanná válik. A padló rózsa. És ha a padlón állsz, csak eltűntél. The three things AI can’t replace Ha ennek a jobb oldalán akarsz lenni, itt van, amibe fektess be. Nem eszközök. Nem utasítások. Nem munkafolyamatok. Ez a három dolog: Az a képesség, hogy érezd a különbséget a jó és a nagy között. Ez csak a nagyszerű munka fogyasztásából és a rossz munka elég hosszú ideig történő előállításából származik, hogy a szemed fejlessze az ítéletet. Olvassa el azokat a dolgokat, amelyek gyönyörűen vannak megírva. Tanulmányozza a tervezést, amely megállítja. Hallgassa meg a beszélgetéseket, amelyek megváltoztatják a gondolkodásmódot. Ezután csináljon dolgokat, és őszintén hasonlítsa össze őket a csodálatos szabványhoz. A szakadék fájni fog. Taste. A tapasztalatok, hiedelmek, hegek, megszállottságok és megfigyelések egyedülálló kombinációja az egyetlen dolog, amit nem lehet megismételni, automatizálni vagy optimalizálni. Point of view. Az AI gyorsabbá teszi az egyes repeket. Az a személy, aki ötven hírlevelet küld, visszajelzést kap, iterál, és ötven további hajót küld, mindig összetörni fogja azt a személyt, aki egy AI-generált hírlevelet küld, és csodálkozik, hogy miért nem törődött senki. A visszajelzéssel rendelkező mennyiség még mindig az egyetlen út a mesterléthez. Reps. szám Where this goes Azt hiszem, ez fog történni a következő öt évben, és nem hiszem, hogy a legtöbb ember készen áll erre. A közepes eltűnik. nem lassan. gyorsan. A közepes írást, a közepes tervezést, a közepes stratégiát, a közepes kódot, a közepes bármit, amit olyan emberek termelnek, akik az AI-t használják, hogy elérjék az „elég jó” szintet anélkül, hogy valaha is ízlést fejlesszenek ki, teljesen értéktelenné válnak. Mi a túlélés, mi az a dolog, amit az AI önmagában nem tud előállítani. Dolgozzon egy nézőpontgal. Dolgozzon ízléssel, amely egy valódi embertől származik, aki valós életet élt és valódi ítéletet fejlesztett ki. Dolgozzon, amely valami olyat érez, amit egy prompt nem tudott generálni, mert az érzés olyan helyről származik, ahol a modell soha nem volt. Gyönyörködtető A különbség az emberek között, akiknek van, és az emberek, akik nem lesz a meghatározó gazdasági szakadék a következő évtizedben. nem az oktatás. nem a hozzáférés. még az intelligencia. Ízlés, ítélet és hajlandóság a munka elvégzésére, még akkor is, ha az eszköz nem teszi könnyűvé. Mindenki ugyanazt a kamerát kapta. Nem mindenkinek ugyanazt a szemet adta.