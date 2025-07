Gigaton Run: űrtechnológia vs klímaváltozás

Régi hír, hogy a Föld tűzben van. meddig főzünk?





A klímakutatók becslései szerintAz elmúlt 175 évben erősen támaszkodtunk a folyékony őseinkre, hogy támogassuk életmódunkat, és most óceán-mély adósságba merülünk.





De mi van, ha tehetünk valamit ezzel kapcsolatban?TeMeg lehet?





És nem a mai egyszerű örömök feláldozását értem egy jobb holnapért.ValódiÉrték, amit valójában meg tudunk fizetni, hogy valóban kijavítsuk ezt a rendetlenséget.





Ha nem hiszel a klímaváltozásban,Figyeljük meg az árvizeket NigériábanAzt is hallom, hogy ez Kongóban történik.Amit az afrikaiak nem kapnak, az az, hogy Afrika először ég.





Vagy elsőként árvíz, bármit is szeretne.





A föld tüzet éget, és Afrika ég az első.

Afrika a globális szén-dioxid-kibocsátás mindössze 4 százalékát teszi ki.Nincs meg az infrastruktúraHa valakinek erőteljesen kellene befektetni a megoldásokba és az ellenintézkedésekbe, nekünk kellene.





Nem azért írok, hogy megijesszem, deto bring you tangible hope that I've held with my own hands.









Szén-dioxid adósság

Milyen áldozatot ajánlunk fel a szén istenének megnyugtatására?





Ma már mi vagyunkÖsszesen 286 db(Gigaton, vagy milliárd tonna, vagy trillió kilogramm szén) adósságban.And this mess is exploding yearly.





Ha van esélyünk arra, hogy időben megmentjük magunkat, akkor az űrtechnológiára épül.



Ki gondolta volna, hogy az űrtechnológia legígéretesebb földi alkalmazása segíthet a bolygónk felszíni hőmérsékletének helyreállításában?





A műholdak bolygószintű lábnyomot adnak nekünk a tér ürességében.



Ez azt jelenti, hogy láthatjuk, hogy erőfeszítéseink valóban működnek-e, előre jelezhetjük-e a katasztrófákat és korán reagálhatunk, és kulcsfontosságú információkat nyújthatunk a környezeti katasztrófák során.





A jövőnket ezekre a kritikus 25 évre fogjuk építeni.





De jelenlegthere is no planetary-scale climate action being taken.





Honnan tudjuk biztosan, hogy a klíma változik?

Ha figyelmen kívül akarjuk hagyni az Északi-sarkvidék összes olvadó jégét és a szörnyű aszályokat és árvizeket Afrikában, akkor adatokat kell gyűjtenünk, ugye?





Van néhány lehetőségünk.





Meg tudnánk mérni a levegőben lévő szén-dioxid mennyiségét, és ezt már megtettük, de honnan tudjuk, hogy ez a kis mennyiség?0,2 százalékos növekedésEz mindannyiunkat főz?

A szén-dioxid egy természetes hőcsapda, így láthatjuk, hogy a felesleg növelheti a hőt.

Szeretnéd megcsókolni, amíg az egész várost elárasztják, hogy megtudja?





Az éghajlatváltozással kapcsolatos probléma az, hogy az emberek nem szoktak gigatonnás méretekben gondolkodni, így nem tudják kiszámítani a káoszelméletet, vagy azt, hogy a kis cselekedetek kiszámíthatatlan eredményeket eredményeznek.









Ezért vagyunk elég vakok ahhoz, hogy figyelmen kívül hagyjuk az Északi-sark olvadó jégét és a szörnyű aszályokat és árvizeket Afrikában. vagy a káros ultraibolya sugárzás által okozott betegséget, amelyet a Föld nem tudott megvédeni.





Hogyan kaptuk meg az információt, hogy a jég olvadt? műholdas képek. És a Csád-tó összehúzódása Afrikában? műholdas képek. És az UV index a napra? Igen. műholdak.





Egy kisebb tömeg, amely nagyobb tömeget kering az űrben.

Bármely hatékony éghajlat-politikai intézkedés függ majd az ilyen űrtechnológiától, amely segít nekünk a probléma megoldásához szükséges méretarányt összeegyeztetni és kezelni:



Ha az éves kibocsátásaink sokkal gyorsabban növelik GtC adósságunkat, mint a korrekciós intézkedéseink, akkor ez egy sebességjáték.









A sebesség játék

Mi történik, ha a sejtek tudatossá válnak?





Miután rájöttünk, hogy mennyire kicsi vagyunk a mennyei rendszerben, elkezdtünk mennyei erőnek tekinteni.



A műholdas radiométerek, graviméterek, spektrométerek, LiDAR és sok más speciális kamera és érzékelő kiterjesztette a helyzetünk megértését.





Sok más műholdat küldtünk ki, nyomon követve a bolygó albédóját, a gravitációs mező erősségét, az óceán hőmérsékletét, a sarki jég vastagságát, a szén-dioxid koncentrációját, az erdőirtást, az UV-sugárzást és a levegő minőségét.









Elkezdtük megérteni a Gt-skála hatását, amelyet évente ezen a bolygón végzünk, miközben képesek vagyunk felemelni és megérteni, hogy miként mozognak a mikro-rendszerek a makro-rendszerekben, és milyen szintű munkát kell elvégeznünk az egyenlet kiegyensúlyozásához.





Mindenki, aki ismeri a hagymát, ezt tudja: ha időben el tudjuk érni a szükséges gyógymódot, akkor 25 év lehetséges.





Bár ez könnyűnek hangzik, az emberi természet maga hozott minket ide. tehát meg kell fogadnunk, ha hatékonyan szeretnénk magas szintű változásokat végrehajtani. Ha abszolút győzni kell az éghajlatváltozás ellen, 3 tétet kell tennünk:





Az emberi természetet nem tudjuk időben megváltoztatni.

A cselekvésre mindössze 25 év áll rendelkezésünkre, így nem tehetünk szűkös tétet.Minden változást, amit meg kell tennünk, a termelés, a forgalmazás és a kibocsátás skálájából kell megvizsgálnunk.

Szóval a fák ültetése, a műalkotások és a szén-dioxid-semlegesség. Hogyan oldhatjuk meg ezt a problémát?

Ha nem tudod a választ,IttEz az enyém.





profitálhatunk az éghajlatváltozással kapcsolatos intézkedésekből.

Mentse a tiltakozásokat Greta Thunberg & barátok. Minden szervezetnek értékes hulladékot kell termelnie a bolygó futtatásához, még te is.

Úgy érzi, mintha nem tudna valamit tenni az éghajlat problémájával kapcsolatban.A bioökonómiát a felesleges szénből építjük fel.

Ha a Gt skálán jövedelmezővé tesszük, bolygószintű intézkedéseket hozhatunk az összes likviditási befektetővel, mint te.

A Soláriumban építjük a Föld elsőValóbanjövedelmező szén-dioxid token, hogy segítsen finanszírozni az éghajlatváltozással kapcsolatos intézkedéseket (yay nekünk) és profitálni belőle (yay neked).Hogyan is?





mérhetjük az eredményeket.

A szén-dioxid tokenbenweboldalés aKözel nulla(az én díjnyertes stablecoin cikkem a Hackernoon-on), megvitatom, hogy teljes mértékben támaszkodunk az orákokra, hogy éghajlati adatokat tápláljunk tokenünk okos szerződéseibe.

Adataik közvetlenül a Föld körül keringő műholdak és űrállomások hálózatából származnak, és azokat a felelős szervezetek kezelik, akikkel együttműködünk.





Az összes műholdas adat nyilvánosan elérhető, elérve a Solarium25 éves küldetésAz űrtechnológia azt jelenti, hogy tudni fogjuk, hogy bolygószintű éghajlati akcióink működnek-e ezekkel a mutatókkal:

Bolygó Albedo

Question:Mennyi napfényt tükröz a Föld?

Purpose:A felesleges légköri szén által csapdába esett hő több fényt fog elnyelni. több fényt? több hőt.

Tools:Műholdas rádiók, mintMODIS(A NASA Terra és Aqua műholdjain)VIIRS(a NOAA Suomi NPP és JPSS műholdjain), ésCERES(a NASA Terra, Aqua és NOAA-20 műholdjain), amelyek a Föld által tükröződő rövidhullámú napenergia-sugárzást mérik.

Coverage:Globális (CERES), közel globális (MODIS és VIIRS)

Data Access:Nyilvánosan elérhető a NASAEarthdata portal

Data Management:A NASA DAAC (Distributed Active Archive Centres) és az Atmospheric Science Data Center (ASDC) között





Gravitációs mező erősség

Question:Változik a Föld gravitációs mezője?

Purpose:Ha egy bolygó tömege mozog, a gravitációja is megváltozik.Ha nem mozog a legújabb albumomra, mi mozog?

Tools:Kettős műholdas graviméterekGRACE(Gravitációs helyreállítás és éghajlati kísérlet**)** ésGRACE-FO(GRACE-Follow On), a relatív távolságokat használva a gravitációs ingadozások mérésére.

Coverage:Globális

Data Access:Nyilvánosan elérhető a NASAA Föld portál(Szabadon hozzáférhető logó)

Data Management:A NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL) DAAC és a University of Texas at Austin Center for Space Research (UT-CSR).





Óceán hőmérséklete

Question:Mennyi hőt szívnak fel az óceánok?

Purpose:Bizonyára nem akarjuk egyszerre főzni a földön lévő összes halat.

Tools:Műholdas rádiók, mintVIIRS(a NOAA Suomi NPP és JPSS műholdjain),SLSTR(az ESA Sentinel-3 műholdjain) ésAMSR2(a JAXA GCOM-W1 műholdján) mérik az óceánból származó infravörös hőenergiát vagy mikrohullámú sugárzást.

Coverage:A globális óceán felszíni hőmérséklete

Data Access:Nyilvánosan elérhető a NASAA Föld portálA NOAA-tól is elérhető CoastWatch.

Data Management:A NASA Physical Oceanography (PO) DAAC, és a NOAA CoastWatch.





Polar jégsűrűség

Question:Mennyi jég maradt hátra?

Purpose:Több hő kevesebb jéget jelent, kevesebb jég több vizet jelent, több víz több hőt jelent.

Tools:Műholdas magasságmérők, mintICESat-2A NASA és a lézerekCryoSat-2(ESA, radar) mérje meg a jég magasságát, amit az űrből hagytunk.

Coverage:Poláris régiók

Data Access:Nyilvánosan elérhető a NASAEarthdata portal

Data Management:Nemzeti Hó és Jég Adatközpont (NSIDC DAAC)





Szén-dioxid koncentráció

Question:Mennyi a CO2 a levegőben?

Purpose:A szén-dioxid a nap összes hőenergiájának fő őre, aki a levegőn keresztül próbál elmenekülni a Földtől.szoláriumOlyan ajánlatot fog kapni, amit nem tud visszautasítani.

Tools:Különleges küldetések, mint például az OCO-2 (Orbiting Carbon Observatory-2) és az OCO-3 (Orbiting Carbon Observatory-3) (mindkettő a NASA).

Coverage:Közel globális (OCO-2), szélesség ~52° N és 52° S (OCO-3) a Nemzetközi Űrállomástól (ISS), kiváló az egyenlítő megfigyelésére

Data Access:Nyilvánosan elérhető a NASAA Föld portál

Data Management:A NASA Goddard Földtudományi Adat- és Információs Szolgáltató Központja (GES DISC)





erdőirtás

Question:Van-e elég fánk a hőség ellen?

Purpose:Képzeljen el egy árnyék nélküli világot, mintha ez nem lenne elég, a levegőben lévő felesleges szén-dioxidot olyan energiaforrássá alakítják, amely táplálja, üzemanyagot és védelmet nyújt a világnak.

Tools:A nagy felbontású optikai képalkotó műholdak, mint például a LANDSAT-9 (NASA/USGS), a Sentinel-2 (ESA/Copernicus), és mások a kereskedelmi szolgáltatóktól fényképeket készítenek, hogy segítsenek összehasonlítani, hogy mennyi földet borítanak a gyönyörű zöld fák.

Coverage:Közel globális földfelszín

Data Access:

LANDSAT-9: nyilvánosan elérhető az USGS EarthExplorer és a NASA Earthdata portálján

Sentinel-2: Nyilvánosan elérhető az ESA Copernicus nyílt hozzáférési központjából és a EarthExplorerből.

Data Management:Az USGS Föld Erőforrás Megfigyelési és Tudományos Központja (EROS) (LANDSAT-9) és az Európai Űrügynökség (ESA) a Kopernikusz program keretében a Sentinel-2 adataihoz.





UV sugárzás

Question:Mennyi védelmet nyújt a Föld?

Purpose:Túl sok UV-sugárzás megöli minden élőlényt, lassan vagy gyorsan, attól függően, hogy milyen mennyiségben foglalkozunk.

Tools:Műholdas spektrométerekOMI(Ozone Monitoring Instrument) a NASA Aura műholdján, ésGOME-2(Global Ozone Monitoring Experiment-2) az ESA/EUMETSAT MetOp műholdjain mérik a műholdra visszaverődő UV energia erősségét.

Coverage:A globális.

Data Access:Nyilvánosan elérhető a NASAA Föld portál

Data Management:A NASA Goddard Earth Sciences Data and Information Services Center (GES DISC) az OMI számára, és az EUMETSAT a GOME-2 számára.





levegőminőség

Question:Mit dobunk a levegőbe?

Purpose:A légszennyező anyagok, mint a nitrogén-dioxid, a kén-dioxid és az aeroszolok megváltoztatják az éghajlatot, és megnehezítik az élőlények lélegzését.

Tools:Műholdas spektrométerek, LiDAR és radiométerekTROPOMI(az ESA/Copernicus Sentinel-5P műholdról)OMI(a NASA Aura műholdján) ésGOME-2(MetOp műholdakon) mérjük a levegőben lévő fény viselkedését, hogy pontosan megmondjuk, mi szennyezi azt.

Coverage:Globális, különböző térbeli felbontásokkal a szennyező anyagtól és a műszertől függően.

Data Access:Nyilvánosan elérhető a NASAEarthdata portal

Data Management:A NASA Goddard Földtudományi Adat- és Információs Szolgáltatások Központja (GES DISC) az OMI számára, és az EUMETSAT (a TROPOMI számára a Sentinel-5P és a GOME-2).





A skála taktikája

A sebesség játékához 25 év múlva egyidejűleg meg kell változtatnunk a fenti mutatókat.Nincs jobb autóOlyan gyors, bolygószintű éghajlati akcióra van szükség, mint a Solárium Környezetvédelmi Biotechnológia projektjével.





Gigatonnesben gondolkodni őrült, amíg Kilotonnesben nem gondolkodsz, majd Tonnes az első elveket követve. Az agyam teljesen újratöltődött azáltal, hogy azonosította a megvalósítható napi követelményeket a Gt-skála évente történő működéséhez.





Most már csak meg kell csinálni, és biztos vagyok benne, hogy a pokol nem tud egyedül csinálni.Vegyél velem valódi és jövedelmező éghajlati akciót, fizikailag hozzájárulva a mi életünkhöz.Globális éghajlati együttműködés, és / vagy digitálisan a miSzén token.





Még akkor is, ha pénzt hagy az asztalra, nem akarok semmit sem tenni.

Fenyegetések és gyengeségek

Gravitational Field Interference

Mivel az űrtechnológia a Föld gravitációs mezőjére támaszkodik, nem lesz vicces, ha az éghajlatváltozás elegendő gravitációs mezőinterferenciát hoz létre ahhoz, hogy eltorzítsa az adatgyűjtésünket, vagy akár a műholdakat is eldobja a pályából.

Az éghajlatváltozás miatt a Föld tömegének újraelosztása zavarja a gravitációs mezőnket.A jéglemezek olvadnak a pólusokon, és mindaz, amit a víz az egyenlítőn (Afrikában) összegyűjti.





Lehet, hogy ez egy enyhe átfogó változás, de a következmények drasztikusak lesznek, és egy catch-22 helyzetbe zárnak bennünket, mert szükségünk van a műholdakra a pályán, hogy bolygószintű éghajlati intézkedéseket hozzunk.





Verdict

Nagyon gyorsan kell lépnünk, hogy bolygószintű éghajlati intézkedéseket hozzunk.





Low Earth Orbit (LEO) Satellites

Ezek olyan űrrepülőgépek, amelyek bárhol lehetnek egy kenyér vagy egy iskolabusz mérete között. gyorsan mozognak (90 perces pályán), szivárványokat igényelnek a bolygószintű hálózatok létrehozásához, és a legrövidebb élettartamúak a mai műholdak közül.





Ezek a leginkább megfizethetőek, de legnagyobb erősségeik a legnagyobb gyengeségük is, és alacsony magasságuk azt jelenti, hogy biztosan befolyásolják őket a CO2-ből a légkörbe csapdába eső hő.









Mivel a LEO műholdak egyre gyakoribbak, az ütközési kockázatok növekednek, valamint az éghajlatváltozás következtében az éghajlatváltozás miatt kiégés és a pályából való kiesés kockázata.





Ha nem sikerül, elveszítjük az általuk összegyűjtött krónikus éghajlati adatokat.





Verdict

Diverzifikálnunk kell adatgyűjtési forrásainkat, amint bolygószintű akció kezdődik.





Ellenállóképesség és önellátás

A műholdas fényképezőgépek tehetetlenek a szennyezés és a zavarok ellen az alacsony levegőminőségű területeken.





Ez azt jelenti, hogy ha valami megszakad, több törmelékünk lesz a Föld pályáján.





És bár jelenleg két űrállomásunk (a Nemzetközi Űrállomás) kering a bolygó körül, erősen támaszkodnak a komplex és hihetetlenül drága utazásokra, hogy újracsomagolják az ellátásokat és szállítsák a legénység tagjait.





Verdict

Mielőtt még elkezdenénk fontolóra venni egy másik bolygó gyarmatosítását, az önellátó műholdak kifejlesztésére kell összpontosítanunk, amelyek képesek túlélni az éghajlatváltozást.









Végső tér

Az űrtechnológiát a mindennapi életben használja, a telefon GPS-jétől a műholdas TV-ig és néha a hívásokhoz és az internet-hozzáféréshez.





De a technológia terjesztésének puha infrastruktúrája a digitális interfészeken keresztül működik, amelyek közvetítőként szolgálnak – egyszerűsítik az Ön kölcsönhatásait a mennyei technológiánkkal.





Most létrehozjuk a felületet Ön és az űrtechnológia között az éghajlatváltozással kapcsolatos cselekvéshez a Soláriumban. Ezzel nyomon követjük bolygószintű éghajlatváltozással kapcsolatos cselekvésünk hatékonyságát, és a Calm & Fear Indexeket fejlesztjük ki az oracle-adatokból, amelyek támogatják a mai szén-dioxid-biogazdaságunkat és reményt adnak a bolygónk jövőjére.





Figyelembe véve az időkeretet, a problémák méretét és az űrtechnológiát, még mindig van esélyünk az éghajlatváltozás elleni küzdelemre.





Megkezdődött a Gibraltár – készültek már?