Az Ethereum Meme Coin Pepeto meghaladja a 6,2 milliárd dollárt a listázás előtti eladásban

**Dubai, Egyesült Arab Emírségek, 2025. augusztus 19./Chainwire/--**A korai stádiumú kriptográfiai előértékesítések hozzáférést biztosítanak a tokenekhez a nyilvános piaci jegyzékek előtt. elérte a 4.750 dollárt, ami a felfelé mutató lendületet tükrözi az altcoin piaci mutatók változása közepette. Augusztus 19-én az ETH a közelmúltbeli korrekció után a 4.300 dollár felett maradt, és a korábbi magas szintek közelében helyezte el. Ethereum Ethereum alapú token ($PEPETO) meghaladta a 6 millió dolláros hozzájárulást az előértékesítés során. A tokenenként 0,000000147 dolláros áron a Pepeto felkeltette a figyelmet a kriptovaluta-ágazatban. A projekt megkülönbözteti magát a nulla díjcsere és a PepetoSwap technológia révén, amelyet jelenleg egy keresztlánc-híd és egy sztrájkmechanizmus támogat A segédfunkciók és a meme token márkaépítés kombinációja versenyképes piaci környezetben helyezi el. Péter 242 százalékos jutalom Minden egyes eladás előtti szakasz viszonylag rövid idő alatt lezárult, összhangban a korábbi meme token kezdeményezések mintáival, ugyanakkor jelzi a folyamatos fejlesztési erőfeszítéseket és a közösség bevonását. Pepeto Leveraging Ethereum Infrastructure A Pepeto-t az Ethereum hálózaton fejlesztették ki, amely a meme-témájú márkaépítést tartalmazza a technikai alkatrészek mellett. Zéró díjmentes csere célja a tranzakciós költségek kezelése, a kereskedők közös akadálya. Ezenkívül a PepetoSwap és a Célja, hogy megkönnyítse a kereskedést több blokkláncon keresztül, potenciálisan növelve a hozzáférhetőséget a különböző felhasználói csoportokban. Integrált Cross-Chain Híd A megfizethetőségre, a tranzakciós hatékonyságra és az interoperabilitásra összpontosítva a Pepeto úgy van felépítve, hogy a felhasználók széles körét vonzza, ahogy az eladás előtti fázisból a tervezett bevezetés felé halad. Technical Value and Audits Add a Layer of Trust A Pepeto fejlesztése független ellenőrzésen esett át, kiegészítve az alapvető segédprogramjait, amelyek megkülönböztetik a hagyományos meme tokenektől. • az Zéró díjmentes kereskedési platform, amely a következő meme-érmék és a Web3 projektek következő hullámát fogadja és felsorolja Pepeto Exchange • az : lehetővé teszi a zökkenőmentes token csere láncokon át gyors végrehajtással PepetoSwap Technology • az több blokklánc összekapcsolása, az interoperabilitás és a hozzáférhetőség javítása Cross-Chain Bridge • az 242%-os APY-t kínál a hosszú távú holding és az ökoszisztéma növekedés ösztönzésére Staking Rewards • az : átfogó kódvizsgálat egy elismert blockchain biztonsági cégtől SolidProof ellenőrzés • az A következő: Átláthatóság és biztonság biztosítása az óvatos befektetők számára Coinsult Audit További ellenőrzés Community Engagement and Expanding Presence A közösség bevonása kulcsszerepet játszott a Pepeto láthatóságában a mai napig.A projekt a közösségi média csatornákon, AMA-kön és interaktív kampányokon keresztül fenntartotta az aktív közzétételt, összesen több mint 100 000 követőt gyűjtve össze. Ahelyett, hogy a rövid távú promóciókra támaszkodna, a Pepeto közzétételi megközelítése hangsúlyozza a folyamatos elkötelezettséget, amelynek célja a felhasználók bizalmának megteremtése és a fokozatos tudatosság támogatása a szélesebb kriptográfiai környezetben. Global Participation and Presale Structure A Pepeto előzetes értékesítése világszerte nyitott a résztvevők számára, amelyet alacsony belépési ár és egyszerűsített vásárlási folyamat támogat.Ez a megközelítés célja az új felhasználók akadályainak csökkentése, miközben lehetővé teszi mások bevonását az előzetes értékesítés szakaszába. A pre-sale egy szintű árképzési modell alapján működik, a tokenárak minden egyes szakaszban emelkednek. Jelenleg a 8. szakaszban és a 9. szakasz közeledtével a pre-sale struktúra tükrözi a korábbi meme token indításaiban megfigyelt mintákat. 

Ezt a történetet a Chainwire a HackerNoon Business Blogging Program keretében közzétette sajtóközleményként.