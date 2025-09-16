A R0AR elindítja a BuyBack Vault-t: az 1R0R-t az R0AR láncba helyezve új ösztönzőket nyit meg

Sheridan, Wyoming, 2025. szeptember 16./Chainwire/--Az R0AR ökoszisztéma bemutatta legújabb innovációját: az R0AR BuyBack Vault-t, egy játékváltó kezdeményezést, amelynek célja a közösség részvételének túlterhelése, a korai lépések jutalmazása és az R0AR lánc növekedésének felgyorsítása. Mi az az: A BuyBack Vault példátlan lehetőség a R0AR közösség számára: Az 1R0R tokenek esetében a piaci érték felett legalább 1% -ot kínálnak, a feltételek függvényében magasabb árakkal. Azok a pénztárcák, amelyek eszközöket ruháznak át a R0AR láncra, jogosultak lehetnek a közelgő airdrops, platform jutalmak és gated előnyök igénybevételére. Azok a résztvevők, akik nem vettek részt az 1R0R értékesítés előtti értékesítésben, az Executive R0AR Society NFT mintában, a DeFi programokban vagy a korai csomópont-ajánlatokban, még mindig jogosultak lehetnek a korai elfogadókra, mielőtt az R0AR lánc eléri az eredeti 10.000 felhasználó mérföldkövet. Miért számít A BuyBack Vault több, mint egy buyback – ez a szándék jele: Azáltal, hogy ösztönzi a teljes értékű zárolást (TVL) és a szélesebb körű részvételt, a kezdeményezés célja az R0AR lánc strukturális és tranzakciós erejének megerősítése. Ahelyett, hogy token visszavásárlásokat hajtanak végre külső hálózatokon, a hangsúly továbbra is az R0AR infrastruktúrájában közvetlenül értékteremtésre összpontosít. A BuyBack Vault egyike a számos közelgő fejlesztésnek, a jövőbeni frissítések várhatóan új token-égető mechanizmusokat és kiterjesztett ökoszisztéma-integrációkat vezetnek be, amelyek hosszú távú funkcionalitást és láthatóságot támogatnak. Mit jelent az ökoszisztéma A BuyBack Vault közvetlenül táplálja az R0AR növekedési motorját: Megszűnik az 1R0R kínálata a nyílt piacon. A TVL növekszik az R0AR láncon – az ökoszisztéma egyik kulcsfontosságú mutatója. Elősegíti a láthatóságot és a közösségi hype-t, megteremtve a színpadot az exponenciális növekedéshez. Ez a kezdeményezés az öt stratégiai bejelentés közül az első, amely a következő öt héten kerül megrendezésre, mindegyik célja a közösségi energia, az ökoszisztéma részvétele és a lánc elfogadása. A R0AR egyik szava „A BuyBack Vault több, mint tokenek vásárlása – a lojalitás jutalmazása, alapjaink megerősítése, és annak bizonyítása a világnak, hogy a R0AR lánc itt van, hogy uralkodjon. Rózsáról Az R0AR egy következő generációs blockchain ökoszisztéma, amely egyesíti a DeFi-t, az NFT-ket és a közösségvezérelt innovációt.A $1R0R token és az Executive R0AR Society NFT gyűjteménye alapján az R0AR építi az infrastruktúrát, az eszközöket és a jutalmazási rendszert a decentralizált elfogadás következő hullámának megteremtésére. További információk a https://r0ar.io címen érhetők el A R0AR lánc felfedezhető a https://r0arscan.io A cross-chain funkció a hivatalos hídon keresztül érhető el a https://r0arbridge.io címen Kapcsolattartás társalapító Dustin Hedrick előzetes Rózsák kapcsolattartás@r0ar.io \n \n Ezt a cikket a Chainwire közzétette a HackerNoon Business Blogging Program keretében. Ezt a cikket a Chainwire közzétette a HackerNoon Business Blogging keretében. programot programot