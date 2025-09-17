A hagyományos e-kereskedelmi platformok korszerűsítése: az Oracle ATG-től a felhőalapú architektúrákig

Egy csendes forradalom zajlik az e-kereskedelemben. A ragyogó felhasználói felületek és az egy kattintással elérhető pénztárgépek alatt tektonikus változás történik a kiskereskedelmi csatorna mögötti technológiában. Az Oracle ATG Commerce sok éven át a nagyvállalatok rekordplatformja volt; egy időigényes munkahely több száz olyan vállalkozás számára, amelyek e-kereskedelmi gyakorlatukat fejlesztették és fejlesztették. Ez szilárd volt, nem kétséges. De az e-kereskedelmi játék megváltozott, és most a sebesség, az agilitás és a skálázhatóság a játék neve. A régi megbízható monolitot nem azért cserélik ki, mert kudarcot vallott, hanem azért, mert a jövő többet követel. Az örökletes monolitok határai Annak érdekében, hogy megértsük, milyen sok vállalkozás most búcsút mond az Oracle ATG-nek, hasznos megteremteni a színpadot arra, hogy a szervezetek hogyan várják el az ügyfelekkel való kapcsolattartást a mai digitális kereskedelmi környezetben. Ma, mint fogyasztók, elvárjuk a zökkenőmentes élményt az eszközökön és csatornákon keresztül, és ez a tapasztalat várhatóan gyors lesz. Innováció új funkciókkal, fejlett személyre szabással vagy fizetési rugalmassággal, várható, hogy a szervezetek folyamatosan innovációt hajtanak végre. Az egyik legnehezebb szempont az olyan hagyományos platformokkal való együttműködésben, mint az ATG, az, hogy monolitikusak. Ha valaha is szeretne valamit megváltoztatni, valószínűleg néhány változtatást kell végrehajtania különböző területeken, tesztelnie kell őket, és remélni kell, hogy minden más még mindig működik. Az új funkciók frissítése vagy telepítése óriási erőfeszítésnek tűnik a késésekkel, kihívásokkal és a folyamatosan növekvő költségekkel. Az út vége az ATG-nek Az Oracle ATG elérte a termék életciklusának végét.A támogatás csökken, a frissítések már nem futnak, és a biztonsági javítások a múlté válnak. Az ATG-hez ragaszkodó vállalatok alapvetően olyan rendszert futtatnak, amely idővel befagyott, míg a technológiai világ többi része előre halad. A felhőalapú jövő elsajátítása Most beléptünk a felhőalapú, mikroszolgáltatásokkal működő e-kereskedelmi platformok korába. Ezek optimalizálva vannak a felhőre, és ami még fontosabb, csak annyit fizetsz, amire szükséged van, ami lehetővé teszi a piaci sebességet. Ebben az ökoszisztémában az e-kereskedelmi rendszer minden egyes része önállóan fejleszthető és telepíthető, és az alkalmazás követelményei alapján skálázható. Tovább. Szeretne tesztelni egy új kifizetési folyamatot? Tegye meg. Nincs szükség arra, hogy várjon a következő nagy kiadás ablakára. Fejletlen kereskedelem és mikroszolgáltatások A modern architektúra egyik jellemzője a fej nélküli kereskedelem koncepciója. Röviden, a front-end élmény – amit az ügyfelek látnak – elkülönül a back-end rendszerektől – a megrendelések feldolgozása, a készletgazdálkodás, a promóciós motor stb. A leválasztás nagyobb rugalmasságot jelent a felhasználói élmények megtervezésében. A front-end lehet egy weboldal, mobilalkalmazás vagy felhasználói felület okos eszközök számára; mindegyik ugyanazt a skálázható backend-et használhatja. A modernizáció útja Ahogy egyre több vállalat veszi át az olyan platformokat, mint a commercetools, gyors elfogadásukkal és bevezetésükkel a vállalatok könnyebbé teszik a meglévő monolit hagyományos rendszereikről való átállást. Az átmenet nem mentes a csapdáktól.A monolitról a mikroszolgáltatásokra való átmenetnek szándékosnak kell lennie. Lényegében átgondolod, hogyan működik az egész digitális kereskedelmi ökoszisztéma.De a jutalmak meggyőzőek.Azok a vállalkozások, amelyek a ugrást gyorsabban jelentették a piacra jutási időt, jobb teljesítményt és a teljes tulajdonlási költség jelentős csökkenését. Tudja, hogy mit kell migráció Az e-kereskedelmi megoldás alapvető tartományainak megértése a migrációs folyamat kulcsfontosságú eleme. Az olyan tartományokat, mint a katalóguskezelés, az árképzés, a promóciók, az ügyféladatok stb., a függőségük szempontjából kell feltérképezni és megérteni. Miután jól megértette, hogy ezek a darabok hogyan működnek együtt, elkezdheti helyettesíteni őket modern egyenértékűekkel, egyenként.Ez a folyamat gyakran több mintát használ, például a strangler mintát: építeni egymás mellett, miközben modernizálja a meglévő rendszert, amíg biztonságosan kikapcsolja a hagyományos rendszert. Rugalmas végrehajtás A folyamat során a rugalmasság kulcsfontosságú. Minden vállalkozás más, és mindegyiknek megvan a maga követelménye. Nincs egyetlen olyan megközelítés, amely mindenki számára működne. Néhány vállalat az ügyféladatokkal, a profilok áthelyezésével és a személyre szabási logikával kezdődik egy új rendszerre. Más vállalatok a termékinformációval és a készletgazdálkodással szeretnének kezdeni. Élet a migráció után Miután a migráció befejeződött, a vállalkozások gyakran meglepődnek, hogy mit tudnak elérni. A kiadási ciklusok hónapoktól napokig terjednek. Új funkciók telepíthetők korlátozott számú felhasználóra tesztelésre, és a terjeszkedés gyorsan felgyorsítható, ha a tesztelés sikeres. A teljesítményproblémák, amelyek korábban több napot vagy beavatkozási feladatot igényeltek a hibaelhárításhoz, most órák alatt megoldhatók, kihasználva az új monitorozási és megfigyelhetőségi képességeket. Az innováció kikapcsolása Az innovációs képesség talán a modern e-kereskedelmi architektúra legizgalmasabb aspektusa.A csapatok már nem ragaszkodnak a monolitikus rendszerek korlátaihoz, új technológiákat használhatnak, integrálhatók a fejlett szolgáltatásokkal, és teljesen új élményeket hozhatnak létre, amelyek korábban egyszerűen nem voltak lehetségesek a korábbi korlátozások alapján. Az új tapasztalatok lehetnek olyan funkciók formájában, mint az AI-alapú ajánlások, a hangkereskedelem és a valós idejű promóciók, amelyek személyre szabottak. Az elkerülhetetlen jövő Bár egyes vállalkozások különböző okokból (például a költségek és a kockázatok mérlegelése, a szerződéses korlátozások, a kulturális változások akadályai) nem állnak készen arra, hogy a mai napig bekapcsolódjanak, az innováció mint differenciátor növekszik. Az összetett vagy moduláris szolgáltatások azt jelentik, hogy a régebbi platformok egyre problémásabbá válnak, mint a költségek és a differenciált ügyfélélmény, hogy versenyezzenek.Azok a vállalatok, amelyek nem modernizálják megoldásaikat, kockáztatják, hogy elmaradnak a technológia mögött, de elveszítik a lehetőséget, hogy differenciálják ügyfélélményeiket és relevánsak maradjanak piacaikban. Üzleti követelmény A jó hír az, hogy az út egyértelmű. A megfelelő tervvel, a megfelelő eszközökkel és a változásra való nyitottsággal felfegyverkezve a vállalkozások fejleszteni tudják digitális kereskedelmi gyakorlatukat. Az e-kereskedelmi platform korszerűsítése nem csupán a technológia gyakorlása. Üzleti szükséglet. Ez arról szól, hogy üzletét felkészítse a gyorsan fejlődő digitális környezetre, ahol az ügyfelek többet várnak, és a változás gyorsan megtörténik. Az utazás nehéz lehet, de az úticél megéri.