Egy kérdés sem hülye kérdés: Útmutató a kriptográfia ma már

A kriptográfia jelenleg mindenütt jelen van – a címlapokon, a közösségi médiában és még az a nagybácsi is, aki hóbortnak esküdött rá, talán azt üzeni, hogy „lépj bele”. Kezdők számára ez a hype egyformán izgalmasnak és elsöprőnek érezhető. Mivel az árak emelkednek, és mindenki diagramokat és „gyertyákat” boncolgat, úgy érezheti, hogy kérdései túl egyszerűek ahhoz, hogy feltegyék.





Spoiler figyelmeztetés: nem azok.

Túl késő befektetni?

Rövid válasz: Senki sem tudja!





A kriptográfiai piacok ciklikusak, és bár az árak jelenleg az egekbe emelkedhetnek, kulcsfontosságú annak megértése, hogy hol tartunk a ciklusban. A Bitcoin például inkább követi négyéves minta „Felezések” (kínálatcsökkentő esemény) hatására. Ha házi feladatot készít ezekről a ciklusokról és azok piaci dinamikájáról, akkor eldöntheti, hogy belevág vagy vár.





Pro tipp: nem kell követned a tömeget! Szánjon időt a kutatásra, ismerje meg kockázattűrő képességét, és készítsen olyan tervet, amely megfelel pénzügyi céljainak .

Vállaljak nyereséget most, amikor szárnyal a kriptográfia?

Ez attól függ – mi a befektetési stratégiája?





A profitszerzés okos lépés lehet, de a befektetés lényege egy személyes „befektetési tézis”. Miért fektetett be először? Mi az idővonalad? Egyesek számára a hosszú távú növekedés a cél (például a nyugdíjcélú megtakarítás), míg mások a kiugrás idején a nyereséget szeretnék zárni.





A trükk? Ne hagyd, hogy az érzelmek irányítsák a döntéseidet. Legyen szó egy rész beváltásáról vagy hosszú távú tartásról, ragaszkodjon ahhoz a stratégiához, amelyet előre átgondolt.

Hogyan vehetem ki a pénzemet?

Könnyebb, mint gondolná – ha a megfelelő cserét használja.





Ha helyi banki platformon keresztül vásárolta kriptopénzét, a pénzfelvétel egyszerű és gyors. A legtöbb platform végigvezeti Önt a kriptovaluta helyi pénznemre való visszaváltásán, és ez általában olyan egyszerű, mint a kriptográfiai adatok elküldése a tőzsdére, hogy azok elküldhessék a fiat-ot a bankszámlájára.





Bónusztipp: A meglepetések elkerülése érdekében mindig ellenőrizze a kifizetési díjakat és a határidőket. Ne felejtse el, hogy adózási vonzatai vannak – előtte végezze el a matematikát (erről lentebb).

Világháborús fenyegetés elraktározza a kriptokártyámat?

A geopolitikai események, beleértve a háborúkat is, hatással lehetnek a piacokra, és a kriptográfia ebbe a befolyási övezetbe tartozik.





A kriptográfia sokoldalúságot kínál a válság idején, amikor a hagyományos pénzügyi hálózatok leállhatnak. Míg a bizonytalanság rövid távú áringadozáshoz vezethet, a kriptot gyakran a hagyományos pénzügyi instabilitás elleni fedezetnek tekintették. A Bitcoint például néha "digitális aranynak" nevezik, mivel decentralizált (nem kapcsolódik monetáris hatósághoz), és ellenáll az inflációs nyomásnak.





A háború alatt a kriptokód lehetővé teszi a határok nélküli tranzakciókat, lehetővé téve az egyének és szervezetek számára, hogy gyorsan és biztonságosan mozgassanak pénzeszközöket ingatag környezetben (beleértve a humanitárius célokat is). A kriptográfia segít a pénzügyi rendszerekhez való hozzáférés biztosításában még akkor is, ha a hagyományos hálózatok megszakadnak, így létfontosságú eszközzé válik a geopolitikai zavargások idején. A kriptográfia virágzik például Venezuelában, mivel a helyi valuta kevésbé megbízható.





Míg a makrogazdasági hatások összetettek, arra tanítanak bennünket, hogy még egyéni szinten is a pénzügyi stratégia részének kell tekinteni az eszközportfólió diverzifikálását és annak megértését, hogy milyen szerepet játszhat a kriptográfia.





Mindig DYOR (Készítsen saját kutatásokat). Ez a cikk semmilyen körülmények között nem tekinthető befektetési tanácsnak.

Meg kell értenem a blokkláncot a kriptográfiai befektetésekhez?

Nem – de egy alapfogás segít.





A befektetés megkezdéséhez nem kell tudnod a blokklánc működését technikai szinten, ahogyan a Google használatához sem kell értened az internetes architektúrát. De – az alapok megértése – például a kripto-tranzakciók feldolgozása és biztosítása – nagyobb önbizalmat adhat.

Mi a helyzet a kriptoval kapcsolatos adókkal?

A legtöbb országban a kriptográfia adóköteles, és igen, ugyanúgy jelentenie kell nyereségét, mint a többi bevételét.

Akár kriptot keres, akár birtokol, akár elad, a helyi adószabályok érvényesek. Győződjön meg arról, hogy ismeri a helyi követelményeket, és fontolja meg egy adókövető eszköz használatát, vagy konzultáljon szakemberrel, ha a dolgok bonyolulttá válnak.





Ha adóról van szó, a tudatlanság soha nem boldogság!

Mennyit érdemes befektetni?

A régi közmondás érvényes: csak annyit fektess be, amennyit megengedhetsz magadnak, hogy elveszítsd!





A kriptográfia köztudottan ingatag, és ez nagy nyereséget jelent, de jelentős veszteségeket is. Célszerű soha nem fektetni be a szükséges pénzt az alapvető dolgokhoz, és mindig törekedni kell arra, hogy portfólióját kevésbé kockázatos eszközökkel egyensúlyozza ki, hogy a kriptográfia a befektetési terv részét képezze; nem minden befektetési terve. A „mit” is ki kell egyensúlyozni egy stratégiával, amely a „meddig” szeretné megtartani. Ha befektetésről van szó, kis, rendszeres összegek befektetése (dollárköltség-átlagolás), nem pedig a piac időzítésének kísérlete, hatékony módja annak, hogy az idő múlásával folyamatosan növeljük a részvényeket.





A kriptográfia területén – a nincs kérdés hülye kérdés. Akár először mártja bele a lábujjait, akár csak próbálja megérteni a legújabb „piaci mániát”, a kíváncsiság valójában a legjobb barátja. Szánjon rá időt, kutasson, és ne feledje: még a tapasztalt befektetők is kezdők voltak valamikor. Folyamatosan kérdezzen, tanuljon, és hozzon olyan döntéseket, amelyek megfelelőek az Ön számára.