A GMT DAO úttörő Burn kezdeményezést indít, amelynek célja akár 600 millió GMT

SYDNEY, Ausztrália, 2024. november 21./Chainwire/--A GMT DAO, a GMT-tulajdonosok független közösségi szervezete, örömmel jelenti be a GMT Burn Initiative elindítását – egy olyan eseményt, amely a GMT jövőjét határozottan a kezébe helyezi. közösségének.





Ezen a kezdeményezésen keresztül a GMT-tulajdonosok szavazni fognak arról a döntésről, hogy akár 600 millió GMT-t égetnek el, ami 100 millió USD-nak felel meg, ami a web3 ökoszisztéma egyik legambiciózusabb token-égetéseként jelöli meg.





A GMT Burn Initiative tükrözi a GMT DAO elkötelezettségét az átláthatóság, az irányítás és a fenntartható tokenkezelés mellett. Ez a közösségvezérelt megközelítés összhangban van a DAO azon céljával, hogy felelősen és együttműködve alakítsák a GMT jövőjét.

Hogyan működik:

Zárolás és szavazás: A GMT birtokosai látogatással vehetnek részt burngmt.com , ahol zárolhatják zsetonjaikat, és leadhatják szavazatukat különböző javaslatokra, köztük az első ilyen jellegű „GMT Burn Initiative”-ra. A résztvevők részvételük elismeréseként egy exkluzív lélekhez kötődő „Make GMT Great Again” Red Hat NFT-t kapnak. Ez az NFT rögzíti a metaadatokat, amelyek részletezik az igényelt és jogosult airdrops-okat, valamint a leadott szavazatokat. Jutalmak megszerzése: A 60 napos szavazási időszak végén összesen 100 millió GMT kerül kiosztásra jutalomként a résztvevők között, a mérföldkövek elérésétől függően. Láncon belüli átláthatóság: A szavazási folyamatot a blokklánc rögzíti, így bárki ellenőrizheti az eredményeket, és biztosítja az egyes döntések integritását és átláthatóságát. Rendszeres szavazási ciklusok: Ez az égetési kezdeményezés csak a kezdet. A jövőben a GMT DAO minden negyedévben új javaslatokat és szavazási ciklusokat vezet be, így rendszeres lehetőséget biztosít a tulajdonosoknak, hogy alakítsák a GMT jövőjét. gmtdao.com .





Ez a kezdeményezés proaktív erőfeszítést mutat a GMT fenntartható jövőjének biztosítására, hangsúlyozva az innovációt és a közösségi szerepvállalást. A GMT DAO továbbra is elkötelezett a valódi decentralizáció mellett, felhatalmazva a GMT-tulajdonosokat az irányvonal alakítására.





A kulcsfontosságú javaslatok szavazatának engedélyezésével a DAO kiemeli a kollektív hozzájárulás erejét és az erős, virágzó ökoszisztéma felépítése iránti elkötelezettségét.





A GMT Burn Initiative új fejezetet jelent a GMT útján, és minden tulajdonosnak megszólalhat. A szavazás, amely 100 GMT-kor kezdődik, most órakor kezdődik burngmt.com , meghívva minden GMT-tulajdonost, hogy segítsenek alakítani a token jövőjét.

A GMT DAO-ról

A GMT DAO a GMT-tulajdonosok független szervezete, amelynek célja a GMT jövőjének felügyelete átlátható és közösség által irányított kormányzás révén.





A DAO megalakulása azt az elkötelezettséget képviseli, hogy a GMT-tulajdonosok beleszólást kapjanak a kulcsfontosságú döntések meghozatalába, a tokenkezeléstől az ökoszisztéma-fejlesztésig.

A GMT Burn Initiative-vel kapcsolatos további információkért és a részvételért látogassa meg a webhelyet burngmt.com .

A GMT-ről

A GMT az FSL ökoszisztéma középpontjában áll. Kizárólag ezen keresztül szerzett LÉPÉS , ez a token döntő szerepet játszik az összes FSL-termékben.





A GMT négy blokkláncon működik – Solana, BNB Chain, Ethereum és Polygon –, és kulcsfontosságú Gas Hero , ahol tárgyak kereskedelmére és NFT szintlépésekre való égetésre használják.





On MOOAR , minden árucikkel kereskedhet a GMT használatával, és központi szerepet játszik a kulcsfontosságú partnerekkel folytatott elsődleges értékesítési tombola pénzverdékben is, és az újonnan elindított STEPN GO tornacipőket vásárolhat és különféle alkalmazási funkciókat hajthat végre.

Érintkezés

GMT DAO

[email protected]

Ezt a történetet a Chainwire kiadásaként terjesztette a HackerNoon Business Blogging Program keretében. Tudjon meg többet a programról itt