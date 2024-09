Se pa yon bèl santiman pou w reveye yon bon jou epi reyalize sa ki te konn ye to HOURLY ou se kounye a to chak jou ou peye. Li fè ou anvi kriye. Mèsi, AI.





Long post-ChatGPT-istwa kout: yon fwa yon ekriven endependan, kounye a yon netwayaj tapi. Sa se te pi bon rezilta nan tranzisyon mwen soti nan mond vityèl ak aleka nan mond reyèl la k ap travay. Te gen yon pawa ajan, sepandan, si ou anpenpan epi jwenn sans de imè Monty Python nan bon fason dapre "Lavi nan Brian."









M ap pale de yon vi ki an sante ki te ranpli avèk plizyè egzèsis ak entèraksyon sosyal. Nan gwo sipriz mwen, nouvo kòlèg mwen yo te aksepte m san okenn prejije ak tès inisyasyon Jedi a. Li ale san yo pa di ke pa gen okenn CV obligatwa, e pesonn pa t 'kapab pran swen mwens sou eksperyans travay mwen anvan.









Bagay osijè de kapèt nettoyage se sa se pa sèlman sou tapis men tou sou - mèb yo. Pou yon sèl sa a, mwen te aktyèlman konsilte yon diksyonè ak fè kèk rechèch Google. M ap pale de netwayaj amebleman. Mwen ka di ou premye men ke li se yon jwèt netwayaj konplètman diferan.





Netwayaj amebleman ak Bitcoin Preachers





Netwayaj amebleman pi egzijan ak pèsonèl. Si mwen pa te bloke nan kèk travay netwayaj bilding antrepriz, mwen te yon akouch pote netwayaj vapè soti nan kay la. Li pa t 'tou sa ki mal.





Moun yo, an jeneral, bèl ak jenere ak netwayaj yo ki "lifting" mèb yo. Kòm yon asistan, mwen vrèman te renmen pale ak lame nou yo ak pataje rafrechisman ak maestro netwayaj vapè mwen an, ki gen ladan konsèy yo.





Yon jou, nou te jwenn tèt nou lakay yon jèn koup. Se pa lefèt ke yo tou de te lakay yo pandan regilye 9-a-5 èdtan travay ak dekontrakte abiye (pa an pijama; nou tout konnen se pa vre lè li rive travay aleka) ki te bay yo ale. Le pli vit ke mwen te wè yon laptop prèske nan chak chanm ak Linux, mwen te konnen mwen te rankontre kalite mwen apre yon bon bout tan.





Jenn gason an te yon kode, ak mennaj li te yon designer entènèt. Nou te nan menm paj la nan yon bat je kòlèg mwen an, ki pa t 'partikilyèman kontan ak revandikasyon yo. Pa te gen okenn pwen nan jistifye ke nou ta dwe ale nan mil siplemantè pou moun ki t ap travay nan kay, kidonk mwen te kenbe l trankil. Lè w ap rete lakay ou epi w ap travay tout jounen an, ou dwe gen mèb ki sanble ak bon sant. Sa te vle di plis travay pou kòlèg mwen an ak plis tan pou m reflechi sou bon ansyen tan lwen.









Tout bon bagay gen pou fini, zanmi vityèl mwen renmen anpil; li te tan yo di orevwa epi yo resevwa peye.





"Mwen te mande, èske ou aksepte kat pa nenpòt chans." Kesyon inosan jenn fi a leve kòlèg mwen an sousi. Mwen pa t 'sèl moun ki remake santiman "anti-plastik" sa a.





“Pa deranje, cheri. Ki sa mwen mande se, kisa ki ta rive si mwen ta mansyone Bitcoin?" Coder la pa t konnen ke ri li apre sitiyasyon ipotetik li t ap ede tout lanfè kraze.









North Remembers - Menm jan ak Blue Collars





“Mwen pa prefere. Mwen sèlman aksepte lajan kach, peryòd. Ki pa negosyab. Nou tout fè."





"Kisa ou vle di 'nou?' Ou ka gen kòlèg ki pi ouvè lè li rive nan tan kap vini an." Jenn gason an t ap gade mennaj li pou jwenn apwobasyon ak sipò, men li te ale ak van an.





"Kite m tcheke bous nou an." Se te tout sa nou te tande pale de li anvan li te kouri moute pi vit pase Flash la apre koupe Snyder la.





Mwen te an sekirite ak son nan yon kwen net, okipe anbalaj ekipman an.





"Nou menm, pwodui netwayaj tapi yo, se pi piti nan enkyetid ou yo." Uh, sa te byen pase. Pou yon segond, mwen reyèlman te panse kòlèg mwen an ta di, We The People. "Ou ka toujou jwenn nouvo mèb, men sa ki sou plonbri ak fil? Èske w panse ke plonbye ak elektrisyen yo ase sòt pou yo peye ak lè? Kisa ou pral fè, ha? Achte yon nouvo kay chak fwa gen yon bagay ki mal ak twalèt ou oswa limyè ou?"





“Hey zanmi, ann refwadi. Mwen pa t vle di..."





“Mwen pa zanmi w. zanmi!! Epi, dezyenmman, sa ou fè, mwen kapab, si mwen vle, men sa mwen fè, ou pa kapab. Pa nan yon milyon ane." Kolèg mwen an te sou dife, e pou di nou laverite, li te twò enteresan pou eseye de-escalade sitiyasyon an. Wi, plezi koupab mwen jou sa a.





"Mwen pa jwenn li." Mwen te fè sa, men mwen t ap tann pou tande vèsyon kòlèg mwen an.





"O, wi, ou fè. Ou jis jwe bèbè. Aprann code. Mwen ka aprann kòd, men ou totalman initil san òdinatè w lan. Epi, kript mumbo jumbo ou a, ou ka bwa ..."





“Ebyen kèk rafrechisman adisyonèl pou travay ekselan ou sot fè a? Nou vrèman apresye li. Epi men lajan kach la, jan nou te dakò." Si w ap mande m ', jèn dam nan depafini sa ki ta ka yon match enteresan ki pa selebrite lanmò.









Pa gen Drakaris?! Madichon, ti fi, ou te ka gen yon minit oswa de an reta.





Lavni Bitcoin se klere, men se pa san batay la





Sou wout nou soti, se pa pòt la ki frape m 'tounen men kesyon lame mwen an.





"Onètman ou kwè ke moun tankou l '," kodè a te lonje dwèt sou kòlèg mwen an ki te deja kòmanse kamyon konpayi nou an ak tann ak enpasyans pou m 'sote nan, "ta janm aksepte Bitcoin oswa nenpòt lòt kripto pou pwoblèm sa a?"





"Mwen pa konnen, monchè. Li se yon bon, moun k ap travay di, men li opere sèlman ak lajan kach, klè ak senp. Pa gen anyen pèsonèl; se fason biznis sa ap mache. Nou ap peye pou tout sa nou bezwen an kach.”





“Pa gen mank respè, men mwen panse ke ou, mwen vle di, yo se espès ki mouri. Yo pral rete dèyè. Se sèlman yon kesyon de tan."





Oke, li te tan yo dakò pou yo pa dakò.





“Nou se espès ki an danje, zanmi m. AI a pral siye nou soti, epi li pa yon kesyon de tan; sa k ap pase, youn pa youn, premye ekriven, answit konsèpteur, epi ou menm kodè yo jis ap achte tan.” Mwen pa kite l entèwonp mwen. "Gen kèk moun ki pap janm aksepte Bitcoin. Yo ta pito mouri sou mòn lajan kach la olye pou yo rezoud yon lòt bagay pase lò oswa ajan, menm si sa vle di tounen nan echanj."





"Nou gen avantaj la. Nou ka adapte. Ou ta ka ekri envit AI. Ou pa bezwen fè sa. Li anba ou, monchè."





Kolèg mwen an te Morse Kod mwen jwenn-nan-van-oswa-mache ak klakson machin nan. Mwen reyalize ke nenpòt diskisyon plis ak rezistans se initil, Borg-style. Mwen te oblije vlope yon sèl sa a byen vit ak brital.









"Gade, mwen oblije ale. Nenpòt bagay ki ka fè sèlman lè l sèvi avèk men ou sou sit an sekirite; tout lòt bagay yo sou lis la touye AI. Ou dwe adapte epi aprann fè yon lòt bagay."





Mwen te fini pale. Sou wout mwen nan van an, mwen te kapab sèlman panse sou pwent an. Èske nou te jwenn ase nan men cyber-frè-ak-sè mwen an pou jwenn yon bagay pou manje ak bwè sou wout nou tounen? Si yo te kole ak HackerNoon Covid 20 pousan pwent règ la, Lè sa a, nou te kouvri.





"Kisa sa te ye? Kisa w pran tan konsa? Mwen fatige mesye. Mwen te fè tout travay la pandan w t ap pale ak zanmi cyber ou yo.” Mwen pa t 'kapab di si kòlèg mwen an te plis kirye oswa fache sou mwen.





"Pa gen anyen. Jis kèk mo bèl ak kalme, pou yo pa kite nou yon move revizyon sou Google."





"Pa fè yon dezòd, oswa ou p'ap jwenn tout konsèy jodi a." Li te mouri serye.





Sipriz! Sipriz! Devine ki lòt moun ki nan yon ras Bitcoin tou pou yon pri?





"Nèg la se yon maniac crypto. Se tout.” Lide m 'te sou anbourger, pa sou Bitcoins.





"Tounen nan jounen an, mwen te achte kèk Bitcoins tou."









"Covid te anseye m yon leson ki gen anpil valè. Sèl fason pou siviv se divèsifye."





Mwen te rete san mo. Ki sa ki nan mond lan?





"Pa mete tout ze ou, mwen vle di byen, nan yon panyen." Mwen te konnen se te yon bagay cheesy di, men mwen te oblije di yon bagay. Demen se yon nouvo jou, e mwen oblije jwe yon jwèt netwayaj pou m siviv. Pa gen plis reyinyon Zoom, sèlman tapi ak netwayaj amebleman.





“Rilaks. Mwen jis fatige, se tout. Ou pral jwenn pataje ou a."





"Lè sa a, mwen pa jwenn li. Poukisa ou te oblije rann li tèlman pèsonèl?" Koulye a, lè mwen sèten ke mwen pral jwenn peye ak manje, gen kèk bagay yo bezwen mande ak di.





“Pa pouse l sou mwen oswa sou nenpòt lòt moun. Se tout, monchè. Èske w menm konnen ki kantite lajan nou ap depanse chak mwa nan piblisite Google? Ki jan ou panse nou te resevwa apèl sa a an premye?" Siy manje vit kap flache a te fè kòlèg mwen an sispann kondui epi pran yon poz pale. "Plis opsyon peman, plis travay. Peman pi rapid, plis travay. Li senp konsa. Men, pou kounye a, ann rete nan lajan kach."





Mwen te toujou chita nan van an, trete tout bagay sa yo di ak fè.





“Ale! Soti! Ann antre nan liy. Ki sa ou vle mwen bay lòd pou ou?" Li t ap konte lajan an sou wout nou anbourger yo gwo tankou yon kay. "Ah, yon lòt bagay ankò. Pa pran okenn konsèy nan men mwen. Mwen pa yon ekspè finansye. Kisa mwen konnen? Mwen jis yon netwayaj tapi. Pikant oswa ou pa?





Jou lannwit sa a te bon pou nou tou de ak Bitcoin, tou. Konsèy yo te plis pase jenere, ak Bitcoin frape $ 30K apre prèske yon ane.