Teleskòp espasyèl yo ta ka wè plis pase yo te negosye

Obsève ègzoplanèt abitab ki ka sanble ak Latè se yon priyorite kle nan astwonomi ki depann sou non sèlman detekte monn sa yo, men tou sou siyati aparan abitabilite yo pa akòz lòt sous. Teleskòp espasyal ki fèt pou obsève mond sa yo, tankou sa yo rekòmande pa sondaj 2020 Astrophysics Decadal NASA an, gen yon rezolisyon ki limite difraksyon ki efektivman gaye limyè ki soti nan yon sous nan yon rejyon alantou pwen sous la. Nan lèt sa a, nou montre limit difraksyon yon teleskòp espasyèl 6 mèt rezilta nan yon fonksyon pwopaje pwen nan yon planèt ki sanble ak Latè ki ka genyen lòt kò ki pa prevwa pou sistèm nan distans ki gen rapò ak rechèch pwopoze yo. Objè adisyonèl inatandi sa yo, tankou lòt planèt ak lalin, ka enfliyanse spectre yo jwenn pou yon planèt ki ka abitab lè yo pwodui karakteristik fo epi ajoute ensètitid adisyonèl nan spectre yo. Yon modèl Latè obsève pa yon teleskòp espas 6 mèt kòmsi se te yon ègzoplanèt montre ke limyè ki soti nan Latè a ta melanje ak Lalin, Mèki, Venis ak Mas nan divès konbinezon ak nan diferan moman pou plizyè konbinezon distans ak sistèm nan ak longèdonn. Etandone enpòtans pou retire vrè spectre yon planèt potansyèlman abitab pou chèche biosiyati, nou mete aksan sou nesesite pou kontablite efè sa a pandan devlopman teleskòp ki enpòtan yo epi sijere kèk mwayen potansyèl pou kontablite efè fotobombing sa a.

1. ENTWODIKSYON

Efò pou exploiter pouvwa D' dirèk pou eksplore monn abitab yo se fonde pa kwayans ke Latè pa sèlman anba pye nou, men li ka egziste tou sou tèt nou nan lòt rejyon nan espas. Enfòmasyon kontèks ki mande alafwa rekonesans obsèvasyon ak teyorik nan planèt pwomèt ak sistèm yo se kritik pou asire ke yon monn sispèk abitab merite resous ki nesesè yo karakterize li. Pou jwenn enfòmasyon kontèks sa yo dwe konsidere kapasite ak limit teleskòp ki te planifye alavni yo nan pi devan eksplore mond ki gen gwo priyorite sa yo. Nan etid sa a nou diskite sou fason limit difraksyon teleskòp fiti sa yo ka enfliyanse estrateji obsèvasyon ak rezilta yo. Yon fason enpòtan nan limit difraksyon ka fè sa nan tit la, kote 'photobombing' refere a yon imaj ki gen aparans inatandi nan yon objè ki pa vle nan jaden an de vi kamera a kòm imaj la te pran. Objè sa yo ka gen ladan lòt planèt ak lalin, sa ki ka enfliyanse spectre yo jwenn si yo pa ka rezoud nan fonksyon pwen pwopaje planèt sib yo (PSF). Konprann ki kote/ki jan melanj sa yo ka rive enpòtan nan devlopman teleskòp fiti ki vize a detekte ègzoplanèt abitab yo, tankou teleskòp enfrawouj/optik/iltravyolèt ki te rekòmande dènyèman nan Sondaj Dekad astrofizik 2020 (?). Dènye kad pou evalye siyati potansyèl yo (Catling et al. 2018; Green et al. 2021) te ensiste sou bezwen pou premye degaje yon siyati vre ki kapab endike lavi a epi answit analize senaryo potansyèl konplike ki ka konfonn entèpretasyon egzat nan yon siyati, epi nou pral montre ke fotobombing pa planèt adisyonèl oswa lalin ka konplike tou de kondisyon sa yo.





Eksplorasyon efè sa a merite yon tretman apwofondi paske gen anpil chans pou gen varyasyon akòz seri pwopriyete ki gen rapò ak obsèvasyon espesifik, ki gen ladan enklinezon sistèm, faz orbital planetè, varyasyon espasyal intrinsèques nan chak kò ki enpòtan ak lòt karakteristik sistèm ak planetè. Sepandan, lèt sa a se yon premye etid eksploratwa ki konsantre sou kat sijè ki gide plis etid epi ki konstitye seksyon papye a. Premyèman, nou egzamine gwosè angilè limit difraksyon plizyè konbinezon dyamèt teleskòp / longèdonn obsèvasyon an fonksyon distans ak sistèm vize yo. Sa gen ladann konparezon ak distans kle nan sistèm planétè potansyèl ki ka egziste alantou zetwal ki gen diferan kalite gwan distribisyon - lajè zòn abitab (HZ) ak gwosè reyon Hill la pou yon jimo Latè nan mitan HZ. Dezyèmman, nou sèvi ak sistèm solè nou an kòm yon modèl pou kalite efè photobombing ki ka obsève pou sistèm planetè ki gen plizyè ti planèt wòch ki nan/tou pre zòn ki abite a. Nou egzamine chans pou lòt planèt yo parèt nan PSF Latè kòm yon fonksyon tan, si yo te obsève sistèm solè nou an avèk yon teleskòp 6 mèt. Twazyèmman, nou modèl konsekans kontaminasyon PSF Latè a ta genyen sou snapshot vizib ak tou pre-enfrawouj spectre yo te jwenn pou Latè lè l sèvi avèk teleskòp la soti nan 10 parsec ale. Finalman, nou diskite sou lòt senaryo fotobombing potansyèl ki gen rapò ak obsèvasyon nan lavni ak mwayen potansyèl pou retire vrè spectre Latè-jimo a soti nan kontaminasyon potansyèl yo.





