Gran Turismo 2026: Great AI Showdown pou kondwi otonòm

Nan kòmansman an 2026, yon Tesla Model 3 vwayaje soti nan Tesla Diner nan Los Angeles nan Myrtle Beach, South Carolina - yon distans de 2,732,4 mil. , pa touche wotè a. Li pa presye akseleratè a. Li pa touche fren an. Pou de jou ak mwatye èdtan, machin la navige nan arteries yo interstate nan yon kontinan, fè fas a fusion chaotik nan wòch vil la, ak dokte tèt li nan Superchargers, tout kontwole pa men la invisible nan Plis Self-Driving (FSD) v14.2.1 Li te yon moman "Kitty Hawk" pou kondwi otonòm, yon demontre ke entèlijans nan yon rezo nwa te finalman domine flux la nan wout la louvri. Dapre Moss Dapre Moss Malgre sa, nan wout yo dife nan San Francisco, yon lòt kalite revolisyon se kouri. Gen anyen, blan Jaguar I-PACEs ki pote koron lan nan Waymo sensè suite navige anviwònman vil la konplèks ak pa gen okenn moun nan sèz la chofè nan tout. Machin sa yo opere sou yon prensip fondamantalman diferan. Yo pa sèlman reponn; yo planifye. Yo depann sou metòd deliberatè, rezonab, ak verifye - sipòte pa yon seri sensè ki wè mond lan pa sèlman kòm piksèl, men kòm yon rezo geometrik presizif nan verite-medye lazè. Nan yon bò se Tesla, insurgent la maverick, parye nan kay la sou yon apwòch vizyon-only ki imite bioloji imen an: l 'yo (camera) ak yon sèvo (networks nèvral). Nan lòt bò a se Waymo, titan metòd ki te fèt nan Google, deplwaye yon flòt nan robotaxis ki gen yon seri sofistike, chè nan lazè ak radar, lontan men san danje konvèti vil la apre vil la. Epi monte nan background la se Nvidia, distribitè a armatè nan revolisyon an AI, ki nouvo solisyon Alpamayo pwomèt demokratize kapasite yo "rezonante" ki ta ka jis nivo jwèt la pou tout lòt moun.3 Rapò sa a se yon rezilta exhaustive nan ras la teknoloji sa a pou Gran Turismo a nan kondwi otonòm. Nou pral crack louvri rezo a nèvral, analize fizik la nan senzor, egzekite arsitektur silicon, ak analize konsèp nan pyonye yo AI tankou Andrej Karpathy. Nou pral gade plis pase hype maketing nan defi enjenyè brik ki rete. Soti nan "Mars nan Nine" nan debaz la ant "vit" entuyasyon ak "slow" rezonans, sa a se konklizyon an debaz plonje nan teknoloji a kondwi otonòm nan miray. Pati I: Arkitektur la nan panse Sistèm 1 vs Sistèm 2: Motè a Kognitif Pou konprann poukisa machin ou ta ka yon jou kondwi pi bon pase ou, nou dwe an premye konprann ki jan Nobel Laureate Daniel Kahneman te deside konesans moun nan de mòd: Sistèm 1 ak Sistèm 2. ou Sistèm 1 se vit, otomatik, ak entelijan. Li se pati nan sèvo ou a ki pran yon tas ki chita anvan ou konsidere li te glise, oswa pati a ki kondwi machin ou sou yon wout byen koni pandan y ap tèt ou vwayaje nan sa ou pral fè pou manje. Sistèm 2 se lontan, deliberatè, ak lojik. Li se pati nan sèvo ou ki angaje lè ou eseye rezoud yon pwoblèm matematik konplèks, oswa - crucially - lè ou jwenn yon zòn konstriksyon konfòtab ak sinyal men kontrepsyon soti nan yon travayè ak yon ofisyèl polis. Li mande pou rezonasyon aktif, similasyon nan rezilta pwochen, ak chwa konsyans. Pou dè dekad ki sot pase a, endistri a nan machin otonòm (AV) se sitou bati machin sistèm 1. Yo pwosesis done senzor ak lòd kontwòl pwodiksyon nan milisekond yo ki baze sou modèl aprann. Men, dènye avanse nan Generative AI ak Large Language Models (LLMs) te prezante posiblite pou sistèm 2 panse pou machin - kapasite a nan "rezon" atravè ka edge anvan jis reponn a yo.3 Tesla a nan End-to-End Netwojè Neural: Le savant Intuitif FSD v14 nan Tesla reprezante piki a nan "Sistèm 1" apwòch la, pouse nan limit absoli li yo nan sa ki rele "End-to-End" (E2E) aprantisaj. Nan robotik tradisyonèl la, kondwi te divize an nan travay modilè: perception (ki sa mwen wè?), lokalizasyon (ki kote mwen se?), planifikasyon (ki kote mwen ta dwe ale?), ak kontwòl (ki jan mwen chanje woulèt la?). Humans te ekri kòd C++ pou chak etap. "Si limyè rouge, Lè sa a, rete". Tesla te retire sa a. FSD v12 ak pwofondè li yo v14 retire plis pase 300,000 liy nan kòd C + + heuristik, ranplase "regleman ki baze" logik la ak rezo nève masiv fòme sou milyon de videyo klips.5 Kamera yo alimante videyo asye nan modèl la, ak modèl la pwodui woulib ak pedal lòd dirèkteman. Li se yon "kòb nwa" nan intuisyon. Li aprann kondwi pa pa di règleman yo nan wout la, men pa gade moun kondwi milya dola. Architecture teknik nan FSD v14 se bati sou yon fondasyon nan entèdi done masiv ak retransmisyon nwayèl. Li sèvi ak "Occupancy Networks" ki pran feeds videyo 2D soti nan 8 kamera ak rekonstrike yon reprezantan 3D volimetik nan mond lan nan tan reyèl.7 Sa a se pa yon lis deteksyon objè senp; li se yon konpreyansyon espesyalis nan "spasi kondwi" kontra "obstak." Brillantite nan metòd sa a se skalabilite li yo. Paske li aprann soti nan videyo a brik, li pa mande pou HD (high-definition) kat. Li pa bezwen konnen koordinasyon an egzakteman GPS nan yon liy lanmè yo konnen ke li pa ta dwe travèse li. Li senpleman gade sou wout la ak "intui" wout la, menm jan yon chofè imen fè sou yon wout vilaj enteresan. Sa a pèmèt Tesla deplase FSD nan nenpòt kote, soti nan wout yo chaotik nan Mumbai nan pasaj yo nèj nan Nòvèj, san yo pa yon ekip pre-map.8 Sepandan, "Sistèm 1" natirèl la nan aprantisaj fen-a-fin se tou chen Achille a li yo. Li se probabilistik, pa deterministik. Li imite konpòtman imen - ki gen ladan, pafwa, erè imen. Epitou paske li manke yon kouch simbòl "rezon" li ka koute yo eksplike li te fè yon desizyon, fè debugging ak validasyon sekirite yon misk nan probabilite estatistik anvan yon logik verifye.9 Li se yon sistèm de korelasyon, pa nesesèman causation. Èske Ashok Elluswamy, VP Tesla a nan lojisyèl Autopilot, prezante "Building Foundational Models for Robotics nan Tesla," nan International Conference on Computer Vision (ICCV) nan mwa Oktòb 2025. Konvansyon sa a teknoloji, te ba nou yon gade nan Tesla FSD la "Sistèm 2" amelyorasyon pou ede nan entèrpretabilite ak sekirite nan "chaj-of-pensyon ak pwosesis verifikasyon," modèl fondasyon an prezante anpil pwodiksyon entèrpretab. Sa yo gen ladan: \n \n \n \n \n \n \n 3D okipasyon ak flux Objè tankou machin, peyizaj, bisiklèt, elatriye kontwole trafik Travay granmoun, chemen ak semantik Limite vitès ak lòt atribit wout Decisions eksprime kòm lang pwòp Waymo's Hybrid Architecture: pwofesè a deliberatè Waymo te pran yon chemen enstriktè fondamantalman diferan. Pandan ke yo sèvi ak aprantisaj fondamantalman pou perceptif ak previzyon, plan ak kontwòl layer yo te istorikman plis estrikti, depann sou yon tiyo modilè ki pèmèt garanti sekirite estrikti. Yo pa sèlman panse sa yo dwe fè; yo kalkil li.5 Sepandan, Waymo pa ignore revolisyon an nan AI. Nan dènye 6th Generation Driver yo, yo te entegre yon konpozan "System 2" eksplisitman. Yo itilize yon modèl Vision-Language-Action (VLA) - yon kalite AI multimodal ki ka pwosesis done vizyèl ak "rezon" sou li lè l sèvi avèk kapasite lang. Arkitektur Waymo divize diferans la: \n \n \n Sistèm Rapid (Sistèm 1): Yon kodè sentèz fusion ki reponn nan milisekond yo nan machin koupe nan oswa peyizajè ki kouri soti nan kouvèti yo. Sa a sove 99% nan kondwi ki se routine. Sa a kouvèti fusion kamera, LiDAR, ak radar entwodwi nan yon koheran vektè mond lan eta.10 Sistèm Slow (Sistèm 2): Yon VLM Driving (Visual Language Model) fòmasyon sou kapasite Gemini. Sistèm sa a angaje pou rezonans konplèks, semantik. Pou egzanp, si yon Waymo machin koute yon machin enflamasyon sou wout la, "Fast" sistèm ta ka sèlman wè yon obstak. "slow" VLM konprann "fwa", "pòch," ak "pèsonèl enkyetid," ak ka argumente ke li ta dwe pa sèlman detann, men posib egzekite yon U-tour oswa swiv siyal yo non-standard nan yon ofisyèl polis.10 Li se verifikab - enjenyè ka audite "rezonant trace" nan VLM a yo wè poukisa li te deside ignore yon limyè jòn (poukisa paske yon ofisyèl polis te wotasyon li yo detwi).11 Sa a "explainability" se yon kondisyon kritik pou regilatè yo ak auditè sekirite ki se konfòtab ak natirite a "black box" nan rezo pur end-to-end. Nan kontrè ak apwòch scalable Tesla a, depann Waymo a sou santral, segondè-fidèlite maping ak koneksyon te montre yo dwe yon kwasans pandan yon gwo koupe pouvwa nan San Francisco nan fen 2025. Lè gwo seksyon nan vil la te pèdi pouvwa, plizyè Waymo machin abòdab estoke, bloke intersections ak kreye gridlock lokalize. Incident an te montre fragilite a nan yon sistèm ki depann sou konstan kominikasyon ak pre-validye domèn operasyonèl. Pandan ke machin yo te finalman rekiperasyon san incidans, evènman an te serve kòm yon reminder cho ke menm ki pi deliberatè "System 2" aritèktrik la se prensipalman gen pwoblèm nan enfrastrikti fizik la ki anba a, yon repitasyon mwens akòz Nvidia Alpamayo: Demokratize sèvo a Menm dènyèman, sèlman Waymo ak Tesla te gen resous yo bati modèl mond lan masiv sa yo. Enter Nvidia. Nan kòmansman an 2026, Nvidia prezante Alpamayo, yon sous louvri "Sistèm 2" modèl rezonans pou machin otonòm.4 Alpamayo prezante "Chain-of-Thought" (CoT) rezonans nan mache a otomotiv pi laj. Nan tradisyonèl AI, yon modèl wè yon imaj ak pwodui "Construction Zone." Alpamayo wè imaj la ak pwodui yon seri de lide: .3 "Mwen wè kòn oranj bloke liy la dwat. Gen yon travayè kenbe yon siy. Simbòl la di 'Slow'. travayè a se jestifye nan bò solèy la. Se poutèt sa, mwen ta dwe konekte nan bò solèy ak diminye vitès la." Sa a monolog enteryè pèmèt sistèm la fè fas a "Long Tail" nan evènman kondwi - sa yo rare, bizarre evènman ki rive yon fwa chak milyon mil. Pa brode pwoblèm la nan etap logik, Alpamayo diminye chans pou yon halusinasyon katastrofik. Li efikasman komodize kapasite a "reasoning" ki te anvan domèn la pwopriyete nan gitan teknoloji a, ofri yon "brain nan yon bwat" nan manifakti otomobil legacy tankou Mercedes-Benz, Jaguar Land Rover, ak Lucid.12 Enspeksyon nan Andrej Karpathy: "Mars la nan Nine" ansyen Direktè a nan AI nan Tesla ak yon manm fondatè nan OpenAI, bay ankadreman entelektyèl kritik pou konprann batay sa a. Li dekri wout la nan plen otonòmite pa kòm yon sprint, men kòm yon "Mars nan Nine".13 Andrej Karpaty, Andrej Karpaty, Jwenn yon demonstrasyon kondwi pwòp tèt ou travay 90% nan tan an se fasil. Li pran yon semèn nan kodaj. Jwenn li nan 99% pran yon ane. Jwenn li nan 99.9% pran senk ane. Pou retire woulib la, ou bezwen apeprè "six nine" nan fiabilite (99.9999%), ki vle di sistèm la se sèlman yon fwa chak kèk milyon mil. Karpathy argumente ke modèl yo kounye a "Sistèm 1" (kòm vèsyon anvan yo FSD) se esansyèlman "sous supervizyon atravè yon plent".14 Yo depann sou Reinforcement Learning (RL) kote atik la sèlman se yon disengagement. Ou kondwi pou yon èdtan (milyon de kadriye), moun an pran tèt ou yon fwa, ak modèl la resevwa yon sèl "kòz" sinyal. Li se yon fason enpòtan inefikas pou aprann. Li suggere ke autonomi reyèl mande pou solisyon nan "deficit yo kognitif" nan AI a kounye a. Modèl yo jodi a se tankou "impresif autocomplete" motè - yo prezante token a pwochen (oswa angle direksyon) ki baze sou probabilite estatistik. Men, yo manke yon "Modèl Mondyal" - yon konpreyansyon reyèl nan fizik, kausalite, ak permanans objè. Yon modèl Sistèm 1 pa konnen Yon boul koule nan wout la se dangere; li jis konnen ke nan done fòmasyon li yo, "boul la" se nòmalman egal ak "brem". Karpathy prezante ke blòk sa a - deplase soti nan imitasyon nan rezonans - se repitasyon santral la nan dekad pwochen.15 Èske Pwen dezyèm: Syèj sou wout la - Lwa a nan sansè Yon gwo Schism: Vizyon vs. Fusion Si enstriktè se sèvo a, sensè yo se l 'ye. Epi isit la, divèsite a ant Tesla ak Waymo se pi vizib - literalman. Li se yon debaz ki anrejistre nan fizik, ekonomi, ak filozofi. Tablo 1: Konparezon nan Sensor Suite \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Feature \n Tesla (Vision-Only) \n Waymo (Sensor Fusion - Gen 6) \n \n \n \n \n Primary Sensors \n 8 External Cameras \n 13 Cameras, 4 LiDAR, 6 Radar, Audio Receivers \n \n \n \n \n Depth Perception \n Inferred (AI estimation via Occupancy Nets) \n Direct (LiDAR Time-of-Flight) \n \n \n \n \n Map Reliance \n Low (Standard Nav Maps) \n High (HD Centimeter-Level Maps) \n \n \n \n \n Cost (Est.) \n < $500 per vehicle \n > $10,000+ (Significant reduction from Gen 5) \n \n \n \n \n Aesthetics \n Invisible (Integrated into body) \n Visible (Roof "Dome" + Peripherals) \n \n \n \n \n Theory \n "Humans drive with eyes; cars should too." \n "Superhuman safety requires superhuman senses." Sensè prensipal 8 Kamera ekstèn 13 kamera, 4 LiDAR, 6 radar, odyo reseptè Depatman Perceptif Inferred (AI estimation atravè Occupancy Nets) Direct (LiDAR tan nan vòl) Map nan konfyans Low (Standard Nav kat) High (HD centimetre nivo kat) Pwoteksyon (Est) < $ 500 pou chak machin > $10,000 + (Significant rediksyon soti nan Gen 5) estetik Invisible (Integrasyon nan kò a) Vizib (Tè "Dome" + Peripherals) teyori "Lòm kondwi ak syèk yo; machin yo ta dwe tou." "Supernuman sekirite mande pou sans Supernuman." Tesla: aparèy la purist Filozofi Tesla a, ki te kouri pa Elon Musk, se kouri nan prensip yo premye: Tout sistèm wout la te fèt pou rezo biolojik neuronal (moyen) ak sensè optik (ye). Se poutèt sa, yon sèvo silicon ki byen avanse ak sistèm kamera ta dwe kapab navige li.5 Tesla retire radar (6) ak sensè ultrasoni (2) soti nan machin li yo, depann sèlman sou Tesla Vision (1,3,4,5). \n \n \n Avantaj: Li se enpòtan bon mache ak skalab. Chak Tesla Model 3 ak Y rale soti nan liy la se yon koleksyon done potansyèl ak robotaxi. Gen pa gen okenn lazè spinning fragile sou plafon an. Kou a nan seri a nan senzor se zanmitay konpare ak batri. Kontra: Kamera yo se sensè pasif yo. Yo pa ka "kou wè" distans la; yo dwe estime li, menm jan yon moun fè ak yon lènmi kouvri (estimasyon monokilè nan depans). Yo tou yo blese pa menm bagay yo ki moun blenn: dirèk solèy glise, plonje gwo, boul epesè, ak obscurité.8 Pou kompense, Tesla sèvi ak masiv "Networks Occupancy" nan lojisyèl li yo. Rezo sa yo pran fe a videyo ak konstriksyon yon modèl 3D volimetik nan tan reyèl nan mond lan, efikasman kreye yon "virtual LiDAR" nwaj pwen soti nan videyo a.7 Li se yon fèy etonan nan enjenyè lojisyèl, men li rete yon estime. Si AI malinterprete yon kamyon blan kont yon syèl limyè (kòm sa te pase nan kòmansman an Autopilot crashes), li "kouche" espas ki sot pase. Sistèm la ta dwe "hallucinate" depans ki baze sou konteks la, ki prezante yon pousantaj erè ki pa zèb nan pèsepsyon ki LiDAR jis pa gen. Waymo: Tout wè Fusion Waymo kwè ke pou depase sekirite a nan moun, ou bezwen pèspeksyon siperman. Humans jwenn fatigued, distracted, ak gen vizyon limite nan mitan lannwit. Yon robot pa ta dwe pataje debilite sa yo. Waymo a 6th Generation Driver stack se yon miray nan entegre sensè.17 \n \n \n \n \n LiDAR (Light Detection and Ranging): Peye mond lan nan milyon de pwen lazè, bay mwayen egzak nan distans ak presizyon nan sentimèt, malgre nan kondisyon limyè. Li sèvi ak enpulsyon lazè (nan 905nm oswa 1550nm longwòn) pou masye Tan-of-Flight. Li travay nan pitch nwa. Li koupe nan glare. Li pa ka trese pa yon foto nan yon tunèl ki te peye sou yon miray. Radar: Waymo sèvi ak avanse radar imaj ki wè nan flanm, plonje, ak nèj. Ki enpòtan, radar medye vitès imedyatman lè l sèvi avèk efè a Doppler. Yon kamera bezwen plizyè kadriye yo kalkil ke yon machin devan se fren difisil; radar konnen li nan moman an vètikil vitès la chanje. Kamera: Waymo sèvi ak 13 kamera (soti nan 29 nan Gen 5) yo li limyè trafik, siy, ak limyè fre (kolore ak semantik).17 Receivers Audio: Yon seri dedye de mikwofòn pèmèt machin la "koute" siren, kòn, e menm direksyon an nan avanse machin enkyetid.17 Soti nan 6yèm jenerasyon se optimize pou pri, diminye kantite senzor pandan y ap ogmante ranje ak rezolisyon. Sa a "fusion nan senzor" kreye yon rezo sekirite redondant. Si kamera a se blenn pa solèy la, LiDAR a toujou wè machin anvan. Si LiDAR a se konfòte pa plonje gwo (ki ka disperse ray lazè), radar a wè nan li.19 Fizik nan debaz la: siyal-sou-sous Debat la souvan boule desann nan "Signal-to-Noise" rapò. \n \n \n LiDAR bay yon segondè-signal, ti-sous reprezantasyon nan jeometri. Li di ou kèlkeswa kote tè a se ak kote yon obstak se. "priors" (asumptions) ki nesesè pou pwosesis li yo ki ba. Kamera bay gwo kantite done (kolore, tèkstur, tèks) men yo "noyid" sou jeometri. AI a gen fè soulaj la difisil jwenn ke yon modèl plat sou dèyè a nan yon kamyon se pa yon objè 3D, oswa ke yon puddle se pa yon sinkhole. Tesla parye ke òdinatè (AI) pral finalman vin bon ase yo rezoud son nan kamera a pafè. Waymo parye ke yo gen "tè verite" done soti nan LiDAR se yon kout la nan sekirite ki pa ka sove pa lojisyèl la sèlman. Pwen dezyèm: Heart (Silicon) – The Compute Bottleneck Lojisyèl an se sèlman byen tankou chip la li kouri sou. Pase a nan "Sistèm 2" rezonans ak End-to-End rezo neural mande pou gwo pouvwa òdinatè sou bord. Sa a se kote estrateji lojisyèl la nan Tesla ak Nvidia (pou tout lòt moun) divèrse anpil. Kòm pa gen okenn enfòmasyon piblik ki disponib sou Waymo a òdinatè òdinatè, tanpri santi ou lib yo ajoute nan kòmantè yo oswa ping m 'dirèkteman. Tesla AI4: Jwèt nan efikasite Tesla konsepsyon silicone pwòp li yo. Hardware a kounye a, HW4 (AI4), se yon òdinatè konesans Custom bati sou yon Samsung 7nm pwosesis.20 \n \n \n \n Espesifikasyon: Estimated 100-150 TOPS (Tera Operations Per Second) nan INT8 presizyon. Architecture: Optimize pou pwosesis videyo flux soti nan 8 kamera. Li gen espesyalize Neural Processing Units (NPUs) ak redondant dual-SoC konsepsyon. The Bottleneck: Rechèch la suggère Tesla a restriksyon se pa sèlman vitès la brik, men lajè bwat memwa. Pwosesis videyo segondè-rezolisyon ak kouri gwo Transformers (tankou modèl la V14) mande pou deplase gwo kantite done nan ak soti nan memwa a nan chip la. AI4 sèvi ak memwa GDDR6 (kòm yon PC jwèt) pou reyalize ~384 GB / s lajè bwat.20 Yon limit nan lajè band se enpòtan. Modèl gwo "Sistèm 2" (VLMs) mande pou yon perçage memwa masiv yo kenbe "fenèt kontekst" yo (istwa a nan sa ki jis te pase). Pwosesis la Tesla a vizyon-only inogire kantite lajan masiv nan done videyo brik, ki saturates bus la memwa. Elon Musk te deklare ke nouvo jenerasyon an chip, AI5, pral gen 5x lajè memwa ak 10x òdinatè a. Sepandan, AI5 se pa dwe jiska fen 2026 oswa 2027. Sa a mete Tesla nan yon pozisyon precary: FSD v14 se pouse limit nan aparèy HW4 kounye a. Ki ka yo mete yon "reasoning" ajan (Sistèm 2) sou machin yo kounye a? Li se yon presyon Nvidia Thor: nan Sledgehammer Pandan ke Tesla bati chip Customized, Nvidia se bati "Thor" platfòm pou rès la nan endistri a. \n \n \n \n Spesifikasyon: Jiska 2,000 TFLOPS (ki itilize FP4 presizyon).20 Architecture: Te bati sou pwosesis la TSMC 4N (yo se yon node Custom 5nm-klas). Li entegre sistèm CPU, GPU, ak kontwòl nan yon sèl SoC (System on Chip) ki baze sou Blackwell architecture. Avantaj: Thor se fèt eksplisitman pou modèl yo Transformer ak Large Language Models (LLMs) ki pèmèt "System 2" rezon. Li gen grunt a grunt pou kouri modèl tankou Alpamayo ansanm ak lòt lojisyèl nan machin la. Li sipòte natif FP4 (4-bit pwen flòt) quantization, ki pèmèt li kouri modèl masiv ak mwens enpak memwa.21 Tablo 2: Silikon Showdown nan \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Spec \n Tesla AI4 (Current) \n Nvidia Thor (Next-Gen) \n \n \n \n \n Compute \n ~150 TOPS (INT8) \n ~2,000 TFLOPS (FP4) \n \n \n \n \n Process Node \n Samsung 7nm \n TSMC 4N (5nm class) \n \n \n \n \n Memory Type \n GDDR6 \n LPDDR5X \n \n \n \n \n Memory Bandwidth \n ~384 GB/s \n ~273 GB/s (per chip) \n \n \n \n \n Primary Use \n Vision Inference \n VLM/LLM Reasoning + Vision \n \n \n \n \n Adopters \n Tesla \n Mercedes, Zeekr, Lucid, BYD Konpayi ~ 150 TOPS (INT8) ~ 2 000 TFLOPS (FP4) Pwosesis Node Samsung nan 7nm TSMC 4N (Klasse nan 5nm) kalite memwa Pwodwi pou LPDDR5X nan Bandwidth nan memwa ~ 384 GB / s ~273 GB / s (pou chak chip) Sèvi prensipal Vizyon Inferans VLM / LLM rezonans + vizyon Adoptè Tesla nan Mercedes, Zeekr, Lucid, BYD nan Insight: Entegre vertikal Tesla a pèmèt yo lidè byen bonè, men Nvidia a masiv R & D skal nan sant done a se trickling desann nan machin. Thor se yon chip monstè ki ta ka pèmèt konpetitè yo "slipfrog" Tesla a pi bonè HW4 silicone nan tèm de kapasite rasin, si yo ka ekri lojisyèl la yo sèvi ak li. parye Tesla a se ke lojisyèl yo trè optimisé ka squeeze plis pèfòmans soti nan aparèy pi ba pase konpetitè yo ka rive soti nan fòs bruto.20 Pwodwi pou Telefòn: Pwodwi pou Telefòn: bon jan kalite vs. kantite AI manje done. Epi nan konpetisyon pou otonòmite, de konpayi yo konsome diète trè diferan. Tesla: Oseyan nan done Tesla gen yon flòt nan plis pase 5 milyon machin sou wout la. Yon pati enpòtan nan sa yo kouri FSD (Supervise) oswa opere nan "mode omwen". \n \n \n \n Mode Shadow: Menm lè yon moun se kondwi, òdinatè a Tesla kouri nan pozisyon an, fè prediksyon. Si òdinatè a prezante "tounen nan kòrèk la" ak òdinatè a kouri rektangilè, sistèm la flè divèrgen sa a ak uploade done yo nan sèvè Tesla la.5 Scale: Tesla kolekte milya dola nan milya dola nan done chak ane. Sa a pèmèt yo retire "lwa long" nan evènman enteresan - matris sou wout la, chèz ak buggies, blizzards nan North Dakota - ke yon flòt ti ta ka pa janm wè. V14 Leap: Avèk FSD v14, Tesla te skalasyon paramèt fòmasyon li yo pa 10x.22 Yo ap fòmasyon sou gwo kouch nan Nvidia H200s (ak byen bonè pwòp Dojo super òdinatè yo), eseye "brut force" solisyon an nan yon volim pur nan eksperyans. Waymo: Bibliyotèk la koure Flòt Waymo a se ti kras pou konpare - milye de machin, pa milyon dola. Yo te akimile apeprè 100 milyon mil otonòm.10 Sepandan, Waymo argumente ke done yo se nan bon jan kalite infinitement pi wo. \n \n \n \n High-Fidelity Labels: Paske Waymo machin sèvi ak LiDAR, done fòmasyon yo vini ak pafè "terre verite" profondite. Yo pa gen anyen konnen ki jan lwen yon peyizaj te; yo konnen. Similasyon: Waymo depann anpil sou similasyon (Carcraft). Yo pran reyèl konfrontasyon ak fusion yo nan milyon de varyasyon nan yon mond vityèl, fòmasyon sistèm yo sou milya dola mil simile ki se fizikman egzak.10 Retounen nan kouche: Sistèm Waymo a aprann soti nan kondwi pwòp li yo. Li sèvi ak yon modèl "Kritik" yo evalye pèfòmans pwòp li yo ak flag suboptimal konpòtman pou re-trenman. Sa a kreye yon "flywheel" kote machin la aprann tèt li.10 The Insight: Tesla se jwe yon jwèt nan lajè; yo te wè tout sa yo men ak "noyid" done vizyon. Waymo se jwe yon jwèt nan lajè; yo te wè mwens, men ak "perfèk" presizyon sensè ak yo simile restan an. Tesla kwè ke "kvantite gen yon bon jan kalite tout pwòp li yo." Waymo kwè ke "garbage nan, garbage deyò" aplike nan fòmasyon AI, ak ke done kamera-only se inisyativman "garbage" konpare ak done LiDAR. Pwen V: dènye devlopman ak reyalite tcheke The Coast-to-Coast Drive: Yon nouvo benchmark Nan kòmansman an 2026, debaz la te deplase soti nan teyori a nan pratik. Yon pwopriyetè Tesla, David Moss, dokimante yon vwayaj zèb-intervention soti nan Los Angeles a Myrtle Beach lè l sèvi avèk FSD v14.2. Vwayaj la te pran 2 jou ak 20 èdtan. machin an te pran swen charj, interchanges wout, ak trafik vil la san yo pa yon sèl "disengagement" (pwopriye moun).1 Rezilta sa a se enpòtan pou plizyè rezon: \n \n \n \n Generalization: Li demontre modèl la "end-to-end" generalize atravè liy eta, diferan maketing wout, ak varyab kondisyon meteo. Pwoteksyon: Pandan ke yon aparèy se estatistikman san signifikan (yon "dimansyon echantiyon nan yon"), faktè a ke li se posib sugire MTBF (Mean Time Between Failures) nan FSD te amelyore pa lòd nan magnitudye depi v12. Validasyon kominote: Drive a te swiv atravè baz done a Whole Mars FSD, ajoute yon kouch nan verifikasyon ki souvan manke nan revizyon manifakti.24 Anplis de sa, mwen te pèsonèlman tande kèk istwa siksè anekdote nan Tesla FSD v14 soti nan rezo mwen an pandan sezon vakans 2025-2026. zanmi mwen te konplete vwayaj retounen fen-a-fin soti nan San Francisco nan LA ak zòn Bay la nan Lake Tahoe (resorts ski) san yo pa nenpòt entèvyou imen. Yo kwè ke li se yon amelyorasyon enpòtan soti nan V13 ak afirme ke V14 ka kondwi kòm byen ke yon kondwi tipik moun. Sepandan, kritik yo rete sceptik. Yo montre "Gambler's Fallacy." Si sistèm la gen yon pousantaj erè nan 1 nan 10,000 mil, ou ka fasilman kondwi 3,000 mil san yon pwoblèm. Men, yo dwe yon robotaxi (pa yon chofè), ou bezwen yon pousantaj erè nan 1 nan 10,000,000 mil. Yon chofè moun se toujou estatistikman pi an sekirite pase FSD v14 sou agregat la nan tout mil kondwi.25 Waymo Reyalite nan Pandan ke Tesla selebre yon sèl kondwi atravè peyi, Waymo opere yon sèvis komèsyal Nan vil tankou Phoenix, San Francisco, ak Los Angeles, Waymo machin yo kouri vid, pran pasaje peye, ak fè fas ak machin enstriksyon, plonje, ak konstriksyon chak jou.8 Jodi a Jodi a \n \n \n The Stat: Waymo gen yon pousantaj aksidan ki anpil pi ba pase chofè moun nan zòn yo li opere (0,7 aksidan pou chak milyon mil vs 4,85 pou moun).25 Konstriksyon an: Waymo se geofenced. Li pa ka jis kondwi nan Myrtle Beach manm. Li bezwen kat ak validasyon. Pwen VI: prezantasyon pou tan kap vini an ak wout la devan Ki moun ki genyen Gran Turismo la? Repons la depann sou timeline a ak definisyon an nan genyen. The Short Term (2026-2028): Waymo domine Robotaxi, Tesla domine ADAS \n \n \n Waymo: Li pral kontinye eskale vil pou vil. Kou inite yo ba (Gen 6), ak ka sekirite yo se pwouve. Yo pral posede mache a "Uber-sen-a-driver" nan metwopoliten gwo. Adisyon an nan VLM (Sistèm 2) pral ede yo fè fas a rare kantite ki anvan yo stagne yo. Tesla: FSD v14 pral vin yon sistèm "Supervised" enkyetid. Li pral kondwi ou kòt-to-kòt, men ou pral toujou bezwen peye atansyon. Yon sal nan "Unsupervised" (retire woulib la) se eksponansèlman pi difisil pase yon sal nan v14. Restrictions hardware nan HW4 ka anpeche plen L5 otonòmite, forcing a waje pou AI5. 2. Long Term (2029 +): Konvèsyon \n \n \n \n "Android" Momant: Nvidia a platfòm Alpamayo ak Thor pral pèmèt lòt makèt machin yo pran tèt yo. Nou pral wè "autonomie komodite" kote yon Mercedes oswa yon Hyundai gen "rezonante" kapasite tankou Waymo, ki pote soti nan Nvidia. Tesla Data Victory: Si - epi li se yon gwo si - Tesla ka rezoud pwoblèm la "rezonante" lè l sèvi avèk flòt videyo masiv li yo ak end-to-end fòmasyon, yo genyen jwèt la mondyal. Yo gen kapasite manifakti (milyon machin) ak estrikti nan pri (sansè bon mache) deplase otonòmite nan tout kote, soti nan Mumbai nan Montana, kote Waymo a HD kat pa pral janm rive. Yon Waymo pivot: sa a se konplètman espektakilè, men ki baze sou gwo pouvwa nan sèvo a nan Google AI Rechèch ak avanse rapid li yo nan Gemini suite nan modèl multi-modal, gen posiblite ke Google ta ka secretly kouri yon pwogram paralèl ak yon enstriksyon sistèm fonksyone diferan. The Wild Card: Sistèm 2 destilasyon Avantaj nan rechèch la (refere nan 26) gen rapò ak "distillation" grav, lent System 2 rezonans nan modèl gwo nan vit, efikas System 1 rezo. \n \n \n \n Imagine yon elèv (Sistèm 1) aprann nan yon pwofesè (Sistèm 2). Pwofesè a panse lontan ak eksplike poukisa. Elèv la finalman aprann yo jis fè li imedyatman. Tesla ak Waymo yo tou de kouri fè sa a. Waymo sèvi ak VLM li yo anseye politik kondwi li yo. Tesla sèvi ak videyo klips koure li yo (etikèt pa auto-labelers) yo anseye rezo end-to-end li yo. Pwovizyon: Konpetitè a pral konpayi an ki pi byen otomatize sa a "teachers-students" lyen. Tesla gen plis "students" (kous) ak done. Waymo gen yon pi bon "profès" (verifye, baz-verite done). Se konsa, li pral yon jwèt dwa pou tou de. Konklizyon: Infinite Mile Vwayaj la soti nan Los Angeles nan Myrtle Beach te yon triomf nan enjenyè, yon testman pou ki jan lwen rezo nwaj yo te rive. Men, distans la ant "fè 99% nan tan" ak "fè byen ase yo sove nan chèz la dèyè" se pa mesye nan kilomèt; li se mesye nan ni. Tesla se sprinte sou wout sa a ak yon vizyon pou yon otonòm inivèsèl, abòdab, alimantè pa gwosè a nan flòt li yo ak audacity nan "visyon-only" parayj li yo. Waymo se bati wout la pandan y ap kondwi, mete yon fondasyon nan senzor ak kat ki garanti sekirite nan pri a nan vitès ak gwosè. Kòm Nvidia demokratize "mwen" nan machin la ak zouti tankou Alpamayo, diferans ki genyen ant de ka blese. machin pral aprann rezon. Yo pral aprann yo eksplike tèt yo. Apre sa, nan yon kote nan manm invizib ant yon kamera, yon lazè, ak yon chip silicone, jèn nan machin la pral finalman pran woulib la pou bon. Epi li se yon genyen nan gran proporsyon pou transpò. 