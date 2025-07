Èske sa a ta ka yon tan kap vini an nou vle: Poukisa Blockchain se bon pou biznis

Li te gen yon anpil nan hype sou blockchain jodi a, men si ou mande alantou sa blockchain se reyèlman itil pou, jwenn yon repons klè se pa fasil. Blockchain se souvan di wonn alantou konfyans. Epi isit la ou pral wè poukisa blockchain se bon pou biznis.





Se konsa, poukisa Blockchain se bon pou biznis

Remake nan etap la nan Kòmanse (yon televizyon montre), kote yon avyon konplètman konplè nan estrangè yo te monte sou yon zile desann nan Sid Pacific la. Survivors wè zile a ak konprann ke sove se pa gen okenn kote nan vizyon, se konsa yo kòmanse fè yon lavi nouvo pou yo ak yon mikwo sivilizasyon.





HugoLi se yon nèg trè jòn; li renmen kwit manje legim.SawyerLi te jwenn yon asye nan wòch la ak te kòmanse koupe bwa.KateLi se yon chasant ekselan; li se apwopriye nan k ap chèche boul sa yo.Jack,sou lòt men, sove kèk medikaman, kòm go-to ti gason lè lòt moun ap malade ak bezwen kèk antibiotik. Yon ekonomi echanj nan devlopman. Lè Sawyer se fèt, li komès 1 log nan fèn ak Hugo pou 4 tomat. Kate pral komès yon fèn vil pou 20 tomat. Jack pral komès yon pil nan antibiotik pou 4 log nan fèn, men pral tou aksepte yon fèn vil nan plas.





Dram la ak santralizasyon: konfyans

Yon matin, Jack levèt ak yon ide gwo. Tanpri ogmante sivilizasyon nou an ak pote nan konsèp la abstrak nan "penny". Li mete li nan gang la. Li di yo pral kreye yonIsilèepi sèvi ak li pou ekonomi nou anvan komès pa echanj, nan fason sa a, li ta ka toujou jwenn tiyo soti nan Sawyer, menm si Sawyer pa bezwen nenpòt ki antibiotik. Pwopozisyon an se trè senp ... yon tomat valè 2 lajan, yon boul valè 40 lajan, ak sou sa. Ki jan anpil lajan nou yo ta dwe kòmanse ak? Kate mande. Bè, fè li jistifye pa kòmanse ak 100 lajan chak.





Kòm survivors yo pa gen aksè nan metal sou zile a, yo klèman pa ka min reyèl lajan. Jack suggere kenbe kont nan kantite lajan yo chak nan yo gen. Li vini ak yon sistèm senp. Li pral ekri sou yon moso papye yon balans nan 100 alantou chak non yo. Chak fwa ou vle transfere kèk lajan nan nenpòt moun, jis kite li konnen kantite lajan an ak li pral ajou nimewo yo sou moso papye l '.





Sawyer pa gen anpil konfyans sou Jack, espesyalman ak tout alfa tense gason alantou Kate. Poukisa li ta dwe kenbe papye a? li mande. Ki sa ki anpeche Jack nan blese alantou ak nimewo ki nan dèyè l '? Sawyer te mete lide li yo ranplaseIsilèYon vèsyon ki relePacificToken. Lè ou vle fè yon transfè, jis fè li konnen, epi li pral kenbe kont li. Bè, li devlope ke Jack ak Sawyer pa pral jwe bèl ansanm. Kate eseye rezoud konplis la pa ofri yo swiv nimewo yo tèt li. Li se gwo paske Jack ak Sawyer pral fè tout sa li di nan tout fason. Men, Hugo pa trè kontan sou sa, sepandan.





Gang la pa ka deside sou yon sèl moun ki pral sove balans la; yo di nou gen yon imedyat la. Ide a chita pa. Avanse vit yon ane. Ekonomi a barter ap viv sou. Li sove ak yo peze, men sa a se sèlman sa yo ki yo jere yo jwenn travay.





Yon jou, Kate te gen ase. Chak nan echanj la se tou senp. boul sa yo te vin manje ki pi popilè sou zile a, epi li se sèlman moun ki ka chèche yo. Li santi konfyans ase yo di rest la nan gang la ke li se revitalizasyon anvan yo.IsilèIde. Apre sa, li pral kontwole balanse yo. Li pa pral komès nan nenpòt ki boul plis si yo aksepte sistèm l '. Gang la se tete ak sa a bagay echanj, se konsa reliefman yo dakò.





Yon lòt ane pase. Kate rele foto yo, ak tout moun te grandi aksepte règ li kòm yon fakt nan lavi. Kèlkeswa lè ou vle komès yon bagay sou zile a, ou jis ale nan Kate ak di li mete ajou tablo balans li yo.





Kate te vin bank santral omnipotan nan zile a.

Kate has become the island’s omnipotent central bank.





Nou te fini ak yon sistèm travay, men pa gen okenn lòt moun pase Kate te enteresan sou li. Li se pa trè efikas ak Kate ka fè mal si li renmen, men pa gen moun konnen nan nenpòt lòt fason.





Konfyans vin yon reyalite: Blockchain ak decentralization

Suppose yon lòt survivant mistè ap parèt sou zile a yon jou (ki sa a rive nan tan ak tan sou "Lost"). Non li se Mr. Nakamoto ak li gen yon gwo ide pou gang la. Li se releKonsantman desantralizeepi li se yon metòd enteresan kote tout gang ka kenbe balans la ansanm. Kate pa pral kapab manipile nimewo a ankò.





Pa gen anyen nan yo pral.

Pa gen anyen nan yo pral.





Menm si youn nan yo se soti nan anpeche, li toujou ka travay. Pa gen okenn bezwen ap chèche pou Kate ankò yo dwe lib yo fè biznis yo. Gang la se pi bonè. Si Mr. Nakamoto te parèt nan episòd la pilòt, yo pa ta dwe pèdi yon ane sou sistèm sa a chen echanj oswa yon lòt ane viv anba dominasyon ekonomik Kate a.





Nan premye, li sanble ke lide a nan Mr. Nakamoto se sèlman enpòtan pou sistèm lajan an nan zile a. Men, sa a se pa ka; li se reyèlman enpòtan pouplizyè zòn nan lavi(ak biznis) sou zile a.





Pran piblisite, pou egzanp.

Pran piblisite, pou egzanp.





Sawyer te itilize kèk nan bwa lannwit li yo bati yon siy gwo nan mitan tablo a. Li panse li se yon gwo lide yo kite Hugo ekri sou li, ak ki legim yo disponib nan semèn sa a. Kate renmen lide a. Kèlkeswa lè li retire soti nan yon chasans siksè, li vle montre bonis la nan jou a sou siy la se konsa tout moun konnen yo vini wout la li nan komès.





Yon kontravansyon rezilta. Gen yon siy ak tou de Hugo ak Kate vle sèvi ak li. Jack, toujou pafè a, ofri yon solisyon. Si Hugo ak Kate vle sèvi ak siy Sawyer nan menm jou a, yo pral ankouraje yon kèk monnen yo peye Sawyer pou plezi. Yo pral ankouraje diskretman se konsa ke ankouraje a dezyèm pa pral kapab ankouraje premye a pa yon kantite ti kantite lajan. Natirèlman, ankouraje a ki pi wo pral jwenn siy la. Li son tankou yon sistèm dwa, men ki pral ale sou ofri yo diskre ak chwazi youn ki pi wo? Jack ankouraje tèt li. Li pral kolekte tout ankouraje konpetitif yo ak ekri yo sou yon moso papye, ak nan midi pral kite Sawyer konnen ki siy yo montre. Li se yon





Gange a pa renmen sistèm sa a, men pa gen okenn lòt ide. Hugo se sitou ankouraje ke Kate pral sèvi ak charme fanm li yo fè Jack chwazi bi li menm si yo pi ba.





Yon jou, Jack jwenn yon magazen nouvo nan antibiotik ak deside sèvi ak anbalaj la fè tout moun konnen sou li. Nan jou sa a, gang la rezoud ak wè bann Jack a ki parèt sou anbalaj la. Kate se pa trè kontan ke Jack ap kolekte anbalaj yo diskè ak soumèt anbalaj pwòp li yo sèvi ak anbalaj la nan menm tan an. Tout bagay la se yon bagay bèl.





Yon fwa ankò, nou te fini ak yon sistèm piblisite travay, men pa gen okenn moun pase Jack se reyèlman enteresan sou li. Li suggere lè l sèvi avèk prensip la menm nanKonsantman desantralizeTout gang la pral kenbe list la bid ansanm, ak Jack pa pral kapab manipile rezilta an plis. Gang la se pi kontan.





Fakti ke nan lòd yo fè biznis, inivèsite a nan zile a gen pou fè konfyans nan youn nan gwoup yo pote yon echilib la nan sistèm la. Yo pa gen okenn rezon pou fè konfyans nan youn ak lòt. Sepandan, chak nan yo priorite pwòp enterè yo pèsonèl yo. Sa a mank konfyans pote sistèm la nan yon estanda, kote inivèsite yo oswa pa fè biznis ansanm oswa yo te oblije travay nan yon fason kote majorite a pa reyèlman kontan.





Retounen nan

Blockchain se bwat la nwa magik ki aplike Nakamoto aKonsantman desantralizeSi nenpòt nan gang la te pake yon blockchain sou avyon anvan, lavi sou zile a ta dwe anpil pi fasil ak friksyon-gratis. Epi remake, li se anpil plis pase jis lajan. Blockchain gen potansyèl pou amelyore anpil zòn nan lavi.