Za vaš sljedeći blog post: Počnite pisati pomoću HackerNoon Blogging šablona

Hej hakeri! 🙂 Nedavno smo revidirali pisac dashboard i opće pisanje iskustvo Ali to nije sve - također smo pretvorili otkrivanje vaše sljedeće predloške za blogiranje u glatko, ugodnije iskustvo. Uvod u Chowa Chowa Ovdje možete saznati više o našim nedavnim ažuriranjima dizajna i upoznati se s Chowom. Možete saznati više o našim nedavnim ažuriranjima dizajna i upoznati se s Chowa . ovdje Uvođenje nove stranice Blogging Templates Uvođenje nove stranice Blogging Templates Još uvijek možete pregledati sve svoje omiljene – sada u čistom, racionaliziranom novom rasporedu. Blogovi za template Blogovi za template Prva stvar: Kako pristupiti predlošcima za blog? Posjetite app.hackernoon.com/blogging-templates Ili: Kliknite na "Start Writing" u gornjem desnom kutu zaslona, a zatim kliknite na zelenu strelicu na desnoj strani. Kako upravljati templama? Možete pregledati template na , ili , ili pretraživanje pomoću ključne riječi – kao i prije. Kliknite na filter ili upišite ključnu riječ kako biste odmah vidjeli odgovarajuće rezultate. Favorites New Popular Također možete vidjeti - desno na vrhu svake kartice. how many people have favorited or used each template Još uvijek možete pregledati predloške, kopirati vezu ili kliknuti na ikonu srca kako biste ih sačuvali u omiljene. Nacrta će se otvoriti pomoću te predloške, spremna za uređivanje prema potrebi. Create Draft To je to! Isprobajte predložak za blog i učinite sljedeću priču lakšim za početak. Isprobajte predložak za blog i učinite sljedeću priču lakšim za početak. danas