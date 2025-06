VRChatov opasni nadzor: uzgojno tlo za javne NSFW avatare

Kao netko tko je proveo mjesecima dokumentirajući, izvještavajući i ponavljajući se s timom za moderiranje VRChat-a, mogu s punom sigurnošću reći: VRChat ne uspijeva svoju zajednicu.





Što je još gore, to ne uspijeva tisuće maloljetnih korisnika na svojoj platformi tako što dopušta seksualno eksplicitne avatare da ostanu dostupni u javnim svjetovima. Ti avatari nisu suptilni. Oni nisu samo "sugestivni." Oni su eksplicitni, s punom nagom, simuliranim seksualnim dijelovima (DPS / SPS), i hiper-seksualnim modelima koji se mogu koristiti - i koriste se - u javnim svjetovima kojima pristupaju djeca.





I VRChat to zna.





Posjetio samover 120 public avatarsSvaki avatar uključivao je očigledan seksualni sadržaj, od stripa do simuliranih genitalija.I dok su neki od tih avatara kasnije bili prebačeni na "privatne" - što dokazuje da su izvješća priznata - ova lijena taktika umjerenja ne radi ništa.





Svaki korisnik može ponovno postaviti isti avatar. Oni mogu prebaciti prekidač i ponovno ga učiniti javnim. I nikada se ne poduzima nikakva akcija protiv računa koji su ih izvorno postavili. To znači da isti korisnik koji je stavio hiper-goli avatar u javni svijet gdje maloljetnici igraju mogu se vratiti i učiniti to opet bez jedne posljedice.

Neka to potone: bez posljedica. bez odgovornosti.

VRChat je platforma koja se hvaliover 100,000 active users daily, i ima brzo rastuću Quest korisničku bazu - koja uključuje djecu od 13 godina.Da, platforma dopušta maloljetnike.I da, ti maloljetnici mogu - i rade - opremiti potpuno gole avatare jer suJavnosti često označena kao Quest-kompatibilna. To nije hipotetično. To se događa sada.





To nije samo loša umjerenost, to je korporativna nemara.





Kada sam došao preko službenog sustava za umjerenje ulaznica, susreo sam se u tišini. Tjedni su prošli. Ulaznice su ignorirane. U rijetkim slučajevima kada je poduzeta akcija, bila je nedovoljna, privremena i ostavila je temeljni problem netaknut.





Iz frustracije i duboke zabrinutosti za sigurnost platforme, kontaktirao sam nekoliko viših zaposlenika u VRChat Inc., uključujući:

Casey (VP za proizvodnju i proizvodnju)

Graham Gaylor (suosnivač i izvršni direktor)

Sam Luangkhot (Senior Community Manager)

Travis Morrison (Šef osoblja)

Thomas Hyde (VP od ljudi)





Ne samo jedan odgovor.

VRC+ iluzija

Ja sam podržao platformu. ali VRC+ članstvo ne dolazi s bilo kakvom poboljšanom podrškom, alatima za umjerenje ili čak glasom u zdravlju zajednice.Vi ste samo još jedan broj hranjenja prihoda za tvrtku koja je smanjila svoju radnu snagu za 30% dok je njegova platforma rasla u svakodnevnim korisnicima i riziku.





U međuvremenu, nekoliko preostalog osoblja su previše preplavljeni - ili nezainteresirani - za rješavanje jedne od najvećih prijetnji platforme: nekontrolirano izlaganje seksualnom sadržaju.

Zašto je važno

Ne radi se o razumijevanju, riječ je obasic digital safetyiplatform ethicsKada maloljetnicima bude dopušteno opremiti i istražiti NSFW avatare koji simuliraju seksualna djela, to više nije samo problem zajednice.zakonskiiReputacijaI to je nešto što cijela VR industrija treba pažljivo pratiti.





Iznenađujuće je da 2025. vodeća VR društvena platforma može izgledati suprotno, dok su njezini maloljetni korisnici izloženi - i aktivno koriste - avatare koji bi lako mogli pasti pod definicije seksualno eksplicitnog materijala.

Ja sam učinio čekanje

Ja sam poslao e-poruke. Ja sam podnio karte. Ja sam učinio posao zajednice moderator besplatno, naporno dokumentiranje i označavanje štetnog sadržaja. I zauzvrat, ja sam ignoriran.





Nitko ne bi trebao morati se boriti protiv toga samo da bi se prepoznalo osnovno kršenje sigurnosti.





Ako VRChat neće slušati one od nas unutar zajednice koji pokušavaju podržati vlastite politike, onda je možda vrijeme da širi tehnološki svijet uzme u obzir.

Poziv na akciju

Ako ste programer, kreator ili netko tko brine o budućnosti digitalnih platformi:speak outAko ste roditelj, pažljivo pogledajte što vaša djeca pristupaju.A ako ste dio tima VRChat čitajte ovo:do your damn job.





Vaši korisnici – posebno vaši najmlađi – zaslužuju sigurno okruženje.





Harry Varden