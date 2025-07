Token R0AR-a od 1R0R dolara ulazi u MEXC burzu, širi DeFi dostupnost

Sheridan, Sheridan, July 2nd, 2025/Chainwire/-- R0AR , decentralizirana financijska platforma (DeFi), najavila je uvrštenje svog domaćeg tokena, $ 1R0R, na kriptovalutnu razmjenu Meksiko Ovaj prekretnica označava značajan korak u činjenici da je $ 1R0R više dostupan trgovcima diljem svijeta, nakon uspješnog debitiranja na BitMart prije samo nekoliko tjedana.

Token od 1R0R dolara, izgrađen na mreži Ethereum ERC-20, pokreće jedinstveni ekosustav R0AR-a, koji uključuje R0AR Wallet, R0ARchain (hitna, niska cijena Ethereum Layer 2), i nadolazeći R0ARacle na AI-u.

Ključne značajke MEXC lista:

Trgovinski par: $1R0R/USDT, nudeći besprijekorno trgovanje s visokom likvidnošću. https://www.mexc.com/exchange/1R0R_USDT?_from=search

Dostupnost: Trgovanje je živo od 27. lipnja 2025. godine, s potpunom potporom za depozite i povlačenja.

Globalni doseg MEXC-a, koji služi više od 40 milijuna korisnika u više od 170 zemalja, osigurava da 1 milijun dolara bude dostupno raznolikoj publici.

Fokus na zajednici: pristup R0AR-a usmjeren na zajednicu omogućuje korisnicima instrumente institucijske razine bez složenosti, pružajući privatnost i kontrolu.

“Ovo uvrštenje na MEXC je promjena igre za R0AR i našu zajednicu”, rekao je Dustin Hedrick, suosnivač i CTO za R0AR. “Partnerstvom s jednom od vodećih svjetskih burza, DeFi je pametniji, sigurniji i uključiviji. Pozivamo sve da se pridruže pokretu R0AR i trgovini 1R0R na MEXC danas.”

Reputacija MEXC-a za brze popise žetona i duboku likvidnost čini ga idealnom platformom za globalno širenje 1R0R. Prema nedavnim izvješćima, MEXC vodi industriju s više od 461 spot popisa i volumena trgovanja koji premašuje 2 milijarde dolara dnevno, osiguravajući robustan pristup tržištu za 1R0R.

Korisnici mogu započeti: Prijaviti se na MEXC, dovršiti KYC i početi trgovati $1R0R danas na https://www.mexc.com/exchange/1R0R_USDT?_from=search .

MEXC & BitMart CEX popisi su tek početak.

Full Platform Launch: sve-u-jednoj kontrolnoj ploči za stjecanje, poljoprivredu i upravljanje likvidnošću. r0arplatform.io

R0ARacle Activation: Real-time AI-powered market insights za konkurentne institucionalne alate.

Proširenje lista: Više CEX & DEX partnerstva za proširenje pristupa od trenutnih CEXs-MEXC, BitMart DEXs-Uniswap, Pancake, sushi, & balancer

Inovacije: NFT integracije i tokenizirane stvarne imovine (RWA).

"Mi gradimo budućnost DeFi-a s našom zajednicom", Dustin Hedrick, suosnivač i CTO. "Ovo je vaša platforma, vaš žeton, vaš trenutak."

R0AR platforma: https://www.r0ar.io/platform .

Kako koristiti r0ar platformu: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9NGvnQ0OI2FM2VTtZrjqnxxgdKvz62F-

R0AR web stranica: https://www.r0ar.io/

Telegrami za: https://t.me/r0ar_community

X je: https://x.com/th3r0ar

O R0AR

R0AR je trailblazing DeFi platforma dizajnirana kako bi decentralizirano financiranje intuitivno, sigurno i moćno. S jedinstvenim ekosustavom koji sadrži R0AR Wallet, R0ARchain i nadolazeći R0ARacle, R0AR osnažuje korisnike sa besprijekornim pristupom klađenju, poljoprivredi i naprednim trgovinskim alatima. Sljedeći članakR0ar.io .

O Meksiku

Osnovan 2018. godine, Meksiko je globalna kriptovaluta razmjena koja služi više od 40 milijuna korisnika u 170+ zemalja. Poznata po svojim niskim naknadama, visokoj likvidnosti i čestim popisima žetona, MEXC se obvezuje biti "Your Easiest Way to Crypto".

Glavni tehnološki službenik

Dustin Hedrick

r0

[email protected]

Glavni službenik za razvoj

Brandon Billings

r0

[email protected]

Ova priča je objavljena kao priopćenje za medije Chainwire pod HackerNoon's Business Blogging Program.

